 

Под суд за встречу с журналистами

Редакция АПН, ознакомившись с этой чудесной историей, пребывает во мнении о том, что действия чиновницы могли бы рассматриваться как уголовно наказуемое воспрепятствование законной деятельности журналистов... если бы наши коллеги всё же доехали до места событий.
 
Завтра в Нижнем Тагиле будут судить 63-летнюю пенсионерку Ирину Куценок. И это явная несправедливость. Кто не в курсе, кратко напомню её историю.
 
Под суд за встречу с журналистами
 
1 августа в селе Покровское под Нижним Тагилом отключили горячую воду. Местная администрация кормила жителей завтраками, мол "вот-вот включим". Прошло 2 месяца. Воды нет. Местная жительница Ирина Куценок обратилась за помощью к журналистам телекомпании "Вести-Урал". Корреспонденты "Вестей" пообещали приехать и Куценок расклеила по подъездам объявления с дословным текстом: "1 августа 2018 года (в среду) в 12 часов приезжают представители ГТРК "Вести Урал" по вопросу отсутствия горячего водоснабжения на протяжении двух месяцев. Сбор жителей у клуба".
 
Под суд за встречу с журналистами
 

Но "Вести" не поехали в Покровку, потому что в администрации им дали гарантию, что вода появится в ближайшие дни. Объявления Куценок провисели несколько часов - вместо них появились объявления от администрации, что 3 августа начнутся опрессовки. Воду через несколько дней дали.

 

Предполагая, что кто-то из соседей все-равно мог придти на встречу с журналистами к клубу, пенсионерка пошла туда к 12 часам. Соседей не было, зато были глава администрации Покровки Марина Сельская и депутат Горноуральской думы Алла Семенова. Со слов Куценок, они начали на нее орать и обвинять в организации незаконного мероприятия. Позже Куценок узнала, что Марина Сельская (на фото) написала на нее заявление в полицию за организацию несанкционированного публичного мероприятия. Участковый быстро взял под козырек - дело отправили в суд. Подробно мы писали об этом ЗДЕСЬ.

 

Более того, выяснилось, что писать доносы на местных жителей для главы администрации Покровки Марины Сельской - обычная практика. Месяцем ранее Сельская написала заявление в полицию на Владимира Чукавина из-за того, что он позвал односельчан к себе в гости.

Несколько мыслей по этому поводу.

 

Это не Ирину Куценок завтра будут судить - это нас всех будут судить за защиту своих прав и за право собираться мирно и без оружия, гарантированное 31 статьёй Конституции.

 

Привлечение общественного внимания, внимания СМИ - один из немногих действенных инструментов, которым вы можете пользоваться. И этой возможности вас хотят лишить. Для чего? Для того, чтобы когда в следующий раз местная власть не будет заниматься исполнением своих прямых обязанностей, вы не посмели этим возмущаться.

 

Встречи с журналистами даже не было. Куценок, видимо, хотят осудить за "покушение на встречу с журналистами".

 

Вам, жители Покровского, решили заткнуть рот. Вам запретили защищать свои права законными способами. Власти не желают, чтобы у вас была горячая вода и вы жили в комфорте. Сегодня вам запретили мирную встречу с журналистами, а завтра что - комендантский час введут? Давайте тогда и управляющие компании судить - они же расклеивают на подъезды приглашения на собрания собственников жилья. В чем разница? А если вы субботник решите организовать во дворе и наклеите на подъезд объявление об этом - вас за это тоже надо судить?

 

Глава должен решать проблемы жителей. Она их не решила. Если у нее не получилось - она должна придти к жителям, упасть в ноги, извиниться и сказать, почему она не смогла и когда проблема решится. Вместо этого она пишет доносы.

 

Глава Покровки выбрала путь репрессий, желая сказать: сидите молча без воды. Будете рыпаться - пойдете под суд.

 

Промолчать сейчас, дать им на растерзание Ирину Куценок - значит вселить уверенность в местную власть, что метод репрессий работает. И зачем им чинить трубы и решать проблемы жителей, когда можно просто писать на вас заявления, чтобы вы заткнулись.

 

То, что делает глава вашей администрации - это подлость. А вам нужен глава-подлец? Вам нужен глава, кот будет решать проблемы или глава, который будет писать на вас доносы?

 

Если у жителей Покровки есть чувство собственного достоинства и хоть капля уважения к себе они должны отправить Марину Сельскую в отставку. Есть вопросы и к участковому и ко всем тем, кто участвовал в принятии этого абсурдного решения о передаче дела в суд.

 

Приходите поддержать Ирину Куценок в Пригородный суд (Карла Маркса, 3а). Четверг, 30 августа, в 10 часов. Судья Мулькова (2й этаж, 205 кабинет). Я буду. Защищать пенсионерку приедет хороший адвокат Алексей Бушмаков.

 

Отдельно для тех, кто с Покровки: Ирина Куценок хотела помочь всем вам получить горячую воду. Поддержите её завтра, не позорьтесь.

Ностальгирующая по 37 году глава Покровской администрации Марина Сельская:

 
Под суд за встречу с журналистами
 
== Перепечатка ==
Данный материал является перепечаткой из блога.
 

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