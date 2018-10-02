Навальному в очередной раз отказали в регистрации партии

Замоскворецкий суд Москвы постановил признать законным отказ Минюста зарегистрировать новую партию Алексея Навального «Россия будущего». Все требования представителей оппозиции были отклонены, сообщает агентство «Интерфакс».





Напомним, что ранее Министерство юстиции РФ отказало в регистрации партии Навального, указав на то, что организация предоставила не новую редакцию своего устава в трех экземплярах, а лишь комплект поправок к нему. Чиновники также потребовали предоставить копии протоколов конференций о выдвижении делегатов на внеочередной съезд в июле 2018 года.





Алексей Навальный не оставляет попыток зарегистрировать свою партию вот уже шесть лет. Ранее организация называлась «Народный альянс», затем «Партия прогресса», однако оба названия перехватили другие партии.





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