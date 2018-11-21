О цензуре, налогообложении и Третьем Риме

Обдумывая последние инициативы государственных мужей в сфере акцизов и налогообложения, редакция сформулировала термин "финансовая булимия".





Впрочем, не можем не заметить, что кажущийся государственный психоз в этой сфере (при масштабном официальном профиците бюджета) скорее всего объясняется не чисто финансовыми, а религиозными соображениями. Как известно, Москва - Третий Рим и, с постепенным избавлением от наследия атеистического режима, страна осуществила повторную рецепцию не только христианства с исламом, но и более ранних, языческих культов.





Одним из этих неочевидных для стороннего наблюдателя культов является скрытый культ римского бога Януса, прямым отправлением какового является процесс ведения т.н. "двойной записи в бухгалтерии". Вопреки широко распространённому мнению, эта система вовсе не была изобретена Лукой Пачоли. Его авторству принадлежит первый из широко сохранившихся учебников того времени, и не более того.





Реальная практика двойной записи в бухгалтерии была перенесена в Италию последними беженцами из Константинополя, массово эмигрировавшими из страны незадолго до падения этого города. Сама по себе эта техника использовалась в Византии для ведения налоговой отчётности и бухгалтерии в наиболее продвинутых хозяйствах и была унаследована еще от первого Рима, в котором она имела не только практическое, но и религиозное значение.





Как известно, римские семьи делились на имущественные разряды, в зависимости от которых определялись их социально-политические, военные права и обязанности, а так же фискальные повинности. Процедура занесения семей в тот или иной разряд называлась цензурой и сводилась к периодическому анализу специально назначенным государственным чиновником - цензором и его помощниками семейных бухгалтерских книг, за ведение которых отвечал глава каждой семьи. Этот факт хорошо известен. Менее известными фактами является то, что процедура подведения семейного баланса проводилась не только во время цензов, но и после смерти главы семьи. Она имела прямое религиозное значение, связанное с культом Януса - покровителя начала и конца. Техника ведения двойной записи в бухгалтерии унаследована человечеством из тех времён, с с тогдашними культурными особенностями, в частности, связано отсутствие в балансе отрицательных чисел - римляне не знали их и для обеспечения корректности учётной информации были вынуждены ввести раздельный учёт "на две колонки" - по активам и пассивам.





Прибыльной или убыточной была жизнь покойного - впрямую влияло на то, какой из похоронных обрядов будет выбран.





Для нас очевидно, что современные попытки заставить каждого из граждан, включая последнего БОМЖа вести собственную бухгалтерию и самостоятельно платить налоги, проводимые на государственном уровне, включая думские инициативы, не могут быть объяснены ничем, кроме пыла неофитов, тайно посвящённых в древний, но активно возрождающийся культ. Учёт этого факта позволяет нам, так же, осмыслить резко усилившуюся тенденцию на масштабное введение государственной цензуры по самым разным вопросам - религиозное рвение возраждается комплексно, и новым цензорам пытаются придать все изначально присущие им функции, включая надзор за нравами.





Romae aeterna in nobis spiritus



