 

Российские миллионеры разбогатели за год больше всех в мире

Никакие санкции российским миллионерам не помеха: они оказались на первом месте в мире по росту уровня благосостояния. Об этом сегодня пишет Bloomberg в собственном рэнкинге Billionaires Index.

За 2018 год предприниматели из РФ разбогатели почти на 11%. На первом месте, как обычно, расположился председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон ($21 млрд). Также ощутимо разбогатели совладелец «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко ($15,2 млрд) и президент «Лукойла» Вагит Алекперов ($16,1 млрд). 

Для сравнения - совокупное состояние богатейших граждан США выросло всего на 7,5%, а британцев – на 3,4%. Интересно, что китайские бизнесмены всего за один год потеряли более 27%, сообщает Bloomberg.

АПН следит за развитием событий.
 

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APN.ru