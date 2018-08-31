 

В российских школах могут запретить смартфоны

Глава российского Министерства просвещения Ольга Васильева выступила с инициативой о наложении запрета на пользование смартфонами в школах. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс».

В качестве примера чиновник привела Францию, где подобные ограничения уже действуют. «Здесь мое мнение такое: французы делали это долго, но правильно, у нас это школы делают, и мы будем это поощрять. Думаю, рано или поздно мы придем к такому же, что и французский, варианту», — заявила министр.

Известно, что на данный момент российские школы имеют право самостоятельно устанавливать подобные запреты - чаще всего школьников на время уроков просят сложить гаджеты в специальный ящик.

«Возникает вопрос, зачем, если все есть? Если есть полностью оборудованные классы, планшеты в классе есть? Говорят, что нужны для работы, но для работы они не нужны», — резюмировала Васильева.

АПН следит за развитием событий.
 
 

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