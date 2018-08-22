СПЧ выступил за отмену статьи об оскорблении чувств верующих
- 22.08.2018, 19:01,
- Новости
- 192
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Совет по правам человека при президенте Российской Федерации выступил с предложением вывести из Уголовного кодекса статью об оскорблении чувств верующих. Рекомендации содержатся в пакете предложений СПЧ по изменению антиэкстремистского законодательства, сообщает сегодня РБК. Эти предложения совета будут позднее направлены в ОНФ и Генпрокуратуру.
Представители организации предложили в частности исключить из УК первую часть статьи 148 — «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», которая предусматривает до года лишения свободы.
Напомним читателям, что статья 148, которая зверски карает «богохульников» за лайки, посты и репосты, в действующей редакции была принята в 2013 году. Есть мнение, что утверждение тех поправок было реакцией властей на дело Pussy Riot.
АПН следит за развитием событий.