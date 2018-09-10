 

Более 1000 человек были задержаны по всей России на митингах против пенсионной реформы

По всей России во время митингов против пенсионной реформы, прошедших 9 сентября, было задержано более тысячи человек. Несогласованные с властями митинги переросли в стихийные шествия граждан, недовольных проводимыми властями реформами. 

Больше всего задержанных оказалось в Северной столице — больше 452. Многие наблюдатели отметили, что именно в Санкт-Петербурге полиция действовала особенно жестко, применяла дымовые шашки, задерживала детей и пенсионеров. Одной из задержанных женщин полицейские сломали руку.

В Екатеринбурге было задержано более 180 человек. В Краснодаре - около 60 человек, в Омске и Москве — около 50.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Оппозиция Пенсионеры Коррупция
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