Более 1000 человек были задержаны по всей России на митингах против пенсионной реформы
- 10.09.2018, 14:21,
- Новости
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По всей России во время митингов против пенсионной реформы, прошедших 9 сентября, было задержано более тысячи человек. Несогласованные с властями митинги переросли в стихийные шествия граждан, недовольных проводимыми властями реформами.
Больше всего задержанных оказалось в Северной столице — больше 452. Многие наблюдатели отметили, что именно в Санкт-Петербурге полиция действовала особенно жестко, применяла дымовые шашки, задерживала детей и пенсионеров. Одной из задержанных женщин полицейские сломали руку.
В Екатеринбурге было задержано более 180 человек. В Краснодаре - около 60 человек, в Омске и Москве — около 50.
АПН следит за развитием событий.