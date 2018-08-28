Дорожные войны. Кто заказал ставропольского министра Игоря Васильева?

Длившиеся больше года расследование уголовного дела экс-министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игоря Васильева подходит к завершению – по данным правоохранительных органов оно передано в суд. Как сообщает ставропольская прокуратура, управленца обвиняют в заключении контрактов по ремонту дорог без проведения торгов при объявлении в Пригородном сельсовете режима ЧС. Однако адвокат экс-министра Ангелина Кузьменко с документами на руках доказывает: режим ЧС вводился совершенно законно, а ее подзащитный не мог оказать давления при распределении контрактов, заключение которых является прерогативой муниципалитета.





Видимо, чувствуя нестыковки в уголовном деле, о которых говорит юрист, его предполагаемые заказчики решили развязать информационную войну: одновременно с передачей материалов дела в суд в соцсетях распространяются неизвестно как появившиеся у анонимных авторов кадры оперативной съемки, цель которых доказать – министр был олигархом.





- В 2017 году Васильев закончил строительство дома в Ставрополе, который по оценке специалистов стоит более 150 миллионов рублей, - пишет одно из изданий. - В кабинете чиновника все говорит о дороговизне - фрески, антикварные вещицы и кожаное кресло большого босса. О сауне с бассейном экс-министр тоже не забыл. Кстати, во время обыска в особняке силовики обнаружили коллекцию швейцарских часов - еще один символ шикарной жизни.





Прочитав «сенсационную» новость родные Игоря Васильева только разводят руками – семья жила не бедно, но большая часть заработано ее главой во время руководящей работы в коммерческих структурах, а коллекция швейцарских часов даже по оценки следователя не представляет собой материальной ценности.





- Давайте апеллировать не домыслами «специалистов», прикрываясь анонимностью которых можно написать что угодно, а фактами. Вот протокол обыска – во всем доме оперативники нашли только 150 тысяч рублей и 1400 долларов, две машины – 2011 и 2014 годов, - перечисляет супруга экс-министра Нелли Васильева. Кстати, она с начала 2000-х владеет крупным салоном красоты в центре Ставрополя, внося весомый вклад в семейный бюджет. – «Коллекция швейцарских часов», о которой наперебой сообщают соцсети, оказалась не такой уж и шикарной – сами следователи вернули их, сославшись на незначительную ценность. При этом недвижимое имущество остается арестованным.





Теперь о недвижимости – «олигарх» владел только двумя квартирами: 59-метровой в Москве и 150-метровой в Ставрополе, обе приобретены до занятия им министерского кресла. Конечно, не комната в общежитии. Но и Игорь Васильев с 1992 года работал на различных должностях в коммерческих структурах, выпускающих кабельно-проводниковую продукцию и занимающихся дорожными работами. Именно его успешный опыт как бизнесмена стал поводом для приглашения его в 2008 году в правительство Ставропольского края. За несколько лет регион, занимавший одно из последних мест в стране по качеству дорог вошел в топ-10 федерального рейтинга. Именно благодаря успехам управленца, пришедшего на министерское кресло из бизнеса, к ведомству в 2015 году присоединили и строительную отрасль, в которой Игорь Васильев также сумел оптимизировать работу: были завершены многие «долгострои», открыт крупнейший на Северном Кавказе перинатальный центр, для переселения из аварийного жилья только в Кисловодске построили два новых микрорайона. Управленческий опыт помог Васильеву найти взаимопонимание с федеральным центром – Ставрополье участвовало в программах софинансирования, получая деньги уже в кризисные годы, когда конкуренция за транши из Москвы между регионами усилилась.





Это, собственно, про то, как из управленца новой волны благодаря чьему-то заказу создают разжиревшего на бюджетных деньгах олигарха. Недвижимость и большая часть дорогостоящего имущества, нажиты за годы работы в коммерческих структурах – это подтверждено документально.





А теперь, собственно, про обвинение. Адвокат предъявила документы, подтверждающие законность введения в конце 2015 года режима ЧС в Пригородном сельсовете. Если ЧС, после которого необходимо было проводить аварийно-восстановительные работы, в том числе на дорожном покрытии, не было, тогда почему правительство Ставропольского края выделило через министерство ЖКХ шифера и оконное стекло на более чем 1,1 млн рублей, которые для ликвидации последствий ЧС распределили между хуторами сельсовета? Кстати, главный свидетель обвинения по делу Васильева – экс-глава сельсовета Светлана Виноходова, сама бывшая обвиняемой по делу о превышении должностных полномочий, оперативную разработку которого вели следователи ФСБ, как раз в тот момент могла оказаться «на крючке» и сегодня не совсем добровольно дает показания.





Перейдем к главной тайне этого уголовного дела, за которым следят многие на Ставрополье. Кому перешел дорогу Игорь Васильев? Ответ также очевиден: накануне возбуждения дела в отношении управленца, которого СМИ называли лучшим министром края, было заключено соглашение о строительстве современной автодороги из Кисловодска в Сочи. Факт – именно Игорь Васильев добился выделения федеральных средств, а это более 200 млрд рублей, на проект. СМИ тогда писали: рассматривались два варианта магистрали – от Черкесска и от Кисловодска. В первом случае воспользоваться дорогой смогли бы только жители Карачаево-Черкессии, а во втором, при строительстве трассы от Кисловодска до Черкесска, все приезжающие на Кавминводы. Правительство поддержало второй вариант, что очевидно не устроило некоторых дельцов, планировавших нажиться на подрядах стоимостью в заоблачные 200 млрд. Как отмечают изучающие ситуацию на юге России политологи Антон Чаблин и Станислав Смагин, именно строительство дороги и война на распределение подрядов могли стать истинным поводом для «заказа» ставропольского министра. А сколько стоит возбуждение таких дел, на Ставрополье давно ни для кого не секрет.



