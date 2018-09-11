Вор в законе №1: Саддам Хусейн и 11 сентября

Прочел недавно новость: «19 авг. в Москве прошла самая крупная за последние годы сходка «воров в законе», на которой выбрали «главного вора России». Об этом сообщило агентство «Росбалт»... Новым «вором в законе №1» был избран Олег Шишканов, известный как Шишкан…».

Удивило, что сошлось: и самая крупная сходка и самый главный вор. Кроме того, все СМИ так визжали, что стало ясно - это событие мирового масштаба. Представилось что-то вроде общения президента с прессой: стол в ресторане с «ворами в законе» и вокруг стадо журналистов с микрофонами.

Но мы-то знаем старое правило: если все российские СМИ дружно о чем-то сообщают, то дело не чисто, скорее всего, всё совсем не так.

Пошел я к старому другу, специалисту по неформальным связям с общественностью. С любой общественностью и с той, какой надо, тоже.

Он смеется, -Ты вроде сам типа пиар-джиар, неужели не очевидно, что это туфта? Какие «воры в законе», какие «сходняки», ты, что дешевых фильмов насмотрелся?

- Ах, черт, - начал «догонять» я, — Это они конкурента так убрали?

- Ну, конечно, - отвечает мой друг. - Теперь ему бегать по миру, прятаться, а бизнесом некогда будет заниматься. Представь, что тебя всенародно объявят «вором в законе №1».

Я представил и поёжился. Захотелось немедленно спрятаться.

Так часто бывает: событие, казалось бы, ясное и понятное, вдруг оказывается на самом деле совсем иным.

Вспомнилась другая история. 2007 год. Аэропорт Киева. Сзади меня сидит группа людей. Говорят на каком-то знакомом языке. Но не могу понять на каком. И вдруг с удивлением узнаю идиш. Повернулся, - Это вы на идиш говорите? - спрашиваю. - Да, - отвечает здоровый мужик, лет сорока, видимо, командир группы. Он сидит, сняв ботинки и возложив ноги в откровенно дырявых носках на чемодан. Стал охотно рассказывать, что они американцы, евреи из Бруклина, приехали навестить могилы предков. Посетили Винницу, Бердичев и прочие местечки бывшей черты оседлости. Поразило меня то, что они дома говорят на идише, сохранили язык. Разговорились и как-то незаметно перешли на Ирак и Саддама Хусейна. Тогда суперактуальная тема.

Решил я развлечь американцев и рассказать им занимательную историю.

Наш институт тогда располагался в районе Петровки и к нам часто приходили разные люди по разным поводам. Как-то раз посетил нас очень интересный человек, специалист по Ираку, который долгие годы был связан по роду своей деятельности с Саддамом Хусейном и лично был хорошо с ним знаком. Вот рассказ этого спеца по Ираку, дополненный моими уточнениями из интернета. Нельзя же всё помнить, разумеется.

Еще обучаясь в Каирском университете (1961-1963), Саддам был завербован ЦРУ. С помощью американцев он пытался захватить власть силой в 1964, но неудачно. Попал в тюрьму, бежал в голливудском стиле, организовал очередной переворот и в 1970 году пришел в коридоры власти.

ЦРУ ставит перед ним первоочередную задачу - война с Ираном. Саддам формально стал президентом в 1979 году, хотя он уже был де-факто лидером Ирака несколько лет до этого. (24 года он оставался на этом посту). В 1980 году Ирак, вдруг вспоминает, что имеет территориальные споры с Ираном, в котором произошла исламская революция. Начинается война, которая растянулась на восемь лет. Для Вашингтона, находящегося в жёстком конфликте с Тегераном, Саддам становится как бы «случайным подарком судьбы». США оказывают Багдаду всевозможную помощь и закрывают глаза на уничтожение Хусейном своих политических противников.

