 

Иски «Роснефти» и Сбербанка об отмене санкций отклонены

Европейский суд общей юрисдикции ожидаемо отклонил иски «Роснефти», Сбербанка, «Газпром нефти», ВЭБа и ВТБ о необоснованности санкций Евросоюза, принятых в отношении РФ в 2014 году. Об этом сегодня сообщает информационное агентство сообщает ТАСС.

В январе 2015 года Высокий суд Лондона перенаправил иск корпорации «Роснефть» в Суд ЕС, так как российская компания попыталась оспорить постановления Евросоюза и у суда в Лондоне нет полномочий выносить решение об их правомерности. «Роснефть» также оспаривает санкции ЕС напрямую в Европейском суде общей юрисдикции, однако разбирательство по этому иску отложено до тех пор, пока не будет принято решение Европейского суда по иску, поданному в Великобритании.

Напомним читателям, что санкции, принятые ЕС в отношении нефтедобывающего сектора экономики ограничивают возможности поставок товаров и услуг для использования в арктических, глубоководных и сланцевых поисках, а также в производстве нефтепродуктов в РФ. Кроме того, запреты были наложены на работу с ценными бумагами и кредитованием, что ограничивает предоставление финансирования и услуг по торговле акциями определенным российским компаниям.

АПН следит за развитием событий.
 

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