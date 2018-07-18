 

Регистрация партии Навального приостановлена Минюстом

Чиновники из Минюста приостановили регистрацию партии Алексея Навального «Россия будущего». Информация об этом опубликована на официальном сайте оппозиционера. Проверка выявила целых восемь нарушений, из-за которых процесс регистрации был приостановлен. Теперь соратникам Навального необходимо устранить их до 10 октября, иначе Минюст имеет право отказать партии в регистрации.

Интересно, что нарушениями, обнаруженными в предоставленных документах, оказались ошибки в нумерации устава партии и нарушение закона о бухгалтерском учете. Кроме этого, чиновников не устроил тот факт, что в партию «Россия будущего» имеют право вступать люди без постоянного места жительства, тогда как федеральный закон «О политических партиях» предполагает членство в партии по месту жительства.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Оппозиция Алексей Навальный
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Московский суд закрыл избирательный фонд Навального
» Центризбирком собирается отказать Навальному в регистрации
» Госдума блокировала участие коалиции Навального и Ходорковского в федеральных выборах
» Минюст России объявил о возможной ликвидации партии прогресса Алексея Навального
» "Великая Россия" попробует участвовать в выборах через списки других партий
Материал недели
Чемпионат мира: половой вопрос

Чемпионат мира: половой вопрос

Публикации
Путин – Трамп. Контуры дискуссии: Глобализация и мироустройство

Путин – Трамп. Контуры дискуссии: Глобализация и мироустройство

Брошенные беженцы Чечни: 23 года забвения

Брошенные беженцы Чечни: 23 года забвения

О генетиках-кустарях

О генетиках-кустарях

Пять жизней команды Черчесова

Пять жизней команды Черчесова

О сетях, гражданском обществе и перспективах

О сетях, гражданском обществе и перспективах

Химическая атака на Россию выходит на новый уровень

Химическая атака на Россию выходит на новый уровень

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Адвокаты: в отношении Сорокина применена психологическая пытка

  • 18:48
  • 205

Регистрация партии Навального приостановлена Минюстом

  • 17:05
  • 787

Чиновники одобрили налог на покупки в зарубежных интернет-магазинах

  • 13:16
  • 586

«Единая Россия» единогласно проголосует за увеличение пенсионного возраста

  • 16:56
  • 972

Администрация президента запретила словосочетание «пенсионная реформа»

  • 14:08
  • 809

Если вы отправились в загробный мир и хотите вернуться обратно

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru