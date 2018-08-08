Место встречи изменить нельзя?



В январе прошлого года по федеральным телеканалам показали оперативную съёмку разгона «воровской сходки» в столичном ресторане «Чайхана Аль-Халяль» и задержания Дулата Йоуло (ингушский «вор в законе» Ахмед Сутулый) «за хранение наркотика». Спецоперация производилось сотрудниками 22 отдела (специализация – воры в законе) ГУ УР МВД РФ при силовой поддержке СОБР Росгвардии «Рысь». Статья 228 ч.2 УК РФ «Хранение наркотических средств в крупном размере» предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Ровно через год, 18 января 2018 года, об освобождении Йоуло из столичного СИЗО №4 «Медведь» по истечении предельных сроков содержания под стражей не сообщил ни один телеканал. За год следователь СО ОМВД России по Ломоносовскому району Москвы Елена Пештерян так и не смогла сформулировать обвинительное заключение.

Перечитайте ещё раз – задержали «с поличным». Обычно это «работает». А тут не сработало.

Мы не смогли пройти мимо этого удивительного дела, и решили посетить судебные заседания. Да, дело таки дошло до суда, в середине апреля 2018 в Гагаринском райсуде города Москвы начались слушанья по этому делу.

«Вор должен сидеть в тюрьме!»

Перед началом процесса «прогрессивная» общественность в лице СМИ, приближённых к МВД, переживала, что Дулат Йоуло скроется от правосудия за границей, намекала на коррупционную составляющую «неожиданной» смены режима содержания под стражей на подписку о невыезде. Защите подсудимого даже пришлось обратится в СМИ, чтобы пояснить «прогрессивной» общественности, что происходит на самом деле.

На самом деле Дулат Йоуло хотел в суде доказать свою невиновность и исправно ходил на все заседания. Мало того, один из свидетелей из числа оперативников, отвечая в процессе на вопрос адвокатов, добровольно ли подсудимый прибыл в отделение полиции после задержания, отметил, что Дулат Йоуло законопослушный и добропорядочный гражданин, чем вызвал немалое оживление в зале.

11 апреля, в программе «ЧП» телеканала «НТВ», Ахмед Сутулый заявил , что наркотики ему подбросили. Специально для нашего издания он пояснил:

«Недаром эту контору называют «Стол заказов». Но! Если вы взяли заказ на конкретного человека, который входит в круг ваших профессиональных интересов, то хоть минимальные знания о нём вы должны иметь? Я не курю, и не пью, кстати, уже 20 лет. Зачем мне носить с собой «пакет с запрещённым веществом растительного происхождения?» И вообще, если провести «допинг-тест» 22 отдела, то за явным преимуществом выиграет… я».

«Облигация или Аблигация?»

Ассоциации с классикой: «Что?! Какая облигация? «Я, Манька Обли...» Ты что, с ума сошла? Пиши: Колыванова, Мария Афанасьевна» возникают каждый раз при слушании показаний свидетелей обвинения, по совместительству – сотрудников 22 отдела, по совместительству - авторов «рапортов об обнаружении преступления», лёгших в основу обвинения. Ну, кстати, это слушатели процесса так подумали, что «рапорта» – основа. А защита Дулата Йоуло каждый раз «вскипала», когда гособвинитель, «исследуя доказательства вины», перечислял номера ордера адвокатов или протоколы обысков, в результате которых ничего запрещённого не нашли. На что, председательствующий на процессе судья Алишер Ларин, резонно заметил, что по УПК гособвинитель вправе сам решать, что предъявлять суду. Но попросил гособвинителя подойти к делу поответственнее.

Поэтому, гособвинению в этом процессе пришлось, и другого слова не подберёшь, не просто односложно (традиционные «К делу не относится» и «Не поддерживаю») отвергать все ходатайства защиты, а объяснять свою позицию.

«Здесь МУР, а не институт благородных девиц!»

Итак, по версии оперативников 22 отдела, дело было поздним зимним вечером. Получив оперативную информацию о готовящейся сходке воров в законе, сотрудники 22 отдела выехали на место. Увидев машину «Сутулого» у ресторана, зашли. Увидев «Сутулого» в ресторане, подошли и представились. «Сутулому» и остальным, сидящим за столом, незваные гости ужасно не понравились, и они стали «выражать своё недовольство словами и размахиванием руками».

Пришлось задействовать СОБР.

Тут мы предлагаем читателю вернуться к началу нашего повествования: «В январе прошлого года по федеральным телеканалам показали оперативную съёмку разгона «воровской сходки» и задержания Дулата Йоуло». То, что увидели телезрители, и близко не было похоже на «подошли и представились».

