В Монако арестован российский миллиардер Дмитрий Рыболов

На территории княжества Монако по подозрению в коррупции арестован известный российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Его задержали перед футбольным матчем с участием клуба «Монако», президентом которого он является.





Местные правоохранительные органы считают, что бизнесмен использовал свои связи с высокопоставленными чиновниками в конфликте с арт-дилером Ива Бувье, пишет газета «Коммерсант».





Полицейские утверждают, что при помощи коррупционных связей с министром юстиции Монако и чиновником из местной полиции миллиардеру удалось добиться задержания арт-дилера в 2015 году по подозрению в мошенничестве. Известно, что на допрос Рыболовлев пришел добровольно, где затем и был арестован.





АПН следит за развитием событий.



