 

Решения ЕСПЧ больше не имеют силы на территории России

Российская Федерация не собирается возвращаться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Это решение было принято в связи с переносом рассмотрения резолюции о реформировании правил голосования в ассамблее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Чиновник также заявил, что юрисдикция Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) больше не действует на территории РФ из-за лишения нашей страны права участвовать в выборах судей. 

«В тех условиях, которые сегодня созданы в ассамблее усилиями украинских и британских русофобов и примкнувших к ним жертв хамской антироссийской пропаганды, мы работать не хотим. С большой долей вероятности в таких условиях участвовать в этом откровенном «цирке с резиновыми перчатками» Россия не будет», — цитируют вице-спикера «Известия».

АПН следит за развитием событий.
 

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