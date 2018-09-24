Россия на грани нервного срыва

Второй тур губернаторских выборов, прошедший 23 сентября в двух регионах, показал, что провал «Единой России» - не дальневосточная аномалия, а общероссийская тенденция. Хабаровск и Владимир – разные планеты. Победитель один – ЛДПР. Одной лишь региональной спецификой это объяснить нельзя. Причем электоральная динамика тут важнее самого факта победы оппозиционных кандидатов.

В Хабаровском крае в первом туре губернатор Вячеслав Шпорт и его соперник от ЛДПР Сергей Фургал набрали примерно поровну, по 35% голосов каждый. А вот во втором туре Фургал разгромил Шпорта со счетом 69%/28%. Таким образом, Фургал собрал и «свои голоса» первого тура, и голоса всех других оппозиционных кандидатов, и, более того, еще какие-то голоса – видимо, те, которые образовались за счет повышения явки почти на 7%. Шпорту же не досталось ни одного дополнительного голоса.

Во Владимирской области итог вышел чуть более щадящим для партии власти, но и здесь жириновец Сипягин, в первом туре ощутимо уступивший губернатору Орловой (31%/36%), во втором туре получил почти вдвое больше голосов, на 26%, тогда как действующий губернатор улучшила свой результат лишь на один процент. При этом явка по сравнению с первым туром также выросла, хоть и незначительно.

Для ЛДПР, уже, казалось бы, намеченной к отправке на свалку истории в связи с преклонным возрастом своего лидера, наступил звездный час – второй на ее счету после фурора на думских выборах 1993 года, когда эта партия получила голос каждого четвертого избирателя. Недаром люди сегодня вспоминают исторический выкрик Юрия Карякина – «Россия, ты одурела!» Нынешний успех скромнее, но все же взять за одну ночь два региона – это солидно. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Причем речь не идет о каких-то свежих силах, новых харизматичных лидерах партии: и Фургал, и Сипягин пять лет назад уже выступали на губернаторских выборах против тех же соперников, но получили куда более низкий результат. То есть, налицо чисто протестное голосование, и ЛДПР показала, что ее умение использовать протестный потенциал, выполнять роль партии «против всех», за четверть века никуда не делось.

Но от результатов этих выборов есть и другое ощущение: настроение избирателей именно сейчас пришло в движение, и за две недели между первым и вторым туром общественное мнение резко поплыло в непонятную пока сторону, но явно не в пользу «Единой России». В качестве причины этого дрейфа чаще всего указывают пенсионную реформу, которая, несмотря на всю пропаганду ее необходимости и даже благости, была воспринята населением как немотивированное ограбление. Но пенсионная реформа – лишь интегральный показатель итогов экономической политики власти. Вообще-то уже десять лет Россия стоит на запасном пути мировой экономики. Начиная с мирового кризиса 2008 года, у нас каждый год – либо спад, либо невнятный, недостаточный рост, больше похожий на нулевой. Причем половина этого периода приходится на время, когда никаких санкций не было.

Региональные выборы этой осени наглядно показывают, что крымский политический капитал, заработанный властью в 2014 году, на данный момент полностью растранжирен. Более того, оказалось, что он был взят в долг под слишком большой процент. Системные либералы, кажется, больше не желают фрондировать насчет идей крымнашизма и вставания с колен; напротив, они теперь находят эти идеи полезными постольку, поскольку они сами остаются у руля, ибо этими идеями можно прикрыть любые выкрутасы их политики.

Заявление Дмитрия Медведева о предстоящих «шести тощих годах» - в нагрузку к не очень жирным десяти, которые уже миновали – говорит о том, что мы снова, уже в третий раз за последний век, втягиваемся в политико-экономическую логику отложенного земного рая, которую можно описать словами Василия Ивановича Чапаева: «Вот, Петька, перебьем всех белых – и заживем!» На этот раз в роли «белых» выступают Соединенные Штаты Америки: вот победим их, и тогда, может быть, у власти начнет получаться что-то более увлекательное, чем топтание на месте. Но перспектива победы над США выглядит сейчас немногим реалистичнее, чем перспектива победы коммунизма полвека тому назад.

По большому счету у власти больше нет для нас хороших новостей, и непонятно, откуда они могли бы взяться.

Мундиаль прошел успешно, но никаких новых мировых праздников спорта России провести не дадут, так что этот генератор хорошего настроения отключен.

