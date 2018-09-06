Атака на Набиуллину - месть «Югры»

Конец августа был ознаменован мощным потоком помоев в адрес главы Банка России, которую обвинили в «крахе российской экономики» и чуть ли ни в силовом захвате власти в пользу Запада. Соцсети просто захлебнулись в перепечатках фальшивок о том, что Эльвира Набиуллина «исчезла», «вместе с мужем сбежала в США», «заныкала государственные 45 млрд долларов в офшоры», а во время «пожара» в ее кабинете в штабе Центробанка, где «вовсю проводятся обыски», вместе со своими замами «сжигала компромат на себя», одновременно находясь в Штатах… Это слава! Пожалуй, редко кто, кроме президента, удостаивается такого знатного «мочилова» во всевозможных телеграмм-каналах.

То, что эти лингвистические упражнения в соцсетях – часть целенаправленной пиар-кампании по дискредитации Набиуллиной, понятно сразу. Тем более что параллельно «шахматная партия» против главы ЦБ разыгрывалась и в СМИ: в витиеватых выражениях до общественности доносилась мысль о том, что политика Банка России под руководством Набиуллиной, как самого яркого представителя ориентированного на Запад либерального блока правительства, привела к росту недовольства населения властью, снижению рейтинга Путина, и вот-вот выльется в массовые протесты по всей стране.

Поначалу казалось очевидным, что такая атака на высокопоставленную чиновницу, пользовавшуюся безусловным доверием президента, затеяна специально под день выборов, и ее заказчиков нужно искать далеко за пределами России. Пока исполнители заказа не стали допускать ошибки, характерные для наездов, обычно применяющихся при спорах российских хозяйствующих субъектов и имеющих целью оказать давление на тех, от кого зависит принятие «правильных» решений.

Центробанк, как регулятор банковского сектора, безусловно, многим стоит поперек горла. Можно было бы сколь угодно долго перечислять обиженных, если бы с рынка «черного пиара» не поползли упорные слухи – прессинг Набиуллиной организовали «короли московской недвижимости» - владельцы «Горбушкиного двора» отец и сын Юрий и Алексей Хотины. Именно их представители бегают по редакциям с пачками денег и размещают «компромат» на Набиуллину.

После этой подсказки пазл в расследовании «кто заказал главу ЦБ?» сложился мгновенно: аккурат с 15 по 20 августа этого года Арбитражный суд Московского округа рассматривал очередную кассацию Хотинского ПАО «Банк «Югра», у которого 28 июля 2017 года Центробанк отозвал лицензию за многочисленные нарушения закона о банковской деятельности, агрессивную политику по привлечению вкладов физлиц, а также за вывод денег простых вкладчиков и кредиторов в офшоры. То что активная фаза наезда на Набиуллину пришлась именно на период рассмотрение жалобы «Югры», которая уже год безуспешно судится с ЦБ, но так и не может добиться отмены решения регулятора об отзыве лицензии – это не совпадение.

«Геморрой» Кунгурова

Первый промах в пиар-кампании допустил явно подкупленный Хотиными обладатель премии «Геморрой года» популярный жж-блогер Алексей Кунгуров, только в этом году вышедший на свободу после отбывания срока в колонии-поселении за оправдание терроризма. Но, видимо, Кунгуров считает, что свободы с чистой совестью без финансовой подпитки не бывает. Так, в своем жж 17 августа он сначала опубликовал пост «Кто раскачивает лодку?», многократно перепечатанный различными интернет-ресурсами. В нем блогер красной нитью проводит мысль о том, что «кремлевские либералы», которые являются «крышей оппозиционера Навального», своей антироссийской экономической политикой приближают «крах путинского режима», в результате которого «они все рассчитывают выиграть». Что представители «либерально-экономической мафии» и Набиуллина в первых рядах – «настоящие диверсанты», сознательно «подставляющие Путина», и их надо гнать из власти.

