 

СПЧ выступил за отмену статьи об оскорблении чувств верующих

Совет по правам человека при президенте Российской Федерации выступил с предложением вывести из Уголовного кодекса статью об оскорблении чувств верующих. Рекомендации содержатся в пакете предложений СПЧ по изменению антиэкстремистского законодательства, сообщает сегодня РБК. Эти предложения совета будут позднее направлены в ОНФ и Генпрокуратуру.

Представители организации предложили в частности исключить из УК первую часть статьи 148 — «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», которая предусматривает до года лишения свободы.

Напомним читателям, что статья 148, которая зверски карает «богохульников» за лайки, посты и репосты, в действующей редакции была принята в 2013 году. Есть мнение, что утверждение тех поправок было реакцией властей на дело Pussy Riot.

АПН следит за развитием событий.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Госдуме предложили изменить статью об оскорблении чувств верующих
» Патриарх Кирилл уравнял оскорбление чувств верующих и экстремизм
» Жителю Ставрополя грозит тюрьма за фразу «Бога нет»
» Общественная палата РФ готовит штрафы за оскорбление патриотических чувств сограждан
» Госдума отказалась от введения отдельной статьи за богохульство
Материал недели
Израиль как историческое европейское государство

Израиль как историческое европейское государство

Публикации
Христианофобия в тривиальном контексте

Христианофобия в тривиальном контексте

Что ФНС не делает

Что ФНС не делает

Человеческое лицо для гуманитарных бомбардировок

Человеческое лицо для гуманитарных бомбардировок

Как не ходить с логарифмической линейкой противу булыжника

Как не ходить с логарифмической линейкой противу булыжника

На экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина продолжают давить следователи

На экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина продолжают давить следователи

  • 4 165
Пенсии, иллюзии и мифы

Пенсии, иллюзии и мифы

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

СПЧ выступил за отмену статьи об оскорблении чувств верующих

  • 19:01
  • 192

Госдуме не позволят изменить параметры пенсионной реформы

  • 16:35
  • 211
Христианофобия в тривиальном контексте

Христианофобия в тривиальном контексте

Сочинский судья Дмитрий Новиков бросает вызов коррупции в системе правосудия Кубани

МВД будет выплачивать информаторам до 10 млн рублей

  • 13:24
  • 365
Что ФНС не делает

Что ФНС не делает

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru