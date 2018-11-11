Приход православного постмодернизма. Часть 1

11 октября 2018-го претендует на звание даты смерти
общемирового Православия. В истории этот день займет не меньшее место, чем 1054-й
- год разделения мирового христианства.
Буквально за несколько недель последняя из конфессий,
стоявшая на казалось бы незыблемом двухтысячелетнем фундаменте, растеряла цельность
и единство и в канонической, и в морально-нравственной сферах.
Беспощадная бессмыслица происходящего разрушила
последние островки христианского рацио, да и элементарного здравого смысла как такового.
Воцарившийся в мировом духовном пространстве постмодерн,
предусматривающий принципиальную эклектику и манифестацию алогичности, прошел в
последний оплот традиции и здравого смысла – православное христианство.
11 октября 2018 года синод Вселенского патриархата,
руководящий орган Константинопольской православной церкви, - «первой среди равных»
15 (по Константинопольскому патриархату 14-ти) Поместных Православных Церквей, -
объявил о решении отменить собственное решение 1686 года о передаче под юрисдикцию
Московского патриархата Киевской митрополии, желании вернуть ее под свое начало
и, в связи с этим, установить каноническое общение с никем не признаваемыми раскольническими
организациями: «Украинской православной церковью Киевского патриархата» (УПЦ КП)
и «Украинской автономной православной церковью» (УАПЦ).
Было объявлено по скором предоставление томоса, - документа предоставляющего «украинской церкви» автокефалию, т.е. канонически признанное
полное самоуправление.
Так же было объявлено о решении Фанара, - так именуют
Вселенский патриархат по названию района Стамбула, где он располагается, - отменить
анафему и иные прещения (наказания) наложенные Русской православной церковью на
«патриарха» Филарета «предстоятеля» УПЦ КП и на «митрополита» Макария, главу УАПЦ.
Фактически в октябре 2018 года Константинопольский
патриарх Варфоломей произвел «каноническую революцию», узурпировав общецерковную
власть и присвоив себе права, равные правам Римского папы. Как то: суда с масштабах
всего мирового Православия, созыва общецерковных Соборов, предоставления и даже
отъема автокефалии и т.п.
В ответ на идущие вразрез с двухтысчелетней традицией
действия Вселенского патриархата на прошедшем в Минске заседании Священного Синода
Русской Православной Церкви возглавляемом Святейший Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом 15 октября было обнародовано решение о невозможности дальнейшего евхаристического
общения с Константинопольской православной церковью.
В Заявлении Синода РПЦ, в частности, говорилось:
«Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой Поместной Церкви
лица со всеми рукоположенными ими «епископами» и «клириками», посягательство на
чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и
обязательств, — все это выводит Константинопольский Патриархат за пределы канонического
поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического
общения с его иерархами, духовенством и мирянами».
РПЦ обвинила Фанар в противозаконности и не каноничности
«отзыва» собственной грамоты 1686 года о принадлежности Киевской митрополии Московскому
Патриархату и фальсификации содержащихся в ней данных: в 2018 году Константинопольский
патриархат завил о якобы наличие в документе 300-летней давности положения о том,
что передача носила «временный» характер.
«Это действие Фанара является откровенной фальсификацией
как исторических событий, так и исторического документа. В выданной более 300 лет
назад грамоте 1686 года, равно как и во всех последующих документах, не содержится
ни одного слова о временной передаче Киевской митрополии в управление Московскому
Патриархату».
РПЦ так же заявила о вопиющем нарушении церковных
законов и традиций, предусматривающих не проникновение на чужую каноническую территорию,
совершенном еще в начале сентября 2018 года. Тогда Фанар назначил епископов Панфильского
Даниэля из США, а также Эдмонтонского Илариона в качестве своих экзархов на Украину.
Объявленный 15 октября разрыв связей РПЦ и КПЦ
предусматривает запрет на упоминание Вселенского патриарха на церковных службах,
запрет служителям церкви и мирянам на контакты с клириками ВП и, даже, «не рекомендацию»
посещения храмов подчиненных Вселенскому патриарху: «Отныне и впредь до отказа Константинопольского
Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей
Русской Православной Церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской
Церкви, а для мирян — участие в таинствах, совершаемых в ее храмах».
Объявленное Константинополем предоставление украинского
томоса пока не состоялось. Скорее всего, по причине невозможности созвать «Объединительный
собор» с представителями, (хотя бы в более-менее значимом количестве) УПЦ МП, УПЦ
КП и УАПЦ (планы объединения и создания «Единой украинской поместной православной
церкви» (ЕУППЦ) существуют давно), а так же по причине отсутствия видения, каким
должно быть «новообразование», особенно, кто и в каком звании будет «это» возглавлять.
Снятие прещений и анафемы Константинопольским патриархатом
означало лишь восстановление лиц, на которых они были наложены в первоначальном
чине. То есть Филарет должен был вернуться в сан митрополита, Макарий – простого
священника.
Но сразу после «снятия» с него анафемы «первое
лицо» УПЦ КП Филарет категорически отказался от снятия присвоенного им самому себе
«сана»: «Я был, есть и буду патриархом». Однако глава УАПЦ Макарий не менее категорически
отказался переходить под власть «Киевского патриарха», как и признавать его таковым.
