 

«Почта России» займется лечением россиян

Представителей «Почты России» в ближайшее время наделят правом оказывать гражданам первичную медицинскую помощь. Как заявил сегодня глава организации Николай Подгузов, оказание такого рода услуг - это пилотный проект в ряде регионов страны.

«В ряде регионов, например, в Новгородской области, почтальон выполняет часть функций социального работника. Он может провести первичную медицинскую диагностику, измерить давление, просто передать сигнал о самочувствии пациента в медицинскую службу. И такого рода услуги, особенно в сельских территориях, думаю, будут востребованы и решат задачи повышения качества жизни населения», — сообщил Подгузов во время интервью газете «Известия».

Сообщается также, что для возможности оказания медицинской помощи работники «Почты России» пройдут «короткий, но емкий курс обучения».

АПН следит за развитием событий.
 

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