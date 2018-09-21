Как Владимир Сипягин «женский вопрос» разыграл



Социологический опрос, проведенный фондом «Инсомар» о предпочтениях избирателей Владимирской области во втором туре губернаторских выборов показал победу действующей главы региона Светланы Орловой над своим соперником от ЛДПР Владимиром Сипягиным.

Повторное голосование назначено на 23 сентября, то есть времени на то, чтобы изменить ситуацию и повлиять на настроение электората у Владимира Сипягина просто нет, как впрочем, и убедительных аргументов, которые могли бы склонить избирателей отдать за него свои голоса.

И в такой ситуации команда сипягинская команда, судя по всему, пустила в ход последнее прибежище неудачников – черный пиар. Причем самого незамысловатого свойства. На появление в регионе газеты «Владимирская правда», выпущенной без выходных данных, обратил внимание даже московский «Коммерсант» . «Источники «Ъ» говорят, что выпуском «чернухи» заняты сторонники кандидата Сипягина», - сообщило издание.

Источник: Telegram канал master_pera







Источник: Telegram канал master_pera





Судя по всему, в сипягинском штабе решили сделать ставку на излюбленный в ЛДПР гендерный вопрос. По мнению Владимира Жириновского, политическая борьба не женское дело . Да и к слабому полу у вождя ЛДПР масса претензий. Он не раз заявлял, что женщина – враг человека, и что в политике женщине не место. Даже в партийные списки ЛДПР главный либерал-демократ РФ пообещал включить лишь жен и любовниц.

Столь жесткое и непреклонное женоненавистничество психологи называют токсичной мужественностью, называя среди причин этого психологического расстройства «депрессию, стрессы, недовольство собственным образом тела, алкогольную и наркотическую зависимость», а также крайне низкий уровень социализации.

Женоненавистичество стало в последние годы едва ли не партийной фишкой ЛДПР, которую пускают в ход в крайних случаях, когда, как говорится, крыть больше нечем, и шансов на победу над политическими конкурентами нет от слова совсем.

Но само собой, что на добропорядочной Владимирщине заявить во всеуслышание о том, что женщина – враг человека, или о «внедрении» партийных жен и любовниц в структуры региональной власти, означало бы неминуемое обнуление всех политических шансов. Поэтому честь обрушить на головы владимирских избирателей такую повестку дня была доверена, как в той еще кинокомедии, «кунакам джигита», то есть специалистам по черному пиару.

Они, не мудрствуя лукаво, напечатали в превеликом количестве нелегальную газету под невинным названием «Владимирская правда» , рассовали ее по почтовым ящикам, разложили по стеллажам торговых маркетов, засунули буквально в каждую щель, как сообщили местные телеграмм каналы.

В газете на самом видном месте статья с говорящим заголовком «Баб к управлению градом Владимиром не подпускать!», в которой утверждается, будто во Владимирской губернии испокон веку не было среди правителей женщин, а потому, мол, эту традицию нарушать нельзя ни в коем случае.

Для вящей убедительности упоминается даже о некоем мифическом завещании владимирского князя Всеволода Большое Гнездо соответствующего содержания. На самом же деле в завещании легендарного князя говорится всего лишь о разделе подвластных ему земель между многочисленными сыновьями и ни о чем более.

Разумеется о том упрямом факте, что на протяжении многих веков главу региона, будь-то князь, генерал-губернатор или первый секретарь обкома, никто всенародным голосованием не выбирал и мнения граждан на эту тему никто не спрашивал, «мастера мера и топора» вовсе не упоминают.

Еще более токсична предельно сексистская публикация с откровенным заголовком «Орловы здесь не летают», где также муссируется якобы мужская традиция владимирского правления, приводится полный список бывших секретарей владимирского обкома КПСС и губернаторов-мужчин. И делается вывод, что «в этот стройный ряд достойных мужских фамилий никак не укладывается хищная фамилия самки орла». А для совсем уже непонятливых все разжевывается, как говорится, по буквам: «Владимирскому трудолюбивому краю больше по душе руководитель с неброской и простодушной фамилией – такой, как Сипягин».

Ни о каком простодушии кандидата от ЛДПР в данном случае говорить, конечно, не приходится. А вот об отсутствии мало-мальски аргументированной программы, которую можно было бы представить избирателям вместо токсичной и явно нетрадиционной «психологической ориентации», даже и говорить не приходится.



Отсутствие внятной предвыборной платформы господина Сипягина, конечно, не преступление, а просто печальный факт нашего российского политического бытия. Но когда эта пустота начинает бомбардировать избирателей иссиня черным пиаром, это уже, так сказать, перебор...