Но 22 августа, уже после очередного проигрыша Хотиных в судебном споре с Центробанком, он пишет: «ЦБ, с маниакальным упорством уничтожал и продолжает уничтожать банковскую систему страны, угробив сотни мелких «капиллярных» банков и фактически парализовав работу средних». А отзывы лицензий у банков, беспардонно обкрадывавших население, называет «массированным геноцидом», устроенным ЦБ. Вот так глобальный призыв к смене либерально-экономического блока якобы ради сохранения рейтинга Путина скатился до защиты местечковых интересов банков-банкротов, чьи владельцы десятилетиями «пылесосили» не только закрома необъятной Родины «патриота» Кунгурова, но и карманы простых россиян.

Наконец, 28 августа «геморрой года» публикует очередной пост на ту же тему, подкрепляя свои доводы результатами соцопроса, по-быстрому проведенного с 6 по 18 августа неким центром «Хи-Квадрат» и предусмотрительно растиражированного, в том числе федеральными СМИ. Основной пафос этого моментально-монументального «исследования»: самый низкий уровень доверия у респондентов обнаружился к Центробанку и ФНС, а чтобы не допустить снижения рейтинга доверия к президенту, «как некое паллиативное действие можно рассмотреть вариант с отставкой» глав обоих ведомств.

Остается загадкой – чем заслужил доверие у СМИ сам этот «Хи-Квадрат», что они безропотно публикуют результаты его соцопроса? Центр, который квартирует в Ярославле и является частью авторского проекта политолога местного разлива Евгения Голубева, за всю свою деятельность, ведущую официальный отсчет с 2012 года, провел всего два исследования – уже упомянутый и прошлогоднюю «Оценку деятельности депутатов муниципалитета г. Ярославля». Впрочем, поговаривают, у семейки Хотиных все схвачено в медийном пространстве еще с лужковских времен, когда по распоряжению экс-мэра в СМИ блокировались любые негативные материалы против владельцев «Югры». Как бы то ни было, но «наезд» на Набиуллину при помощи никому неизвестной социологической конторы стал вторым промахом Хотиных в кампании против ЦБ.

Жадный хозяин – горе банку

Нынешняя атака на Центробанк со стороны семейки Хотиных – далеко не первая. Ведомство Набиуллиной с самого начала пристально следило за деятельностью «Югры» и неоднократно выносило предписания банку, дабы поумерить аппетиты его владельцев, использовавших деньги вкладчиков для закачивания их в другие свои бизнес-проекты, в том числе в развитие нефтяных активов. Проще говоря: россияне, покупаясь на рекламу «Югры» о высоких процентах по вкладам, нескончаемым потоком несли в банк свои кровные накопления, которыми тут же кредитовались аффилированные с Хотиными структуры.

Когда деятельность «Югры» стала угрожающе опасна невозвратами, как вкладов, так и кредитов, ЦБ предписал банку прекратить привлекать средства населения. На что Хотины, естественно, плевать хотели: чтобы обойти запрет, они стали заманивать клиентов агрессивной рекламой сберегательных сертификатов, которые не страхуются АСВ, а потом и вовсе делать вкладчиков мелкими акционерами банка. Центробанк долго пытался образумить Хотиных, неоднократно выносил предписание об увеличении резервов на десятки миллиардов рублей. Но «Югра» формально исполняла требование регулятора, на бумаге отчитываясь за доформирование резервов, которые тут же выводились из банка на поставные структуры.

Больше того, потерявшие в конец страх перед законом Хотины рассчитывали нажиться еще и на самом государстве, добиваясь получения ОФЗ по программе докапитализации банков в размере около 10 млрд рублей. Единственным препятствием для этого была непрозрачность структуры владения «Югры» - как правило, все свои активы Хотины дробят на мелкие доли и записывают их на подставные лица и структуры или оформляют на офшоры. Но ради того, чтобы сделать солидный навар на российском бюджете, Хотин-младший легализовался в натуре: его компания Radamant Financial AG, зарегистрированная в Швейцарии, учредила в России АО «Прямые инвестиции», внеся в уставной капитал новой структуры 52,42% акций «Югры».

