МВД будет выплачивать информаторам до 10 млн рублей

Проект приказа МВД «Об утверждении положения о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших», разработка которого велась более года, окончательно согласован с министерством юстиции. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант». Самые крупные выплаты информаторам могут составить до 10 миллионов рублей.





По новым правилам все вознаграждения будут предварительно согласовываться с финансово-экономическим департаментом силового ведомства. В том случае, если МВД одобрит выделение денег, то полиция опубликует соответствующее объявление в СМИ. Известно, что суммы в размере до 500 тыс. рублей будет выделять начальник регионального управления МВД, до 3 млн — первый замминистра МВД, а суммы более 3 млн — лично министр внутренних дел.





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