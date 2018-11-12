Борьба за город – против детей?

Кажущийся бессмысленным лозунг на глазах воплощается в жизнь. Борцы "против застройки" от гражданского протеста постепенно переходят к непонятному хулиганству.

Потрясающий по степени бессмысленности и аморальности акт вандализма был совершен прошлой ночью на новой, недавно возведённой детской площадке рядом с домом №50 на улице Академика Павлова.

Весной этого года эта площадка была построена в качестве компенсации застройщиком ЖК Академика Павлова – ГК ПИК, вместо двух снесенных старых детских площадок. Чем она не угодила борцам не известно, но несколько жителей близлежащих домов, ведущие борьбу против строительства, попутно требуют либо совсем снести эту площадку, либо перенести ее в какое-то другое место.

Не так давно на этой площадке при поддержке ГК ПИК проходил детский праздник «Веселое воскресенье». На праздник к детям пришли взрослые дяди и тети, которые из детского праздника устроили откровенное хулиганство. Люди, требующие сноса детской площадки, кидались на ведущих праздника, пытались повредить аппаратуру, пиная её.





Пьяные, матерящиеся, курящие на детской площадке в присутствии перепуганных детей. Вызванная кем-то полиция смогла отстоять праздник.





Но прошлой ночью, наверное, все те же неугомонные люди решили продолжить банкет...

Измазав детскую площадку черной краской и машинным маслом прорезиненное покрытие и красивые тротуарные дорожки люди, по сути дела, привели площадку в такое состояние, что её проще снести и заново поставить, чем приводить в порядок.

Испорчены лавочки, качели, даже тротуарные дорожки и резиновое покрытие исписаны какими-то бредовыми лозунгами. Всё на ту же тему – про борьбу с застройщиком.

Общественное поведение подразумевает определённый уровень вменяемости, бессмысленный вандализм, тем более – против места, предназначенного для отдыха детей – дело не просто бессмысленное. Оно компрометирует саму идею градозащиты.

Очевидно, что никакого политического, социального действия тут никто и не пытался предпринять. По всей видимости, убедившись в законности действий застройщика, граждане просто решили сорвать зло.

Пожалуйста, не надо так делать.

Ну честное слово – просто, не надо.

P.S. Нельзя не отметить, что действия погромщиков детской площадки находятся в общем русле радикализации протеста борцов против реконструкции города. Наверное, те же самые люди или их идейные братья совсем недавно пытались сжигать церкви, строящиеся в рамках "программы-200".6 ноября вечером был совершен поджог деревянного храма Иоанна Богослова на Лодочной улице. Кроме того, в ночь на 13 октября еще на одном новом московском приходе, на улице Камова, неизвестный проходимец поджег деревянный храм Иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и здание воскресной школы.

Та же история что и с детской площадкой – "активисты" борются против сооружений , но не видят стоящих за этими сооружениями людей.

А почаще бы смотреть глаза в глаза. Может и желание протянуть руку к факелу или бочёнку с чёрной краской пропадёт.







