Регистрация партии Навального приостановлена Минюстом
- 18.07.2018, 17:05,
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Чиновники из Минюста приостановили регистрацию партии Алексея Навального
«Россия будущего». Информация об этом опубликована на официальном сайте оппозиционера. Проверка выявила целых восемь нарушений, из-за которых процесс регистрации был приостановлен. Теперь соратникам Навального необходимо устранить их до 10 октября, иначе Минюст имеет право отказать партии в регистрации.
Интересно, что нарушениями, обнаруженными в предоставленных документах, оказались ошибки в нумерации устава партии и нарушение закона о бухгалтерском учете. Кроме этого, чиновников не устроил тот факт, что в партию «Россия будущего» имеют право вступать люди без постоянного места жительства, тогда как федеральный закон «О политических партиях» предполагает членство в партии по месту жительства.
АПН следит за развитием событий.