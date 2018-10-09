 

Медведев: для ускорения экономики необходим еще миллион чиновников

Активное развитие цифровизации в госсекторе требует дополнительного миллиона чиновников. Об этом пишет российский премьер-министр Дмитрий Медведев в статье "Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития", которую публикует журнал "Вопросы экономики".

"Сегодня все страны вступили в эпоху цифровой трансформации, и риски отставания здесь могут оказаться очень серьезными, - констатирует Медведев. - На первый план в научно-технологической конкуренции выходит способность накапливать "большие данные" и использовать их в построении платформ, связывающих бизнес, граждан и государство". Госаппарат в таких условиях нуждается в служащих и руководителях учреждений с цифровыми компетенциями, тонко подмечает премьер. "По некоторым оценкам, таких работников только в госсекторе должно быть не менее 1 миллиона", - добавляет он.

Планируется, что цифровизация не будет реализована только за счет госсредств. Дмитрий Медведев предлагает создать "пространства опережающего регулирования, <...> своего рода технологический офшор". Если такая структура появится, то к 2024 году "Россия по публикационной активности в научно-технической сфере может приблизиться к сегодняшним показателям Великобритании и Германии", утверждает премьер в своей статье.

Любопытно, что по данным Boston Consulting Group, число чиновников в РФ за последние 20 лет удвоилось - с 2,4 млн человек в 1995 году до 5,3 млн сейчас. То ли еще будет.

АПН следит за развитием событий.
 

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