Следующая задача, поставленная перед Садамом - обеспечить военное присутствие США в богатом нефтью регионе неподалёку от границ Ирана. Размещение больших американских военных сил без веской причины могло спровоцировать возмущение среди арабских стран.

Ирак вдруг вспоминает о давних претензиях к Кувейту. В ходе ирано-иракской войны Кувейт, откровенно опасавшийся усиления Ирана в регионе, выделил Ираку кредиты в общей сложности на 15 миллиардов долларов. Однако после окончания войны Ирак обвиняет Кувейт в «воровстве» нефти из приграничных иракских месторождений. Под этим подразумевалось использование Кувейтом технологий наклонного бурения, которые, кстати, были получены кувейтцами от США. Кувейт имел тесные связи с американцами, о чём Хусейн прекрасно знал.

И, тем не менее, 2 августа 1990 года армия Ирака начала вторжение в эту страну. За неделю до вторжения в Кувейт, Хуссейн встретился с послом США Эйприл Глэспи. На переговорах обсуждался и «кувейтский вопрос». «У меня есть прямая инструкция президента: добиваться улучшения отношений с Ираком. У нас нет точки зрения на межарабские конфликты, такие, как ваш пограничный спор с Кувейтом... Эта тема не связана с Америкой», — заявила Глэспи. Эти слова, по мнению экспертов, и стали для лидера Ирака сигналом к активным действиям.

17 января 1991 года многонациональные силы во главе с США начали операцию «Буря в пустыне». После пяти недель массированных бомбардировок в ходе четырёхдневной наземной операции Кувейт был полностью освобождён. Также было занято до 15 процентов иракской территории. Были разбиты 42 дивизии армии Ирака, погибли более 20 тысяч военнослужащих, более 70 тысяч попали в плен. На севере Ирака восстали курды, на юге — шииты, Саддам потерял контроль над 15 из 18 провинций страны.

Достаточно было ещё одного удара, и режим бы пал. Хусейн, безусловный виновник агрессии, практически всем мировым сообществом воспринимался как «легитимная цель». Но последнего удара, как ни странно, не последовало. Был заключён мир, и диктатору было позволено разгромить повстанцев на большей части страны.

О «Буре в пустыне» написаны тонны книг, сняты десятки фильмов, Америка гордится героями этой войны: они «спасли мир» в очередной раз и проч. А на деле США и организовали вторжение Саддама в Кувейт. История в реальности совсем другая, чем ее преподносят народам мира.

Саддам, кстати, объявил о своей победе над США. В современных войнах давно отсутствуют побежденные. Теперь все воюющие стороны заявляют о своей безоговорочной победе над врагом. И народы ликуют.

Трагедия 11 сентября 2001 года развязала Соединённым Штатам руки для любых действий по всему миру под лозунгом борьбы с терроризмом. Иракского лидера обвинили в связях с бен Ладеном и в разработке оружия массового поражения.

В зале заседаний ООН госсекретарь США Колин Пауэлл размахивал пробиркой, утверждая, что это образец биологического оружия, имеющегося в распоряжении Ирака, и поэтому необходимо срочно начать вооружённое вторжение в эту страну. Это было жульничество, хрестоматийный случай политического мошенничества: биологического оружия не было ни в пробирке, ни на территории Ирака, о чём Пауэлл, как выяснилось позднее, прекрасно знал.

20 марта 2003 года началось новое вооружённое вторжение в Ирак. К 12 апреля Багдад полностью перешёл под контроль сил коалиции, а к 1 мая сопротивление верных Хусейну частей было окончательно сломлено. Президент США Джордж Буш-младший ликовал: блицкриг удался.

Теперь самое интересное! По словам нашего спеца по Ираку к моменту вторжения Саддам Хуссейн был уже больше года мертв! На троне Ирака восседал один из его двойников. В стране нарастал хаос. Американцы теряли контроль над регионом. Именно поэтому США и решили навести порядок в Ираке, придумав биологическое оружие. Сильно не заморачиваясь.