Казалось, от получения ОФЗ владельцев «Югры» отделяло малое – банк, по требованию АСВ, выдававшего облигации, должен был снизить долю заемщиков из числа аффилированных с ними компаний, которым перекачивались деньги населения. Но перестать воровать чужие деньги – единственное, чего никогда не могли исполнить Хотины, потому что это в принципе противоречит природе ведения ими бизнеса.

В итоге ведомство Набиуллиной в начале июля прошлого года, после неоднократных попыток убедить Хотиных начать вести цивилизованный бизнес, ввела в «Югре» временную администрацию и начала выплаты вкладчикам. Причем многочисленные эксперты говорили, что меры в отношении «Югры» нужно было принимать еще в 2013 году и ругали Набиуллину за мягкотелость. Но когда глава ЦБ сделала наконец решительный шаг, чтобы пресечь вывод миллиардов сбережений граждан за рубеж, вместо звания «Герой России» она получила протест от Генпрокуратуры – беспрецедентный случай в деятельности регулятора. Прокуроры требовали прекратить выплаты вкладчикам и прямо заявляли о том, что «Югра» «является финансово устойчивой кредитной организацией, обладает необходимым запасом ликвидности и имеет достаточное количество средств для осуществления деятельности».

Такой выпад со стороны Генпрокуратуры поверг экспертов в шок. Известный банкир и государственный деятель Олег Вьюгин так и не смог объяснить, откуда прокуроры почерпнули сведения о ликвидности «Югры». «Это немножко удивляет, - осторожно прокомментировал Вьюгин. - Единственное, что может быть, прокуратура в данном случае опирается на какую-то достаточно подробную, развернутую жалобу». Не иначе как Хотиными, известными своими тесными связями с силовыми службами, и подогнанную в Генпрокуратуру.

Из белорусской пущи на московские кущи

Юрий и Алексей Хотины хорошо известны своими обширными связями и считаются самыми закрытыми представителями российского бизнеса. Выходцы из Белоруссии, где занимались импортом косметики и парфюмерии, переехали в Москву в конце прошлого века. Довольно скоро они нащупали перспективное направление для приумножения капиталов – аренда недвижимости. Однако методами приобретения недвижимости Хотины ничем не отличались от бандитов лихих 90-х. В структуре белорусов, которая непосредственно занималась захватом чужой собственности, по разным оценкам, трудилось не менее 400 бывших правоохранителей.

Действовали Хотины по привычным в ту пору рейдерским схемам: переводили на подставных лиц собственность с помощью фальсификации документов, шантажа, а то и угроз, с совсем несговорчивыми расправлялись пулей. Так, в Михаила Завертяева, в 2001 году владевшего 65% акций Московского мыловаренного завода, из пневматической винтовки практически в упор стрелял один из омоновцев, участвовавший в организованном Хотиными захвате предприятия. Уголовное дело, возбужденное по факту покушения на убийство замяли, а на месте завода теперь бизнес-центр.

Хотины легко из арендаторов превращались в хозяев зданий, не брезгуя мелкими пакостями: чтобы выжить из помещений владельцев и других арендаторов, отключали электричество, перекрывали въезд на территорию, для чего оформляли собственность на подъездные пути и проходные. Через суд, как правило, восстановить свои права было невозможно – пока длились разбирательства, имущество по цепочке меняло владельцев до «добросовестных собственников». Дошло до того, что некоторыми асфальтированными дорогами в Москве владеют офшоры с Кипра, где у Хотиных полно местных активов и чуть ли не гражданство оформлено.

От белорусских рейдеров страдали и сами силовики. Так, приглянувшееся когда-то Хотиным здание в Лубянском проезде расчудесным образом перешло от ОАО «НТЦ «Содружество МВД РФ» некой фирме «Аркада». Единоличный собственник ОАО, ветеран органов правопорядка Дмитрий Михайловский был посажен на два года в СИЗО, а здание в центре Москвы – арестовано. Пока шло следствие, недвижимость перепродали. Теперь здесь еще один бизнес-центр. Без админресурса, который не иначе кормился с рук Хотиных, такого беспредела у стен Кремля быть не могло.

