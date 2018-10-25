Тариф на поездки в общественном транспорте в часы пик может увеличиться
- 25.10.2018, 17:50,
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Российский Минтранс выступил с инициативой введения системы динамического ценообразования тарифов в метро, автобусах и другом общественном транспорте. Соответствующее предложение будет направлено в правительство вместе со списком прочих мер по развитию городского транспорта, сообщает сегодня газета «Известия».
Если реформа будет одобрена, то проезд днем станет дешевле, а в часы пик - дороже. Точные параметры новой тарифной сетки пока неизвестны. Представители министерства считают, что наибольшего экономического эффекта они смогут добиться, снизив тарифы в дневные часы. Благодаря этому, у пенсионеров, домохозяек и работников с гибким графиком появится дополнительная возможность сэкономить.
О том, как при этом пострадает работающее в обычные часы население, чиновники не сообщают.
АПН следит за развитием событий.