В российских школах могут запретить смартфоны

Глава российского Министерства просвещения Ольга Васильева выступила с инициативой о наложении запрета на пользование смартфонами в школах. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс».





В качестве примера чиновник привела Францию, где подобные ограничения уже действуют. «Здесь мое мнение такое: французы делали это долго, но правильно, у нас это школы делают, и мы будем это поощрять. Думаю, рано или поздно мы придем к такому же, что и французский, варианту», — заявила министр.





Известно, что на данный момент российские школы имеют право самостоятельно устанавливать подобные запреты - чаще всего школьников на время уроков просят сложить гаджеты в специальный ящик.





«Возникает вопрос, зачем, если все есть? Если есть полностью оборудованные классы, планшеты в классе есть? Говорят, что нужны для работы, но для работы они не нужны», — резюмировала Васильева.





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