Адвокат Дмитрий Липатов:

«Первыми в ресторан ворвались «маски-шоу». Головы в касках, лица – в масках. А в руках – автоматы. Окружив стол, за которым в кругу своих друзей ужинал Дулат Йоуло, штурмовики Росгвардии бросили всех на пол, заковали в наручники, обыскали, пинали ногами, наставляли на них стволы, словом, делали все то, что должно было напугать, парализовать и унизить.

Всех задержанных с Йоуло, а это ещё два человека, поздно ночью отпустили из отделения полиции, так как они не представляли для полицейских никакого интереса. Причём, извиняться перед беспричинно задержанными людьми никто не стал. Так что никакое это не задержание сходки воров в законе, полицейских интересовал исключительно мой подзащитный».

«Упрямство - первый признак тупости»

В «рапортах об обнаружении преступления» далее говорится, что в результате досмотра из карманов брюк Дулата Йоуло был извлечён полиэтиленовый пакет, как позже показала экспертиза - с наркотиком.

Адвокат Дмитрий Липатов:

«Лежащих на полу, закованных в наручники людей «люди в масках» растащили в разные стороны и примерно через 20 минут издевательств СОБРа, сотрудник ГУ УР МВД РФ Бяшин предъявил понятым полиэтиленовый пакет.

В протоколе полицейских черным по белому написано, что полиэтиленовый пакетик с «веществом, похожим на наркотик», был извлечён из маленького внутреннего карманчика, который находиться внутри большого переднего кармана джинсовых брюк. Но всё дело в том, что на джинсах, в которые в день задержания был одет Йоуло, того самого маленького карманчика, который упоминается в протоколе, не было вовсе. И этот факт был документально зафиксирован нами, при следователе, в СИЗО, при осмотре одежды Йоуло».

«Я сказал Горбатый!»

Но самый, извините, Кафка - это утверждения следствия и оперативников 22 отдела о том, что никакой видеосъёмки полицейские не вели.

Адвокат Роман Майданчук:

«Общеизвестного факта выхода видеороликов в эфире следствию было мало, поэтому мы приложили к ходатайству о приобщении к делу видеоматериалов письма руководителей ТВ, в котором подтверждается тот факт, что «использованная в эфире телевидения съёмка задержания Йоуло была представлена пресс – службой МВД». Нам всё равно отказали.

Мы пожаловались прокурору, тот потребовал от следователя все же запросить съёмку. Но следователь Елена Пештерян упорно не хочет появления в деле видео материала! Она пишет письмо с просьбой представить съёмку тому самому оперативнику Бяшину, который где-то и «добыл» пакетик с наркотиками! То есть, по логике следователя, полицейский Бяшин должен был добыть материал, который бы помог изобличить его в незаконных действиях! Разумеется, полицейский Бяшин не стал разоблачать себя, и письмо следователя бесследно исчезает. Трудно предположить, что следователь Пештерян поступила так по наивности, скорее всего, она это сделала с осознанной целью - скрыть правду, лишить сторону защиту доказать невиновность Йоуло.

Но суд поддержал наше ходатайство затребовать оригинал этой съёмки».



Но не всё так просто. Да, суд несколько раз писал запросы в пресс-службу МВД России, но письма возвращались без ответа. С пометкой – «адресат не найден». Оказалось что «пресс-служба» - это типо «бренда», а официальное название совсем другое. Т.е. в пресс-службе смотрят на запрос от федерального судьи (!) и, посмеиваясь, отправляют его обратно.

Наконец, когда адвокаты выяснили правильное имя «бренда», пресс-служба таки исполнила запрос суда, но так, что уж лучше бы она этого и не делала. В суд был представлен именно тот 20-ти секундный ролик, который крутили по федеральным телеканалам. Это уже не просто глумление над правосудием, а глумление над правосудием с особым цинизмом.

Адвокат Дмитрий Липатов:

«По показаниям свидетелей со стороны защиты, видеосъёмка велось не менее 20 минут. Вот эти, так называемые «исходники», хранящиеся в архиве пресс-службы, и должны были предоставить суду.

Ко всему вышесказанному, в процессе судебного разбирательства выяснилось, что исследование и экспертиза того самого вещества, якобы найденного у моего подзащитного, возможно, проведены не полно и с нарушением закона.

