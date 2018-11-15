Вакантная должность в ОДКБ: убрать по-армянски

Вот уже вторую неделю Организация договора о коллективной безопасности работает без генерального секретаря, профессионального военного, генерал-полковника, экс-начальника генерального штаба Вооруженных сил Армении - Юрия Хачатурова. Его функции взял на себя временно исполняющий обязанности Валерий Семериков.

На посту генерального секретаря ОДКБ Хачатуров пробыл немногим больше года, когда на родине ему предъявили серьезное обвинение. И, похоже, что решение Армении об аресте генсека Хачатурова для остальных членов ОДКБ было неожиданным. На официальном сайте Организации даже фамилию экс-руководителя из Армении не успели заменить во многих процедурных документах даже к утру 14 ноября. Стремительное превращение генерального секретаря в фигуранта уголовного дела, да еще по обвинению в свержении конституционного порядка, событие для Организации из ряда вон выходящее. И многие эксперты называют арест Хачатурова дипломатическим провалом бывшего премьера, а ныне и.о. главы кабмина Армении Николы Пашиняна. Впрочем, удар пришелся и на ОДКБ, официальный Ереван, проигнорировал правила Организации. В Армении, похоже, не подумали, что кажущийся в Ереване внутристрановой скандал может обернуться серьезной уже внешнеполитической проблемой.

Во-первых, Юрий Хачатуров, как руководитель интеграционного объединения обладал политическим иммунитетом, лишить которого мог только ОДКБ. Да и сам процесс отзыва полномочий генерального секретаря Организации договора, затеянный Арменией, в Москве назвали «непрофессиональным». МИД Армении заявил о своем желании «начать процесс замены» генсека ОДКБ. Замены, подчеркну, а не отзыва! Юридические механизмы процедуры своему армянскому коллеге Зограбу Мнацаканяну пришлось разъяснять министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Во-вторых, новые власти Армении, похоже, забыли, сам процесс назначения на должность генсека ОДКБ представителя официального Еревана. Тогда остальные члены Организации с недоверием отнеслись бы к любому выдвиженцу из Армении, как страны с нестабильной политической ситуацией. Тогда решающее слово оказалось за Москвой. Но не факт, что повторная попытка Еревана вновь получит поддержку Кремля.

Сама по себе должность генерального секретаря ОДКБ скорее церемониальная, но для страны, которую он представляет все-таки значимая: это и дополнительный международный авторитет и некоторая возможность лоббировать интересы своего государства, и продвигать перспективные для себя направления. И подобные «игры с авторитетом» сегодня воспринимаются как абсолютно нелогичный шаг руководства страны. В Армении такие действия Николы Пашиняна, кстати, одобрили не все представители действующей власти, даже те, кто симпатизирует политику. В сегодняшней геополитической обстановке и внутриполитической нестабильности официальный Ереван как никогда нуждается в поддержке близких ему государств. И Москва не раз подчеркивала лояльность Н.Пашиняну, пришедшему к власти после устроенных в Армении митингов.

На прошедшем в Астане в начале ноября заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ обсуждали ряд вопросов, важнейшие из которых противодействие терроризму, нелегальной миграции, информационная безопасность. И впервые главы государств и правительств стран ОДКБ приняли решение о нормативном закреплении статуса партнера Организации. О своем желании стать наблюдателем в военном блоке и получить правовой статус партнера ОДКБ заявлял Азербайджан, Узбекистан, в перспективе могут вестись переговоры о получении статуса наблюдателя ОДКБ и Ираном. Среди возможных кандидатов на роль партнеров Организации ранее называли Туркменистан и Турцию. Так что перспективы развития ОДКБ не вызывают сомнения, как не вызывает сомнение и востребованность Организации. И если по основной повестке дня лидеры государств ОДКБ пришли к единому мнению, то нового генсека выбрать так и не смогли. И тут опять интересна позиция Еревана: на место одного представителя Армении назначить другого. Но, похоже, что попытки №2 у Еревана не получится. В Армении считают, что раз полномочия Хачатурова на должности продлились бы до 2020 года, то и дорабатывать оставшееся время должен тоже представитель Армении. Ситуация получается абсурдной: выходит, что одна страна, решая собственные внутренние проблемы, может менять руководителя организации, членами которой, помимо нее, являются еще шесть государств. Остальные страны, похоже, с таким мнением не согласны, иначе бы генерального секретаря Организации определили еще в начале ноября на встрече в Астане. Но чуда не случилось: неслучайно Ереван еще до сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ озвучил сразу несколько возможных кандидатур на должность генсека. И вполне ожидаемо, что решение Армении остальные члены интеграционного объединения не поддержали.

Но официальный Ереван продолжает настаивать, представители армянского внешнеполитического ведомства озвучили позицию руководства страны: у Армении есть ресурс, чтобы ее представитель оставался на посту председателя генсека весь положенный ему срок. Призвали в Ереване не драматизировать ситуацию и не приписывать генеральному секретарю ОДКБ излишней политической влиятельности - «это высшая административная должность, своего рода менеджер, который не может осуществлять самостоятельную деятельность». Тем более тогда непонятно, почему Ереван так пытается удержать за собой возможность назначить такого «несамостоятельного менеджера». В бизнесе есть такое понятие «стратегия выхода», когда прежде чем покинуть проект, инвестор наперед просчитывает возможности, упущенную выгоду, репутационные риски. Похоже, что в официальном Ереване такую работу не провели.

По правилам ОДКБ кандидатуру генерального секретаря Организации выдвигает каждая страна в порядке алфавитной очередности. То есть следующее право у Беларуси. Но генерального секретаря Организации выбирают единством голосов, а значит, пока Армения будет пытаться продвинуть своего кандидата, то к консенсусу прийти не удастся. Эксперты прогнозируют несколько вариантов развития события, из которых наиболее перспективные два: генсеком станет все-таки представитель официального Минска, или из статуса врио в должность переведут представителя России Валерия Семерикова, который до этого был заместителем Юрия Хачатурова, он и доработает оставшееся до следующих выборов время. Решение вопроса о назначении генерального секретаря ОДКБ отложили на 6 декабря, в этот день Саммит ОДКБ пройдет в Санкт-Петербурге.



