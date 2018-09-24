» Место встречи изменить нельзя?

В публикации от 08.08 2018 г. мы рассказали о затянувшемся противостоянии Дулата Йоуло (ингушский «вор в законе» Ахмед Сутулый) и ГУ УР МВД РФ. Но, история конфликта, оказывается, на повторном задержании Йоуло не закончилась, мало того - заиграла новыми красками.

Но сначала напомним фабулу конфликта.

В январе прошлого года по федеральным телеканалам показали оперативную съемку разгона «воровской сходки» в московском ресторане и задержания Дулата Йоуло «за хранение наркотика» оперативниками 22 отдела (специализация – воры в законе) при силовой поддержке СОБР Росгвардии «Рысь».

Ровно через год, 18 января 2018 года, Йоуло был освобождён из СИЗО по истечении предельных сроков содержания под стражей и об этом неординарном событии не сообщил ни один телеканал. За год следователь СО ОМВД России по Ломоносовскому району Москвы Елена Пештерян так и не смогла сформулировать обвинительное заключение.





11 апреля, в программе «ЧП» телеканала «НТВ», Ахмед Сутулый заявил , что наркотики ему подбросили. В середине апреля 2018 в Гагаринском райсуде города Москвы начались слушания по этому делу. Дулат Йоуло, находясь под подпиской о невыезде, исправно ходил на все заседания, так как хотел в суде доказать свою невиновность.

О том, что, по мнению защиты, дело шито белыми нитками, мы подробно рассказали в первой публикации. Напомним только (это важно в свете дальнейшего развития событий), что в протоколе полицейских черным по белому было написано, что полиэтиленовый пакетик с «веществом, похожим на наркотик», был извлечен из маленького внутреннего карманчика, который находиться внутри большого переднего кармана джинсовых брюк. Но всё дело в том, что на джинсах, в которые в день задержания был одет Йоуло, того самого маленького карманчика, который упоминается в протоколе, не было вовсе. И этот факт был документально зафиксирован защитой, при следователе, в СИЗО, при осмотре одежды Йоуло.

Так же, в свете дальнейшего развития событий, важен эпизод с видеосъемкой задержания. И защите, и Гагаринскому суду (!) потребовались неимоверные усилия для того, чтобы пресс-служба МВД России предоставила суду… именно тот 20-ти секундный ролик, который крутили по федеральным телеканалам. По показаниям свидетелей со стороны защиты, видеосъёмка велось не менее 20 минут. Вот эти, так называемые «исходники», хранящиеся в архиве пресс-службы, и хотят посмотреть в суде.

Теперь важна хронология событий.

26 июля в СМИ появляются статьи , в которых говорится о том, что Йоуло, в перерывах между судебными заседаниями, устраивает криминальные разборки и скоро «могут начать звучать выстрелы».

31 июля на процессе давал показания руководитель группы задержания Федосеев. Следствие вообще утверждало, что Федосеева не было на задержании, а показания оперативников 22 отдела разнились. Разнились они и в части того, что это вообще была за спецоперация – кто то говорил, что это была рутинная проверка оперативной информации, кто – то – что оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ). Федосеев подтвердил, что ОРМ проводилось, и он был руководителем. Как считает защита Йоуло, эти показания стали ключевым моментом, подтверждающим версию защиты о том, что в отношении Йоуло проводились незаконные мероприятия.

Параллельно защита замечает ведение «наружного наблюдения», соединяет публикации в СМИ с происходящим на процессе и делает выводы о подготовке ещё одной провокации в отношении подсудимого.

Следующее заседание Гагаринского суда по этому делу, назначенное на 11.00 3 августа, не состоялось по причине неявки …Дулата Йоуло. Как мы уже сообщали, 3 августа, в 02.15 минут, сотрудниками уголовного розыска МВД по Московской области, при силовой поддержке ОСН «Гром» был задержан гражданин Йоулу Д.А., у которого в ходе личного досмотра обнаружен (в заднем кармане брюк!) сверток с героином.

