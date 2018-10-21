 

Русские национал-демократы в эпоху потрясений: презентация книги

Во вторник, 30 октября в 19-00 в книжном магазине «Циолковский» состоится презентация двухтомника «Истоки русской национал-демократии: 1896 – 1914 годы» и «Русские национал-демократы в эпоху потрясений: 1914 – начало 1920-х годов». Автор монографии - кандидат исторических наук, старший преподаватель Института истории СПбГУ Антон Чемакин.
 
Представляемый двухтомник является первым исследованием, посвященным истории русского национал-демократического движения и национал-демократии как идеологии. Опираясь на материалы архивов и периодической печати, автор характеризует деятельность идейных предшественников русских национал-демократов из Чехии и Галичины, реконструирует первые попытки создания национал-демократических организаций в Российской империи начала XX в., рассматривает биографии идеологов и лидеров данного направления. Несмотря на то, что национал-демократы тех дней не относились к числу наиболее влиятельных политических групп, их попытки создать новую идеологию на стыке национализма, либерализма, консерватизма и социализма заслуживают пристального внимания. 
 
Среди прочего, посетители презентации узнают: 
 
– почему именно Галичина стала тем регионом, в котором появились первые русские национал-демократы? 
– почему московские кружки национал-демократов и национал-социалистов попали в поле зрения Охранного отделения?
– что означает трехглавый орел, помещенный на обложке национал-демократического сборника «Ладо» (1911)? 
– почему организация русских национал-демократов получила название «Имперская народная партия»? 
– каким образом национал-демократы пытались создать свою фракцию в Государственной думе IV созыва? 
– какое отношение к русским национал-демократам имел основатель футуризма Филиппо Томмазо Маринетти? 
– как лидер национал-демократов казак Михаил Караулов стал одним из вождей Февральской революции 1917 г.? 
- какие исторические уроки можно вынести из провала дореволюционных национал-демократов? 
 
Адрес магазина «Циолковский»: м. «Новокузнецкая», Пятницкий пер., дом 8, стр. 1 (вход в арку). 
 
Вход свободный.
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