Отказался признавать
«сан» Филарета и иерарх Московского патриархата, давний сторонник украинской церковной
автокефалии Митрополит Черкасский Софроний. При этом он остался сторонником созыва
Объединительного собора с участием Киевского «патрирахата» и автономистов.
Проблема титулования Филарета стала «головной болью»
и для Фанара. «Патриархии Киевской» в истории никогда не существовало. Константинопольская
церковь, либо должна признать факт самосознания «из ничего» нового патриархата с
полным разрывом с традицией (хотя куда уж дальше) либо делать, что либо иное.
Пытаясь выйти из тупиковой ситуации, Филарет через
две недели после «снятия» с него анафемы сделал оригинальнейший, никогда за две
тысячи лет истории христианства не виданный, истинно постмодернисткий ход. По постановлению
его Синода от 20 октября, у Филарета появлялись разные титулы, так сказать «внешний»
– где он всего лишь «митрополит» и «внутренний» – где он уже «патриарх».
На Украине он должен
титуловаться как «Святейший и Блаженнейший, Архиепископ и Митрополит Киева – Матери городов Руських, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенских Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит», в отношениях с другими
Поместными Православными Церквями допустимой формой является «Блаженнейший Архиепископ, Митрополит Киевский и всея Руси-Украины и производные от нее».
Однако самой большой
проблемой в планах создания «украинской церкви» стала позиция Украинской православной
церкви Московского патриархата возглавляемой митрополитом Онуфрием. Без перехода в «новую украинскую церковь» хотя бы части
подчиняющих Москве приходов, создание реально значимой «ЕУППЦ», либо чего иного,
просто невозможно, и никакой томос не выведет «новообразование» из маргинального
статуса.
Если попытаться насилием (а такие планы были, в
частности в отношении Киево-печерской лавры) «перевести» храмы и приходы в «новую
украинскую церковь», то результатом будет религиозная война и ли уход верующих в
подпольную «катакомбную церковь», которая нелегально существовала в СССР.
УПЦ МП - самая
большая по численности на Украине конфессия, превышающая по числу приходов «филаретовцев»
более чем в три раза, а автономистов более чем в десять. Украина даже не по грамоте
1686 года, а по факту – каноническая территория Московского патриархата. Переломить
мнение миллионов верующих и принудить их перейти в «нову правильну церкву» не получится.
Это, в конце концов, поняли и два иерарха Московского
патриархата, сторонники автокефалии: митрополиты Черкасский Софроний и Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).
Последний, видимо сгоряча, даже
объявил себя клириком Константинопольского патриархата, но вскоре, видимо узнав
мнение глав подчиненных ему приходов, «отыграл назад» заявив: «Я не принимал пока решений и не делал заявлений. Это интерпретация
моего теоретического комментария».
Руководство Русской православной церкви с заявлением
15.10.2018 о разрыве канонического общения с Констанитнополем попало в крайне сложную
ситуацию на международном уровне. Будучи абсолютно правым в каноническом отношении
Московский патриархат, видимо надеялся на поддержку других поместных церквей в деле
осуждения действий Константинополя.
«Если одна из Церквей поддерживает раскольников,
если одна из Церквей нарушает каноны, то она перестает быть Православной Церковью»,
– заявил 28 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Но мир изменился. «Духовное соглашательство» и
«моральный конформизм» стали нормой. Принципиальность позиции стала архаизмом. Из
Поместных Церквей никто не захотел идти на конфликт с Вселенским патрирхатом, а
вернее, с «мировым глубинным правительством», чьим орудием лишь является Фанар.
Позицию РПЦ, несмотря на всю ее правоту, поддержали
лишь отдельные иерархи, и то на словах. Руководство Поместных церквей на конфликт
с Фанаром не пошло. Никто не захотел ссорится с «управителями миром».
В ситуации «украинского церковного тупика» прошел
октябрь 2018 года. Но «православный театр абсурда» свое представление не закрыл.
В ноябре постмодрнисткий Константинополь решил разрубить все гордиевы узлы просто
«обнулив» все существующие православные и псевдоправославные конфессии на Украине,
добив последние остатки каноничности на этой территории.
3 ноября 2018 года высокопоставленный клирик Вселенского
патриархата архиепископ Иов (Геча) сделал заявление: «Отменой акта 1686 отменена администрация Московской церковью
Киевской митрополии и всех епархий в Украине. С канонической точки зрения это означает,
что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине
де-факто, согласно этому решению синода, являются архиереями Вселенского престола,
и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата о своей дальнейшей судьбе».
Фанар решил «свести к нулю» не только УПЦ МП, но
и всех раскольников. Архиепископ Иов сказал, что Константинопольский патриархат,
отменив анафему предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ Филарета и Макария, не признал каноничными
церкви, которые они возглавляют.
В ответ на заявления клирика Вселенского патриархата
пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла священник Александр Волков написал в
фейсбуке: «Звучат очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно
обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. При необходимости мы
готовы помочь собрату с лечением». Но лечить, видимо, надо очень многих.
3 ноября Вселенский патриарх Варфоломей и президент
Украины Петр Порошенко подписали соглашение о создании «независимой украинской церкви».
«Объединительный съезд» запланирован на конец ноября. Украинской же православной
церкви Московского патриархата Порошенко посоветовал «убираться из Украины».