5 августа 2018 года Красногорский городской суд под председательством судьи Василькова рассматривал ходатайство СУ МВД России по г.о. Красногорску об избрании гражданину Йоулу Д.А меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дулат Йоуло, давая показания суду, заявил, что он не идиот, и не будет носить с собой наркотики и оружие, находясь под подпиской о невыезде, и, тем более, читая статьи-провокации о том, что он якобы ведёт какую-то неправоправную деятельность. Т.е. наркотики ему в очередной раз подбросили. Так же он пояснил, что во время задержания и обыска велась видеосъёмка и выразил надежду, что эта видеосъёмка не пропадёт, как предыдущая. Ведь деньги, в размере 275 000 рублей, изъятые у него в ходе обыска, уже куда-то пропали, и скорее всего, уже расхищены.

Красногорский городской суд под председательством судьи Василькова согласился с ходатайством СУ МВД России по г.о. Красногорску и определил меру пресечения для подозреваемого Йоулу Д.А. в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Указания адвокатов Йоулу на то, что к ходатайству не было приложено ни одного документа, прямо свидетельствующего о том, что у Йоулу изымались какие-либо наркотики – на судью Василькова не произвели впечатления. По большому счёту, он не хотел вообще терять время и слушать адвокатов, но те его практически заставили выслушать свои аргументы, но что толку? В решении суда черным по белому написано: «Адвокаты возражали». И точка. Хотя позиция следствия была переписана дословно с ходатайства в постановление суда.

Адвокат Дмитрий Липатов:

«Мало того, что суду не предъявили ключевое доказательство вины моего подзащитного, так и остальные, предъявленные документы следствия не выдерживают никакой критики. Например, так называемая справка ГУ УР МВД России, из которой следует что Йоулу – так называемый «вор в законе». Эта справка датирована 2015 годом, но рассказывает о событиях 2017 года. Т.е. явная фальшивка, потому что верить в экстрасенсов в УР я отказываюсь. А судья – поверил. Впрочем, вся эта большая провокация была нами ожидаема, а подтверждение, что это именно провокация мы прочитали буквально через час после заседания в «ведомственном» издании МВД - ИА «Прайм Крайм»».

Действительно, 05.08.2018 в 16:16 ИА «Прайм Крайм» разместило материал, в котором, в частности, было сказано : «Оказавшись на свободе, Сутулый вместо того, чтобы скрыться, в несвойственной ворам манере для борьбы с системой прибегнул к помощи СМИ, заявив корреспондентам НТВ о подкинутых наркотиках и своей невиновности. Если чего-то этим и удалось добиться Сутулому, то только ещё больше разозлить оперативников, которые в таких случаях последнее слово обычно оставляют за собой».

Адвокат Роман Майданчук:

«Обычно злятся люди, которые не могут изменить ситуацию, кого поймали на неприглядных действиях. Йоулу, открыто пойдя против оперативников, заставил их злиться, рассказав СМИ, что с ним случилось. Он и в суд приходил открыто, при допросах оперативников и понятых всегда просил их говорить правду, а не идти на поводу интересов службы. Но у них одна установка: «Вор должен сидеть в тюрьме», и они уверены, что общество не должно беспокоить, каким способом его туда упрячут. Мы с этим «правосудием по Желгову», как люди, стоящие на защите законных интересов всех граждан нашей страны, не согласны».

Но вернёмся к «пропавшим» 275 000 рублям.

Адвокаты Майданчук и Липатов подали ходатайство и.о. начальника СУ УМВД России по г.о. Красногорск Московской области подполковнику полиции Марковой Н. К., в которой подробно описали всю эту денежную феерию. И получают ответ: «В материалах дела имеется рапорт следователя Золотова Д.В, о том, что Йоуло Д.А., передал изъятые у него денежные средства своим адвокатам – Липатову Д.А. и Майданчуку Р.В.»

