Тариф на поездки в общественном транспорте в часы пик может увеличиться

Российский Минтранс выступил с инициативой введения системы динамического ценообразования тарифов в метро, автобусах и другом общественном транспорте. Соответствующее предложение будет направлено в правительство вместе со списком прочих мер по развитию городского транспорта, сообщает сегодня газета «Известия».





Если реформа будет одобрена, то проезд днем станет дешевле, а в часы пик - дороже. Точные параметры новой тарифной сетки пока неизвестны. Представители министерства считают, что наибольшего экономического эффекта они смогут добиться, снизив тарифы в дневные часы. Благодаря этому, у пенсионеров, домохозяек и работников с гибким графиком появится дополнительная возможность сэкономить.





О том, как при этом пострадает работающее в обычные часы население, чиновники не сообщают.





АПН следит за развитием событий.



