Предприниматели массово готовятся к продаже своих активов в России

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Российский бизнес из-за отсутствия перспектив улучшения делового климата и роста экономики массово готовится к продаже своих активов. По мнению многих предпринимателей, экономика РФ увязла в стагнации и двигается к госпланированию на фоне конфликта с Западом и ужесточения госконтроля.

Уже более 80% собственников бизнеса в России готовы избавиться от активов из-за их неэффективности и появления все новых рисков. Об этом сегодня сообщает РБК со ссылкой на исследование EY, которое охватило 14 секторов российской экономики.

Как утверждают опрошенные бизнесмены, главным риском, угрожающим развитию бизнеса, является геополитическая напряженность. Беспокойство предпринимателей вызывают также постоянно слабеющий рубль, потерявший более 20% по отношению к доллару с начала года, а также массивные планы цифровой трансформации экономики в стране, которые подаются чиновниками как рывок в будущее, а на самом деле сводятся к усилению контроля за населением и бизнесом.

"Кризис ослабил позиции компаний малого и среднего бизнеса, которые страдают от введенных в отношении России ограничений, а также от нестабильности и ужесточения требований регуляторов. При этом государство не оказывает им такую поддержку, как крупному бизнесу", - говорится в исследовании EY.

Вполне ожидаемо, что желающих приобрести те или иные активы сейчас совсем немного: всего 32% участников исследования заявили о готовности инвестировать сейчас в приобретение нового бизнеса.

АПН следит за развитием событий.
 

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APN.ru