Адвокаты недоумевают, как следователь Крашенинников Д.В, «зная» о том, что Йоуло 3 августа уже «передал» деньги адвокатам, мог 4 августа сообщить адвокатам, что он будет осматривать изъятые денежные средства и направит их на экспертизу по ходатайству Йоуло. Дело в том, что часть денежных средств находились в том же кармане, из которого у Йоуло Д.А. якобы было изъято наркотическое средство. Отсутствие следов наркотического средства на них подтверждало бы правдивость показаний Йоуло Д.А. и его невиновность. При рассмотрении данного ходатайства следователь настаивал, что при проведении экспертизы денежные средства будут уничтожены. Как они могут быть уничтожены, если у следствия их якобы нет? Защита заявила отвод следователю, мотивируя его личной заинтересованностью в исходе уголовного дела с целью невозврата денежных средств, изъятых у Йоуло Д.А.

Маркова Н.К. в этом ходатайстве адвокатам отказала.

9 августа в ИВС должны были пройти следственные действия в рамках статьи 172 УПК РФ (Предъявление обвинения). Напомним, что возбуждал УД следователь Золотов, о мере пресечения ходатайствовал следователь Крашенинников, а 9 августа перед адвокатами предстала совершенно неизвестная им женщина, которая отказалась представиться лично и предъявить документы. Мало того, в «предъявлении обвинения» участвовал неизвестный адвокатам переводчик, а назначенной на это дело следователем Крашенинниковым переводчице, которая прибыла в ИВС, сообщили, что «сегодня следственные действия с участием Йоуло Д.А. проводиться не будут».

Однако проводились, и мало того, к вящему удивлению адвокатов, все это действо, которое потом следствие будет преподносить как «предъявление обвинения», зачем то записывалось на видео.

Адвокат пытается выяснить у переводчика, на какой, собственно, язык, тот собрался переводить? Поймёт ли его Йоуло? Знаете ли он вообще, на каком языке говорит подозреваемый? Переводчик в ответ …бросается на адвоката с кулаками: «Я перевожу с чеченского, ты меня оскорбляешь, я тебя побью!» Всё это действо фиксирует видеокамера (запись есть в распоряжении редакции).

Адвокат Роман Майданчук:

«Как только следователь закончила успокаивать переводчика, она сразу же стала спрашивать – будем ли мы подписывать обвинение? На законное требование защиты и подозреваемого ознакомится с документами, а потом дать их подписать, эта женщина сделала в документах запись об отказе подозреваемого и защиты от подписи!»

Адвокаты Йоуло позже опросили (протокол опроса есть в распоряжении редакции) переводчика и тот всё подтвердил. И про то, что назначенного на дело переводчика отправили домой, и то, что следователь не представилась, и то, что переводчику показалось, что его оскорбляют и то, что следователь не давала подсудимому и адвокату ознакомится с документами, но сделала подпись что они отказываются от подписи.

Переводчик то подтвердил, зато следователь написала заявление в СК с просьбой привлечь адвоката к ответственности, так как он "применял насилие в отношении представителя власти (!?)”

Адвокат Дмитрий Липатов:

«Что происходит на самом деле? Мы считаем, что сотрудники полиции, организовывая «подброс» Йоуло наркотика, вероятно, считали, что денежных средств, которые они смогут присвоить, будет гораздо больше и в инвалюте, так как они поверили ложным и необоснованным статьям в СМИ о том, что Йоуло Д.А. отбирает в Подмосковье у таджиков «бизнес» - автомастерские. Денег оказалось мало, а проблем – много, поэтому все волнуются, нервничают и ведут себя совершенно неадекватно.

С учётом того, как следователи СУ УМВД России по г.о. Красногорск Московской области покрывают друг друга, можно говорить о сговоре группе лиц, которые совершили присвоения денежных средств Йоуло Д.А.

И, чтобы скрыть это преступление, следователи идут на всевозможные нарушения УПК РФ, незаконно «предъявляют обвинение», стараясь поместить Йоуло Д.А. под стражу».

АПН будет следить за дальнейшим развитием событий, тем более, что 25 сентября в Московском областном суде будет рассматриваться апелляция на избрание меры пресечения в отношении Йоуло.