Почти все свидетели допрошены, процесс выходит на финишную прямую. Позиция обвинения, прямо скажем, шаткая. Видимо, поэтому в СМИ стали появляться статьи , в которых говорится о том, что мой доверитель, в перерывах между судебными заседаниями, устраивает криминальные разборки и скоро, цитирую: «Могут начать звучать выстрелы». Т.е. подготавливается почва под ещё одну, ещё более серьёзную провокацию.

То, что под моего подзащитного продолжают «копать», подтверждает и факт «наружки», замеченный нами у здания суда».

«Будет сидеть!!! Я сказал!»

31 июля на процессе давал показания руководитель группы задержания Федосеев. Следствие вообще утверждало, что Федосеева не было на задержании, а показания оперативников 22 отдела разнились. Разнились они и в части того, что это вообще была за спецоперация – кто то говорил, что это была рутинная проверка оперативной информации, кто – то – что оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ). Федосеев подтвердил, что ОРМ проводилось, и он был руководителем. Как считает защита Йоуло, эти показания стали ключевым моментом, подтверждающим версию защиты о том, что в отношении Йоуло проводились незаконные мероприятия.

Следующее заседание Гагаринского суда по этому делу, назначенное на 11.00 3 августа, не состоялось по причине неявки …Дулата Йоуло. Отсутствие подсудимого стало неожиданностью, как для защиты, так и для друзей Йоулу, адвокаты попросили судью перенести заседание и поехали в полицию писать заявление о похищении человека.



Как удалось, с трудом, выяснить позднее адвокатам, 3 августа, в 02.15 минут, сотрудниками уголовного розыска МВД по Московской области, при силовой поддержке ОСН «Гром» был задержан гражданин Йоулу Д.А., у которого в ходе личного досмотра обнаружен (в заднем кармане брюк!) свёрток с героином.

5 августа 2018 года Красногорский городской суд согласился с ходатайством СУ МВД России по г.о. Красногорску и определил меру пресечения для подозреваемого Йоулу Д.А. в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Возмущения адвокатов Йоулу о том, что в ходатайстве не было ключевого доказательства о причастности подозреваемого к преступлению – протокола изъятия наркотика – на судью Василькова не произвели впечатления. По большому счёту, он не хотел вообще терять время и слушать адвокатов, но те его практически заставили выслушать свои аргументы, но что толку? В решении суда черным по белому написано: «Адвокаты возражали».

Адвокат Дмитрий Липатов:

«Мало того, что суду не предъявили ключевое доказательство вины моего подзащитного, так и остальные, предъявленные документы следствия не выдерживают никакой критики. Например, так называемая справка ГУ УР МВД России, из которой следует что Йоулу – так называемый «вор в законе». Эта справка датирована 2015 годом, но рассказывает о событиях 2017 года. Т.е. явная фальшивка, потому что верить в экстрасенсов в УР я отказываюсь. А судья – поверил. Впрочем, вся эта большая провокация была нами ожидаема, а подтверждение, что это именно провокация мы прочитали буквально через час после заседания в «ведомственном» издании МВД - ИА «Прайм Крайм»».

Действительно, 05.08.2018 в 16:16 ИА «Прайм Крайм» разместило материал, в котором, в частности, было сказано : «Оказавшись на свободе, Сутулый вместо того, чтобы скрыться, в несвойственной ворам манере для борьбы с системой прибегнул к помощи СМИ, заявив корреспондентам НТВ о подкинутых наркотиках и своей невиновности. Если чего-то этим и удалось добиться Сутулому, то только ещё больше разозлить оперативников, которые в таких случаях последнее слово обычно оставляют за собой».

Обычно злятся люди, которые не могут изменить ситуацию, кого поймали на неприглядных действиях. Йоулу, открыто пойдя против оперативников, заставил их злиться, рассказав СМИ, что с ним случилось. Он и в суд приходил открыто, при допросах оперативников и понятых всегда просил их говорить правду, а не идти на поводу интересов службы. Даже сейчас, в отличие от оперативников, Йоулу смотрит на эту ситуацию с усмешкой, потому что разумному человеку понятно, что, находясь под следствием, нет никакого резона человеку не курящему и не пьющему носить с собой наркотики, зная, что в любой момент его могут проверить.

Ведь вор должен сидеть в тюрьме, и общество не должно беспокоить, каким способом опера его туда упрячут?



Или все-таки наше общество хочет видеть правосудие по Шарапову, а не по Жеглову?

Напомним, тем, кто забыл, слова Владимира Шарапова: «Если закон один раз подмять, потом другой раз, потом им начинать дырки в следствии затыкать, как нам с тобой будет угодно, то это уже не закон будет, а кистень».