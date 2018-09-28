Суета вокруг Чепиги

Современный этап кампании вокруг отравления Сергея и Юлии Скрипаль, начавшийся с обнародования фамилий «Петров» и «Боширов», характеризуется особой и совершенно парадоксальной ролью российских СМИ. В течение полугода вся западная информационная машина, ведомая политической верхушкой Великобритании и ее союзников, не смогла убедить наше население в том, что Россия хоть как-то причастна к этой нелепой акции. Но достаточно было одного интервью Маргариты Симоньян со сладкой парочкой «туристов», как положение изменилось.

Конечно, духовные окормленцы «Эха Москвы» и без того всегда готовы поверить в любую чушь, лишь бы она исходила от «солидных» западных источников. Однако именно после того, как в дело вошла Симоньян – звезда и начальница отечественной контрпропаганды, люди аполитичные и, мало того, многие патриотически настроенные граждане стали задумываться: а может, несмотря на всю нелепость этого предположения, наши и в самом деле, того-с, Скрипалей-то траванули?

«Солсберецкий собор», «шпиль 123 метра»… Все это как будто специально было придумано для осмеяния – и было повсеместно осмеяно, породив отдельную отрасль фольклора. В представленную Петровым-Бошировым версию никто не поверил. Зритель увидел мутных героев в мутных обстоятельствах. Темнят. Городят ерунду. Неубедительно выдумывают и неуверенно излагают. Никто не смог найти их родственников, знакомых или одноклассников, выяснить название и местоположение их скромной фирмы – хотя наверняка пытались.

При всем при том общественное мнение по вопросу Скрипалей пошатнулось вовсе не потому, что эти двое похожи на отравителей или что появились какие-то реальные доказательства их вины. И на отравителей они похожи не больше, чем на продавцов спортивного питания, и доказательств по-прежнему нет. А дело в том, что нам внаглую соврали – а если так, то в этом мутном чулане могут таиться еще какие-то сюрпризы.

И вот очередная новость с британской стороны: Боширов, оказывается, вовсе не Боширов, а герой России, полковник ГРУ Анатолий Чепига. Примечательно, что если в прошлом «сторона обвинения» вещала устами официальных органов или бульварной прессы, то на нынешнем этапе глашатаем выступает организация Bellingcat. Якобы независимый центр расследований, работающий якобы исключительно по открытым источникам.

Контора, понятное дело, британская же. В ее независимости и раньше были сомнения, теперь же говорить об этом вообще смешно, поскольку нынешний «независимый» слив так хорошо становится в один ряд со сливами предыдущими, что все понятно и про общий источник, и про общее руководство.

Вот технология. Есть фото «Боширова» и есть фото реального полковника Чепиги, Бог знает какой давности (и полученное, разумеется, «из открытых источников»). Они вроде бы как похожи. Есть что-то общее. Например, оба мужчины, оба русские люди и оба работают явно не в интеллектуальной сфере. Настоящая суть этой технологии не в том, чтобы такое фото достать. Это у нас, увы, решаемо. Суть в том, что если искать похожего человека среди офицеров ГРУ, то что-то обязательно найдется. Вот, нашелся целый Чепига. А если бы была поставлена задача непременно опознать в «Боширове» моряка Балтийского флота или электрика из Воронежской области, то выполнима и эта задача. Главное – достать соответствующую базу фотографий и, может быть, немного поиграть с фотошопом.

Конечно, у британцев как-то завис «Петров», и это делает ситуацию до обидного асимметричной: а вдруг «Петров» - это настоящий Петров без кавычек? Но Чепига – это уж точно реальное лицо. Вон, односельчане из Амурской области его узнают на фото. Правда, добавляют, десять лет назад, когда его видели в последний раз, он уже совсем облысел. Работа нервная, знаете ли. Неувязочка, конечно, но разве до нее есть дело «независимым расследователям»? Подумаешь, в ГРУ нарастили сотруднику волосы. Или приклеили парик и сфотографировали в нем на фальшивый конспиративный паспорт. Oh these Russians, с них станется.

Непонятно вот что: почему травить Скрипалей прислали всего-навсего полковника? Ведь были же генералы. Генерал Пушкин, генерал Гоголь. Они приболели, что ли? В конце концов, они такие же засвеченные персонажи, в бондиане снимались. А Чепига, в самом деле, слишком засвечен для выполнения такой миссии. Золотую звезду Героя России ему, видимо, вручал лично Путин. Его имя выбито золотыми буквами в «зале славы» родного военного училища.

У него вообще другой профиль. Специалист по работе в горячих точках. Если он нужен сейчас Родине, то в совершенно других местах: Донбасс, Сирия, да хотя бы даже и ЦАР. А он, оказывается, жил двойной жизнью и работал на две ставки: под своим именем мотался по горячим точкам, а под именем «Боширова» вместе с напарником «Петровым» (надо думать, в звании не ниже майора ГРУ), начиная с 2009 года, ездил по разным странам Европы с непонятными целями (не каждый же раз они кого-то травили). То есть, в течение десятилетия эти ребята регулярно отправлялись подавать заявления на британскую, швейцарскую, шенгенскую визу – и никто в наших спецслужбах не обеспокоился тем, что в консульстве додумаются сличить вымышленного Боширова с реальным Чепигой? А ведь любое консульство не меньше, чем Bellingcat, могло бы рассчитывать на ресурсы MI-6 и аналогичных контор.

Между тем, кампания против России по делу Скрипалей выходит на свой финальный отрезок. Уже заявлено, что сведения об истинной личности «Петрова» будут слиты через ту же Bellingcat в течение 7-10 дней. Кроме того, сообщается о еще одном «агенте ГРУ», который якобы проводил рекогносцировку местности перед визитом Петрова-Боширова. Как это все доказывать – непонятно, но очевидно, что дозированная выдача информации с целью разбить один информационный повод на ряд маленьких и тем самым постоянно подогревать интерес к теме – это сознательная стратегия MI-6.

У этой кампании есть понятная временная рамка, четко определенный дедлайн. 27 августа был введен в действие первый этап американских санкций по закону США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act). Эти санкции, как мы помним, сильно снизили курс рубля и вообще навели шороху в экономике. Согласно этому закону, после 27 августа российскому правительству дается 90 дней для того, чтобы: 1) прекратить применение химического оружия, 2) дать надежные гарантии неиспользования этого оружия в будущем и 3) допустить нейтральных инспекторов на свои объекты. Иными словами, принеси то, не знаю что. Если эти условия не будут выполнены, то 27 ноября этого года должны быть введены санкции второго этапа, еще более серьезные.

К этому сроку впечатление о виновности России не должно никоим образом развеяться, а должно, напротив, укрепиться и актуализоваться. Речь идет только о впечатлении, а не о доказательствах - мы же, право слово, не в суде. Поэтому на Петрова наваливается Боширов, на Боширова Чепига, на Чепигу нагромоздят еще какую-нибудь шишигу – и как от этого отбрехаться? Непонятно.

Сложность еще и в том, что статус Петрова и Боширова как гражданских лиц, не участвовавших ни в каком спецзадании, был гарантирован лично Владимиром Владимировичем Путиным. Поскольку эти люди скорее всего не те, за кого себя выдают, образовавшуюся ложь нельзя свалить на косяки исполнителя, ибо исполнителем выступил сам глава государства. Если, как теперь утверждает Песков, Путин лишь пересказал ту информацию, которую ему предоставили, то мы должны увидеть какие-то громкие отставки в разведывательном сообществе.