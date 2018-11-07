 

В Монако арестован российский миллиардер Дмитрий Рыболов

На территории княжества Монако по подозрению в коррупции арестован известный российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Его задержали перед футбольным матчем с участием клуба «Монако», президентом которого он является. 

Местные правоохранительные органы считают, что бизнесмен использовал свои связи с высокопоставленными чиновниками в конфликте с арт-дилером Ива Бувье, пишет газета «Коммерсант». 

Полицейские утверждают, что при помощи коррупционных связей с министром юстиции Монако и чиновником из местной полиции миллиардеру удалось добиться задержания арт-дилера в 2015 году по подозрению в мошенничестве. Известно, что на допрос Рыболовлев пришел добровольно, где затем и был арестован. 

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция Олиграхи
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