Теперь подробней о двойниках Саддама. Живущий в Сакраменто, штат Калифорния, еврейский активист Джерри Халева известен своими пародийными выступлениями от имени Саддама Хусейна. Благодаря совершенно поразительному сходству, он снялся в роли иракского диктатора в нескольких американских фильмах. Латиф Яхья - бывший двойник старшего сына Саддама Хусейна Удэя, бежавший из Ирака, рассказывал, как подбирались двойники президента и его сыновей, как им делали пластические операции, добиваясь полнейшего сходства, как обучали говорить и двигаться. По его рассказам был снят фильм «Двойник дьявола» режиссёром Ли Тамахори. В главной роли Доминик Купер играл Латифа Яхи. Премьера состоялась в 2011г.

Сам арест Саддама Хусейна в декабре 2003 напоминает голливудский фильм, а не реальную историю. Он скрывался в селении Ад-Даур, в 15 километрах от своего родного города Тикрита. Убежищем Саддама был подвал обычного деревенского дома глубиной около двух метров. У Саддама нашли два автомата Калашникова, пистолет и миллион долларов США наличными, на которых он возлежал. Оказывается, свой любимый миллион он всегда таскал с собой, а ложась спать, подстилал под себя зеленым матрасиком. Американские солдаты долго не могли понять кто этот человек с огромной бородой: то ли Карл Маркс, то ли Санта Клаус.

Как сообщила газета "Вашингтон Пост", бывшая любовница Саддама Хусейна Парисоула Лампсос, которую попросили дать своё заключение, сказала, что это был двойник, а не экс-президент Ирака. Жена Саддама его тоже категорически не узнала, хотя потом…. Но потом «не считается». Наш спец по Ираку особое внимание уделял носу Саддама, уверяя, что нос совсем не соответствует оригиналу.

Почти два года Саддам Хусейн провел в тюрьме. За поддержку смертного приговора активно выступал президент США Джордж Буш — младший. Однако возникли сомнения, т.к. Саддам Хусейн много раз прибегал к помощи двойников, которые вместо него оказывались на виду.

И с его сыновьями тоже много странного. 22 июля 2003 года американский спецназ атаковал виллу в Мосуле, где скрывались два сына Саддама: Удей и Кусей. Хусейнов застали врасплох, им предложили сдаться, но те приняли бой. Штурм продолжался шесть часов, за которые здание было почти полностью разрушено, а сыновья Саддама убиты. Однако, наш рассказчик утверждал, что они живы и здоровы до сих пор.

В 2006 году экс-диктатора Ирака приговорили к смертной казни путем повешения. 30 декабря его казнили. Это не был международный процесс: Хусейна судили его политические противники, ставшие властью в Ираке благодаря оккупантам. Как предполагает американская разведка, у Саддама Хусейна было около десятка двойников. Потому кого там повесили и повесили ли вообще - мы видимо никогда не узнаем.

Вот, собственно эту историю я и изложил американцу в дырявых носках, говорящему на идиш. Его реакция была неожиданной. Он стал орать и вопить. Он тыкал мне в лицо каким-то удостоверением и кричал, что он - то уж точно бы знал, если бы это была правда. Обязательно бы знал.

– Да кто ты такой, - стал в ответ злиться и я, - И не мелькай ксивой, дай прочесть. Но он тряс документом и кричал, что страшно крут. Полагаю, обиделся очень на своих коллег, что не все тайны ему шептали. Потом босс «Дырявые носки» успокоился немного и спросил, кем я работаю.

- Политологом и политтехнологом, - со злобной радостью сообщил я ему.

- И многие так считают, как ты, что это был двойник Саддама? – Да все, абсолютно все так считают и это знают, - с удовольствием сообщил я дырявым носкам. Больше он со мной не разговаривал. Демонстративно.

Да, не всё является таким, как нам пытаются преподнести. Дурят нашего брата. Дурят народ.



