Генерал и его «Ибица»

На прошлой неделе страну потряс новый песенный клип под названием «Ибица». В этом клипе, который распространяется в интернете и по понятным причинам никогда не будет показан по телевизору, Николай Басков и Филипп Киркоров под разухабистый музон изображают драку без правил, в грязи и в еще более омерзительных субстанциях. В одно мгновение два немолодых певца, ставших символами приторного новорусского гламура, обнулили весь отечественный панк, рок, а отчасти даже и рэп, наглядно показав, кто на самом деле достоин командовать армиями тараканов в головах обывателей.

Пример оказался заразителен для самых неожиданных людей. Так, неодолимую тоску по панк-культуре обнаружил в себе главнокомандующий войсками Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов. Он выпустил свой клип примерно той же продолжительности (6:54 против 6:58). К сожалению, музыки в нем нет, а есть только говорящая голова самого Золотова, предлагающая Алексею Навальному устроить поединок – видимо, как у Баскова с Киркоровым.

Не будем, впрочем, упорствовать в лукавстве: есть большая разница между этими двумя казусами. Как во снах Веры Павловны: есть грязь реальная и грязь нереальная. Бутафорские экскременты на лице доморощенного поп-идола сказываются только на его собственной репутации – уж не знаю, в плюс или в минус, - в то время как опыты генерала в видеожанре ставят всех нас перед довольно грязной – и грустной - реальностью.

Что узнала страна? Да ничего хорошего. Прежде всего, мы увидели, как представитель власти угрожает гражданину Российской Федерации. Обещание сделать из Навального «хорошую сочную отбивную» - это что такое? Формально, учитывая, что отбивная – предмет неодушевленный, а Навальный пока еще остается живым существом, мы имеем дело с угрозой убийством. Но даже если признать за генералом некоторую способность к образному мышлению, любой разумный суд сочтет произнесенные им слова как минимум угрозой причинением тяжких телесных повреждений.

Впрочем, с точки зрения уголовного права тут нет большой разницы. Статья 119 УК РФ гласит: «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет». Вот вам и проверка на объективность правоохранительной системы: если у нас сидят под замком члены полуфантастического «Нового величия», которые только собирались в некоторой перспективе заняться чем-то экстремистским, то здесь перед нами неприкрытая и весьма напористая угроза. Увидим ли мы сотрудников Следственного комитета в офисе Росгвардии? Вот ты как думаешь, дорогой читатель?

Еще одна неприятная новость: человек 64 лет от роду, чиновник в ранге, близком к министерскому, начальник одного из крупнейших силовых ресурсов страны мыслит и изъясняется как малолетний блогер, любитель «бокса по переписке». При этом он выступает не на фоне скрина из игры-стрелялки, как приличествовало бы случаю, а на фоне огромной, во весь экран, фотографии шеренги наиболее бравых бойцов Росгвардии, как бы подписывая их под свою личностную незрелость.

Конечно, ни у кого не было иллюзий насчет способностей г-на Золотова. Все понимают, что свой потолок компетентности он давно пробил, что телохранитель Собчака сделал головокружительную карьеру вовсе не потому, что он был умнее и талантливее телохранителей Росселя, Шаймиева, Березовского, дедушки Хасана или иных больших людей девяностых годов. Не секрет и то, что Росгвардия, образованная на базе внутренних войск, была задумана именно как личная армия, преторианская гвардия президента, и кого же еще было ставить во главе этой армии, как не спарринг-партнера президента по боксу и дзюдо? Всего этого можно было не замечать, пока Золотов молчал. Но вот он заговорил – и на душе стало как-то тревожно. Причем не только за себя, но и за президента с его неизменным кадровым принципом личной преданности.

В самом деле, если с неспортивным и безоружным Навальным, у которого под началом дай Бог если пяток таких же хлюпиков, нужен кулачный боец в чине генерала армии, то что государство собирается делать с более серьезными противниками? А вдруг на нас Макрон полезет или сама Тереза Мэй?

Есть и еще один важный момент. Золотов говорит, что Навальный явился к нам «из американской пробирки». Но он не может не знать, что у Навального есть высокопоставленные спонсоры в самой системе российской власти. Это и те, кто сливает ему компромат, и те, кто уже дважды заменял ему реальный срок по уголовному делу на условный и препятствует его посадке даже по очевидным поводам. Золотов не может не знать, что Навальный – часть российской политической и пропагандистской игры, явление чисто гапоновского толка. Казалось бы, если ты недоволен Навальным, обратись к тем, кто стоит за ним – если уж так не хочешь действовать законным путем и обращаться с иском в суд. Мол, приструните своего человека.

Однако Золотов не сделал этого – или же в этом не преуспел. Причин может быть две. Либо покровители Навального столь сильны, что даже силовик столь высокого ранга не может отстоять перед ними свои интересы. Либо перед нами в самом деле спектакль в духе Баскова и Киркорова, и Золотову рекомендовали публично выступить против Навального.

И действительно, после относительного неуспеха уличных акций, проведенных по призыву Навального 9 сентября, курс его собственных акций, казалось бы, упал до нуля. Но тут случилась выходка Золотова, и Навальный опять на коне, опять выглядит солидным и правдоподобным борцом с режимом. Особенно пикантным кажется предложение Золотова сразиться «на ринге или на татами», то есть именно в тех видах спорта, в которых он спаррингует с Путиным. Таким образом Навальный вовсе не принижается, как на первый взгляд следует из оскорблений, которыми пестрит речь Золотова, а напротив, возвышается до президентского уровня и реабилитируется в своих президентских амбициях.

И если уж говорить о гипотетических финансовых махинациях в Росгвардии, то связка Золотов-Навальный может работать гораздо эффективнее копеечного мухлежа с госзакупками. Цикл тут прост: Навальный выводит на улицы молодежь, росгвардейцы ее с особой жестокостью избивают, в ответ на это выходит еще больше людей, их избивают еще демонстративнее, и вот уже готово обоснование нового увеличения бюджета силовой структуры. Дайте денег, а то ведь Навальный одолевает!

Больше денег – это не только больше вилл и яхт. Это и больше власти. Винтовка рождает власть, а власть рождает патриотизм. Когда Золотов упрекает Навального в отсутствии патриотизма, чувства страны, отечества, он, наверное, прав. Но когда он гордится своим патриотизмом, он выглядит странно. Патриотизм силовика, который владеет этой страной, имеет эту страну в хвост и в гриву, столь же естественен, как любовь селянина к своему хутору. Что мое, то мое, а что твое, то тоже мое. На таких условиях еще варяжские дружинники были патриотами.

А вот когда человек ничем тут особо не владеет и только наблюдает, как всем вокруг владеют другие люди, тогда ему быть патриотом, конечно, можно, и даже нужно, но очень трудно. И если государевы люди не могут разумно объяснить простолюдину, почему он тоже, наряду с ними, с тем же пылом и жаром, должен быть патриотом их уделов и вотчин, тогда его, конечно, приходится пороть, бить по морде, укладывать на татами, в общем, тем или иным способом превращать в «хорошую сочную отбивную».

Только не нужно думать, что на татами за всех нас отлежится Навальный. Его в случае чего ждет лежак на Ибице.



