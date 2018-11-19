«Давайте оседлаем протест» - или старая волынка политактивистов на новый лад

Тема борьбы местных жителей против той или иной застройки для Москвы – не новая.

Не ново и то, что обычная повестка дня мелких и средних актёров оппозиционной политической сцены далека от чаяний и нужды обычных горожан.

Никого не удивят и мечтания отдельных оппозиционеров "оседлать народный протест". Этой тухлой кашей граждан пытаются кормить уже больше десятилетия по любым протестным поводам – начиная от монетизации льгот, включая систему Платон, реновацию и блокировку мессенджера Telegram.

По странному совпадению, каждый раз, засветившись на такого сорта протестах, оппозиционные активисты (причём практически независимо от конкретной партии) немножко раскручивают своё присутствие в медиа и потом куда-то неизменно сливаются, оставив обычных граждан в тягостном недоумении – а что же это было, и зачем эти люди сюда приходили?

То новое, что добавил к этой схеме в последнее время некий Сергей Митрохин, известный в качестве политика и, даже, члена партии "Яблоко" – это систематичность и последовательность долбёжки по тому же самому "осёдлыванию протеста", которая теперь производится квадратно-гнездовым методом. Примерно везде, где всплывает эта тема.

Происходит это примерно вот так:





И вот так:

Неважно где, неважно куда, важно против чего – и всё время по одному сценарию.

Граждане остаются при своих интересах, а Сергей Митрохин постепенно создаёт себе имидж "борца за их интересы и против злых застройщиков". В чём эта борьба практически выражается – науке в нашем лице неизвестно, но это неважно. Имидж всё, жажда москвичей жить в нормальных, благоустроенных домах – ничто.

Можно было бы так же написать, что Сергею Митрохину всё равно с кем выходить на митинг, но это было бы не совсем правдой. Как ни странно, есть определённая система.

Нет, мы не про тех, кто выходит на митинги. С ними всё понятно. Их политик игнорирует.

Вот, к примеру, на митинг в поддержку начала реконструкции района Кунцево, состоявшийся 17 ноября политик пришёл, отснял картинку и ушёл. Тут сюрприза не было.

Общаться со сторонниками реконструкции Митрохин отказался, заявив, что они – не народ





На митинге противников застройки на улице академика Павлова модус операнди был идентичен – видео с самим собой, любимым, гражданам – давай, до свиданья.

Забавно совпадение участия самого Митрохина и целого ряда других лиц в одних и тех же мероприятиях.

Чтобы не быть голословными, назовём только несколько имён и фамилий:

- Денис Шендерович. Так же как и Сергей Митрохин – присутствовал на целом ряде митингов по всей Москве, объединяемых… оппонированием строительным проектам группы ПИК.





- Иван Рожков – опять так, общий знаменатель – присутствие, наряду с Сергеем Митрохиным на целом ряде "антиПИКовских" мероприятий, общих не районом Москвы, где проходят события но, исключительно, компанией-застройщиком.

Ещё пара активистов – Дмитрий Легошин и Николай Зубрилин активно мелькают рядом с Митрохиным на целом ряде других мероприятий – не только против застройки как таковой, но и на более политических митингах, а так же в борьбе против свалок. Тем не менее, кажется, и на тех же антиПиковских митингах эти двое активно засветились.

С одной стороны, самого Сергея Митрохина сложно упрекнуть в том, что его наняли мочить конкретно группу ПИК. В конце концов – ведь протестует же он против "Донстроя", как мы увидели на фотографии?

С другой – происходящее чем дальше, тем навязчивее начинает выглядеть каким-то адовым чёсом, попыткой по-быстрому нарубить политический капитал и медийную засветку, чтобы продать кому-то своё дальнейшее участие (или неучастие) в протестной деятельности по определённому направлению.

Вышеприведённое видео показывает нам, что электорат, даже потенциальный, Митрохина не интересует. Нормальный политик попытался бы своих оппонентов переубедить, сделать сторонниками. Этот – просто проходит мимо тех, кому он лично оказался интересен.

Возникает вопрос о том, какова же его роль и цель в происходящих протестных акциях.

Знаком ли он с обстоятельствами их организации и самими организаторами?

Получим ли мы ответы на эти вопросы? Вряд ли.

Но неприятное впечатление от попытке явной спекуляции, от очевидной даже для случайного зрителя игры на волынке старой занудной мелодии про "осёдлывание гражданского протеста" – налицо. Впрочем, видя поддержку со стороны граждан, требовавших ускорить начало реконструкции района, ПИК сегодня вышел на стройку.



P.S. Автор настоящей статьи и редакция располагают контактами женщины, с которой отказался разговаривать "политик" Сергей Митрохин. Мы уверен в реальности как самого сюжета, так и того факта, что господин Митрохин в последнее время политикой занимается разве только в кавычках.