На украинском направлении - полный застой и паралич воли, в эту сторону Россия вообще уже старается не смотреть. Никаких действий, которые могли бы оживить «крымский консенсус», поднять патриотические настроения, ожидать не приходится. В Донбассе Россия, кажется, упорно пытается убедить людей в том, что ей они не нужны. Беспросветная участь Донбасса заодно деморализирует и пророссийских граждан Украины (организованных пророссийских сил там уже и так не осталось). На самой Украине грядет автокефалия местной церкви, и непонятно, сможет ли Россия что-либо этому противопоставить.

В Крыму работает мост, строятся дороги, но экологическая катастрофа вокруг Армянска, которую на Украину свалить уже не получится, сильно омрачает радость от этих усилий. Украинские власти безнаказанно задерживают российских моряков, а украинские военные суда беспрепятственно проходят через Керченский пролив ровно за тем, чтобы создавать все больше помех российскому судоходству.

В Сирии Россия достигла пределов своих возможностей. Планы по освобождению Идлиба натолкнулись на Турцию. В воздушном пространстве безраздельно хозяйничает Израиль, и гибель 15 российских военнослужащих на борту Ил-20 освещается в наших СМИ столь бесславно, что может создаться впечатление, будто это нам самим очень неловко то ли перед израильтянами, то ли перед сирийцами.

Между тем, российские граждане не слепы и не глухи. Понятно, какой должна быть их реакция на рекламу нашего очередного супероружия или на сообщения о крупнейших и, надо думать, дорогостоящих военных учениях. Зачем нужны все эти дорогие игрушки, если и более простые средства не используются там, где это нужно для защиты наших людей?

Возникают, конечно, и другие вопросы. Например: неужели именно деньги будущих пенсионеров – это то, что может спасти «отцов русской демократии» и запустить экономический рост?

Правительство все больше и больше похоже на бригаду ремонтников-любителей, которая разворотила нам санузел, постоянно отодвигает сроки завершения работ и тянет с нас все больше и больше денег, одновременно вынуждая жить без элементарных удобств. И в один прекрасный момент, когда бригадир говорит «ну потерпите еще каких-то шесть тощих лет, и все будет готово в лучшем виде», терпение хозяев лопается. Баста. Мы устали.

Когда хакасский губернатор Зимин снял свою кандидатуру перед вторым туром выборов в регионе, политолог-единоросс Дмитрий Орлов выдал универсальную формулу: «Это было адекватным решением: Виктору Зимину было бы трудно преодолеть усталость от его правления».

Зимин, заметим, правил Хакасией всего десять лет. Готов ли Орлов рано или поздно сказать: «Это было адекватным решением: Владимиру Путину было бы трудно преодолеть усталость от его правления»?

Глядя на то, что произошло в Приморье и Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области, миллионы избирателей жалеют, что не могут повторить то же самое в своих регионах. Одни проявили пассивность в прошлый единый день голосования, другим предстоит долго ждать следующего. Если изменившиеся настроения нельзя реализовать путем выборов, значит, можно с большой вероятностью прогнозировать новую Болотную.

Мы не знаем, что послужит на этот раз спусковым крючком: новый проект отъема денег у населения, новый дурацкий запрет, новая неудача во внешних делах или новый случай полицейского произвола. Мы не знаем, будет ли вновь солировать Москва, вроде бы надежно залитая деньгами и остающаяся «территорией хороших новостей», или же протест более равномерно распределится по регионам. Но на этот раз никаких искренних лоялистов, никакого «антимайдана» не будет, что бы ни вытворяли на полях протеста сытые дамочки в шубах. Слишком многие за это время узнали на своей шкуре, что лоялизм не окупается.

Конечно, ничего хорошего в грядущей турбулентности нет. Кто скажет «хуже уже не будет», тот, как всегда, соврет. Мало ведь почистить власть от надоевших людей. Избрание жириновцев вместо единороссов на посты губернаторов тоже ведь не радует; неужели же избиратель не смог найти более вменяемой альтернативы? А если шило на мыло будут менять в масштабе всей страны – станет ли это торжеством разума, компетентности или хотя бы элементарной честности? В этом есть большие сомнения.

Однако есть вещи, которые диктует честь. Иррациональная штука, которая порой идет вразрез с практическими интересами. Помните крымский лозунг времен референдума: «Да хоть камни с неба»? Похоже, этот лозунг может вернуться к нам бумерангом.



