Выдать нельзя оставить

В России за последние несколько месяцев стали известны три похожие истории ополченцев, которых, возможно, ожидает выдача странам, где их будут судить за защиту Донбасса. Ополченца Евгения Щербака могут отправить в Казахстан, где ему грозит до 9 лет лишения свободы; Руслана Бабажанова в Узбекистан, а Филиппа Венедиктова в Киев, где его и вовсе будут судить по статье «терроризм».

Добровольца из Казахстана Евгения Щербака задержали в Санкт-Петербурге, с тех пор он находится в СИЗО. Евгений приехал в северную столицу несколько лет назад, устроился работать таксистом. Днем 4 сентября его машину остановили гаишники, сказали что для проверки. Он доброволец из Казахстана, имеет гражданство Республики Казахстан. При проверке по базе выяснилось, что Евгений на своей родине находится в розыске по статье 172 УК Казахстана (Умышленное неправомерное участие гражданина Республики Казахстана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества). Наказание по этой статье предполагает до девяти лет лишения свободы.



«Он уже почти месяц пребывает в СИЗО, - рассказывает руководитель Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров, - мы его поддерживаем как можем, к нему ходят адвокаты. Мы подключаем общественников и народ, мы должны своих защищать. Евгений Щербак сначала воевал в ГБР Беднова «Бэтмен», потом в «Спарте». Насколько мне известно, у него жена с ребенком поехали к матери в Амвросиевку и там погибли. У него была личная причина воевать и своя трагедия. В Петербурге он старался ассимилироваться к мирной жизни».

Евгений воевал на Донбассе с 2014 года, попал туда самый разгар боевых действий, был в одной из групп, которая сопровождала Беднова, прошел много боев и чудом остался жив. Чем закончится эта история, отправят ли защитника Донбасса в Казахстан пока неизвестно. 4 октября в 14:00 в Ленинградском областном суде состоится суд по вопросу экстрадиции бойца «Спарты».

Аналогичная история случилась и с Русланом Бабажановым с позывным «Лочин», гражданином Узбекистана. В конце сентября текущего года ополченец собирался поехать в Ростов на несколько дней, чтобы получить отметку в паспорте ДНР и продлить статус временного проживания на территории России. Но, как оказалось, мужчина находился в базе Интерпола, его задержала полиция во время проверки документов в аэропорту Нижнего Новгорода.

Руслан попал на Донбасс также в начале самых кровавых событий, участвовал в известных боях в составе батальона «Восток» за Саур-Могилу, затем воевал в Донецком аэропорту. Сейчас ополченец ожидает экстрадиции в Узбекистан, где по законодательству ему грозит до 12 лет лишения свободы за участие в военном конфликте. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов направил запрос прокурору Нижегородской области Вадиму Антипову с просьбой защитить Руслана и не выдавать его Узбекистану.

Возможной выдачи из России ожидает и ополченец Филипп Венедиктов с позывным «Филя», его могут отправить в Киев, где будут судить по статье за «терроризм». Как пишет ополченец Михаил Полынков, который опубликовал информацию об этом, Филипп Венедиктов, уроженец Днепропетровской области Украины, принимал активное участие в боях на Донбассе, получил тяжелое ранение, имеет боевые награды. Мужчина долго восстанавливался, проходил длительную реабилитацию, после которой решил остаться в России. Он подал документы на предоставление временного убежища, но ему в это было отказано. ГУ МВД Челябинской области, куда обратился Венедиктов, не увидело «достаточных гуманных причин» для того, чтобы оставить его в России. Филипп пытался обжаловать это решение, но это не дало никакого результата, и, кроме того, решением Федеральной службы безопасности, куда также обращался Венедиктов, ему был запрещен въезд в Россию сроком на 30 лет. Чем мотивировано это решение спецслужб остается загадкой, так как очевидно, что в Киеве, куда его могут выдать, его ждет тюрьма или смерть. Сейчас Филипп ждет очередного суда в Челябинске.

«Начался новый сезон задержаний и попыток депортации защитников Новороссии. Скоро вы услышите новые фамилии» - говорит Михаил Полынков, который опубликовал у себя в ЖЖ информацию о Филиппе.

Дела связанные с выдачей ополченцев Донбасса повторяются достаточно часто. Россия в 1993 году подписала Конвенцию СНГ о правовой поддержке. Согласно этому документу, страны должны выдавать друг другу обвиняемых по уголовным делам по запросу прокуратуры. Весной текущего года общественники и депутаты боролись за ополченца Николая Трегуба и его сотоварищей, которых спецслужбы собирались передать украинской стороне. Многочисленные запросы, письма помогли оставить мужчину в России. Автор этой статьи в 2017 году на форуме «Территория смыслов» лично задала вопрос Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову о том, почему Россия выдает ополченцев Донбасса, однако министр ответил, что ему такие случаи неизвестны. Пока не будет политической воли государства о защите ополченцев Донбасса такие ситуации будут повторяться.