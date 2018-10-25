Письма из камеры

Откровенные репрессии становятся в нашей стране явлением всё более обыденным, особенно удивляет произвол силовиков в провинции.

Вот, попалось мне в руки письмо одного знакомого добровольца Донбасса, которого также знаю по его организационной и практической помощи, которую он оказывал в деле сбора и доставки «гуманитарки» Донбассу. Письмо написано его рукой из застенка ещё в январе текущего года, адресовано президенту Путину.

Вникая в ситуацию становится очевидным, что попал человек в тюрьму по совершенно мутному делу. Действительно, набрав в поисковике имя этого казака «Александр Каршев» первой выходит статья, опубликованная в газете «Комерсантъ» под названием «Ополченец подорвался на мыле».

В общих чертах картина преследования этого, в общем известного мне как совершенно безобидного человека не просто пахнет, а воняет чьим-то субъективным фактором. Обыск в квартире – сразу вопрос – скольких добровольцев обыскивали, и на каких основаниях? В данном случае формально криминальными стали две находки силовиков – пара кусков тротила общей массой чуть более 200 г без запальников и один патрон от «Нагана» ! Итог – 3,5 года колонии общего режима. Апелляция в верховный суд региона результатов не принесла. Доказательства вины, по сути – косвенные, во время сбора – сплошь сомнительные процессуальные действия силовиков.

И ещё, следы царящей вокруг подлости – это вторая информация, которая выходит в поисковике по запросу «Александр Каршев». Это – данные с сайта, созданного украинскими национал-радикалами под названием «Убитые, плененные, пропавшие, замеченные в Украине российские солдаты и наемники». Там значится, что Саша – «Рссийский наёмник, боевик НВФ» (незаконных вооружённых формирований – М.Щ.). Зная все обстоятельства поездок Александра на Донбасс и в какую переделку он попал сейчас – просто даёшься диву от всего этого.

Саша, как сказано, человек безобидный, тихий, но может иногда вдруг удивить всех тем, что прикрикнет, да ещё пообещать «показать кузькину мать» или «вывести на чистую воду», при чём без разбору чинов и лиц. Так, говорят общие знакомые, и было у него однажды, а после – этот обыск, арест, тюрьма… А может это совпадение, может ещё кому дорогу перешёл – кто знает, только Господь Бог, а мы всей правды можем и никогда не узнать.

Но послать письмо соратника по организации и доставке гуманитарной помощи жителям Донбасса Александра Каршева Владимиру Путину, оказавшегося у меня в руках – мой долг. Публикую и своё сопроводительное послание, отправленное накануне президенту Путину на его сайт письмапрезиденту.рф.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Совершенно своевременно Вы распорядились о декриминализации "экстремистских" статей, этого давно ждало российское общество.

Об этом к Вам неоднократно обращались писатели, мыслители, общественные деятели, ведь практика применения данных статей в современной России - просто чудовищна и безумна! Особенно - в российской глубинке.

Дело Ростислава Малахова, которого больше года содержат в СИЗО г. Казани - позор правоохранительной системы!

Дело Ольги Зиятдиновой, также жительницы г. Казани, которую преследуют в том числе по ст. 282, даже приписывая ей эти деяния во время пребывания в СИЗО в жесточайших условиях - это абсурд и безумие системы подавления людей.

Сейчас до меня дошла рукопись обращения к Вам уважаемого человека, добровольца Донбасса Александра Витальевича Каршева, рисковавшего своей жизнью, оказывая помощь жителям Донбасса, грудью вставшего на защиту там мирного населения. Будучи неугодным какому-то из местных чиновников нынешней Татарии, инициировавшему репрессии в отношении него, он подвергся нелепому преследованию за один патрон и пару кусков разломанного тротила. Припасов, вероятно, времён Великой Отечественной войны, якобы обнаруженных у него дома во время обыска, проведённого, вероятно, по указке данного чиновника. Александр Каршев лично участвовал в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса и её доставке туда под пулями, и ему совершенно ни к чему держать у себя нечто во зло другим людям, данное преследование - ещё больший и нелепый позор региональным силовикам!

Обращение Александра Каршева к Вам передаю в оригинале (скан прилагается).

Обращаю Ваше особое внимание на действия распоясавшихся от безнаказанности и бесконтрольности силовиков, организовавших уголовное преследование граждан - совершенно беспочвенно. Прежде всего необходима тщательная проверка отдела СК региона, возглавляемого Золотовым С.Е., где по мнению многих заключённых, в частности, Р. Малахова и А. Каршева, есть многочисленные признаки фабрикации уголовных преследований граждан.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Вы всегда говорите о важности ценностей гражданского общества, о справедливости.

Не допустите скатывания нашей страны к полицейскому государству, в котором будет царить произвол карателей!

С уважением и надеждой на торжество справедливости,

М.Ю.Щеглов

- председатель Общества русской культуры РТ,

координатор Общественного движения "Помогаем НОВОРОССИИ!"

Открытое письмо Президенту России

Уважаемый Владимир Владимирович!

Я, Каршев Александр Витальевич, 25.09.1959 г.р. Волжский казак, походный атаман Казанского казачьего войска, проживаю в .г. Казани. В 2014 году воевал добровольцем на Донбассе. при обороне Луганска, получил контузию. Награжден "Крестом Добровольца". после возвращения, занимался сбором гуманитарной помощи жителям Донбасса.

31.01.2017 года, по сфабрикованному обвинению в моей квартире был произведен обыск, в ходе которого были изъяты якобы принадлежащие мне два фрагмента тротила времен Великой Отечественной Войны и патрон от револьвера "Наган", наверное тоже тех же времен. Мне было предъявлено обвинение в контрабанде и хранении взрывчатых веществ и боеприпасов.

Судебное следствие длилось 4,5 месяца, и все это время меня содержали под стражей в следственном изоляторе. В ходе следствия ни один из доводов обвинения не нашел подтверждение. Все факты говорят о моей невиновности. Более того тротил изъятый у меня в жилище и якобы принадлежащий мне, уже фигурировал в деле против добровольцев Э.Т. Даутова и С.Ю. Оп.... , осужденных в 2016 году по аналогичному обвинению. все ходатайства защиты суд по указанию прокурора отклонил не рассматривая. И вот 18.01.2018 г. при полном отсутствии доказательств моей вины, на основании предложений и домыслов со стороны обвинения, суд вынес приговор - 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Хотя вся моя вина заключается в том, что я всей душой люблю Россию, честно служу ей и всегда готов защитить ее интересы с оружием в руках.

Господин Президент!

Я не прошу Вас о снисхождении, ни о помиловании.

Я лишь прошу Вас помочь разобраться в этом запутанном деле и восстановить моё доброе имя.

А.В. Каршев

С 6-го апреля 2017 года содержусь в СИЗО-1, г. Казани, 420111