Закон – тайга

Какого уровня должны быть влиятельные фигуры, крышующие Хотиных, догадаться несложно. Хотя бы по тому, как и сегодня ведущие российские банки с госучастием сговорчиво решают проблему невозврата многомиллиардных кредитов, выданных структурам белорусов. Можно представить, какой взрыв эмоций у Хотиных вызвало решение ЦБ отозвать лицензию у «Югры»: не попутала ли чего Эльвира Набиуллина, покусившись на святое – попыталась загнать коммерсантов-беспредельщиков в рамки закона? Еще в прошлом году ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов предполагал, что Хотины рассчитывали получит разрешение от ЦБ и дальше нарушать нормативы и другие регулятивные требования. Но терпение у ведомства Набиуллиной лопнуло. И, видимо, не только у ЦБ, судя по тому, что прошлогодний протест Генпрокуратуры ограничился единичным выхлопом, а в судах Хотины проигрывают один арбитражный процесс за другим.

«Банк России руководствуется рациональными соображениями, а именно перспективами финансового оздоровления и экономической целесообразности, поэтому, полагаю, одного этого достаточно, чтобы принять такое решение», - комментировал «дело «Югры» руководитель группы банковских рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Кирилл Лукашук. Эксперты вообще с самого начала не видели перспектив для Хотиных в процессе «Югра» vs Центробанка». Начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий прямо называл «Югру» «классическим "пылесосом"», выкачивающим деньги «из карманов населения, привлекая вклады, на эти деньги собственники банка финансировали свои нефтяные и девелоперские проекты».

Но нынешняя грязная кампания против Набиуллиной, как, впрочем, и все прошлые, имеет цель не столько повлиять на исход конкретного дела об отзыве лицензии, сколько не допустить других расследований, последствия которых для бизнес-империи Хотиных станут поистине разрушительными. Старший аналитик Fitch Александр Данилов уверен - акционеры «Югры» «так борются с ЦБ за банк, поскольку боятся, что временная администрация, когда начнет пытаться вернуть кредиты, станет восстанавливать цепочки, по которым были выданы средства, и доберется до других их активов». Также эксперты не исключают риски по возбуждению уголовного дела непосредственно против Алексея Хотина, коль скоро он обнаружил свою аффилированность с «Югрой» – оттого он и кидается на главу Банка России с яростью бешеной собаки. «Обнаружив дыру в балансе банка, АСВ и ЦБ стараются привлечь к ответственности, вплоть до уголовной, собственников банка, а также обратить взыскание на их активы», - объяснял партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Александров.

Учитывая, что к марту этого года «дыра» в банке разрослась до 143 млрд рублей, под ударом оказывается практически весь бизнес Хотиных. Уже было подано немало исков к аффилированным компаниям-заемщикам «Югры», но они предусмотрительно были обанкрочены Хотиными. Однако остались тысячи квадратных метров площадей элитной московской недвижимости и нефтяные активы. Взыскание может быть обращено и на зарубежные активы Хотиных. Жесткий наезд на Набиуллину только свидетельствует о масштабах угрозы, нависшей над ними.

Но проблема с ЦБ, скорее всего, далеко не единственная у Хотиных: трудно поверить, что при таком стиле ведения бизнеса, который они исповедуют все их прегрешения исчерпываются «Югрой». Подобные персонажи крайне не любят платить налоги, для чего выдумывают самые изощренные схемы. О том, что предположение о налоговых проблемах Хотиных может иметь основания, говорит тот факт, что в «чернушных» статьях про Эльвиру Набиуллину, размещенных в последнее время вдруг появился глава ФНС Михаил Мишустин. И, разумеется, тоже в роли «разрушителя российской экономики» и отъявленного «коррупционера».

Очень похоже, что Хотины, помимо главы ЦБ пытаются скомпрометировать также и руководителя налоговой службы. Поэтому к этой теме – налоговые «подвиги» семейства Хотиных, - стоит присмотреться повнимательнее. Но это уже повод для другого расследования.

По материалам электронной газеты «ВЕК»