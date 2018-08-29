Под суд за встречу с журналистами

Но "Вести" не поехали в Покровку, потому что в администрации им дали гарантию, что вода появится в ближайшие дни. Объявления Куценок провисели несколько часов - вместо них появились объявления от администрации, что 3 августа начнутся опрессовки. Воду через несколько дней дали.
Предполагая, что кто-то из соседей все-равно мог придти на встречу с журналистами к клубу, пенсионерка пошла туда к 12 часам. Соседей не было, зато были глава администрации Покровки Марина Сельская и депутат Горноуральской думы Алла Семенова. Со слов Куценок, они начали на нее орать и обвинять в организации незаконного мероприятия. Позже Куценок узнала, что Марина Сельская (на фото) написала на нее заявление в полицию за организацию несанкционированного публичного мероприятия. Участковый быстро взял под козырек - дело отправили в суд. Подробно мы писали об этом ЗДЕСЬ.
Более того, выяснилось, что писать доносы на местных жителей для
главы администрации Покровки Марины Сельской - обычная практика. Месяцем
ранее Сельская написала заявление в полицию на Владимира Чукавина из-за
того, что он позвал односельчан к себе в гости.
Несколько мыслей по этому поводу.
Это не Ирину Куценок завтра будут судить - это нас всех будут судить за защиту своих прав и за право собираться мирно и без оружия, гарантированное 31 статьёй Конституции.
Привлечение общественного внимания, внимания СМИ - один из немногих действенных инструментов, которым вы можете пользоваться. И этой возможности вас хотят лишить. Для чего? Для того, чтобы когда в следующий раз местная власть не будет заниматься исполнением своих прямых обязанностей, вы не посмели этим возмущаться.
Встречи с журналистами даже не было. Куценок, видимо, хотят осудить за "покушение на встречу с журналистами".
Вам, жители Покровского, решили заткнуть рот. Вам запретили защищать
свои права законными способами. Власти не желают, чтобы у вас была
горячая вода и вы жили в комфорте. Сегодня вам запретили мирную встречу с
журналистами, а завтра что - комендантский час введут? Давайте тогда и
управляющие компании судить - они же расклеивают на подъезды приглашения
на собрания собственников жилья. В чем разница? А если вы субботник
решите организовать во дворе и наклеите на подъезд объявление об этом -
вас за это тоже надо судить?
Глава должен решать проблемы жителей. Она их не решила. Если у нее не получилось - она должна придти к жителям, упасть в ноги, извиниться и сказать, почему она не смогла и когда проблема решится. Вместо этого она пишет доносы.
Глава Покровки выбрала путь репрессий, желая сказать: сидите молча без воды. Будете рыпаться - пойдете под суд.
Промолчать сейчас, дать им на растерзание Ирину Куценок - значит
вселить уверенность в местную власть, что метод репрессий работает. И
зачем им чинить трубы и решать проблемы жителей, когда можно просто
писать на вас заявления, чтобы вы заткнулись.
То, что делает глава вашей администрации - это подлость. А вам нужен глава-подлец? Вам нужен глава, кот будет решать проблемы или глава, который будет писать на вас доносы?
Если у жителей Покровки есть чувство собственного достоинства и хоть
капля уважения к себе они должны отправить Марину Сельскую в отставку.
Есть вопросы и к участковому и ко всем тем, кто участвовал в принятии
этого абсурдного решения о передаче дела в суд.
Приходите поддержать Ирину Куценок в Пригородный суд (Карла Маркса,
3а). Четверг, 30 августа, в 10 часов. Судья Мулькова (2й этаж, 205
кабинет). Я буду. Защищать пенсионерку приедет хороший адвокат Алексей
Бушмаков.
Отдельно для тех, кто с Покровки: Ирина Куценок хотела помочь всем
вам получить горячую воду. Поддержите её завтра, не позорьтесь.
Ностальгирующая по 37 году глава Покровской администрации Марина Сельская: