 

«Русал» планирует сменить зарубежную юрисдикцию на российскую

Совет директоров «Русала» обсуждает возможность изменения места регистрации компании с острова Джерси на Российскую Федерацию. Вопрос о смене юрисдикции будет обсуждаться акционерами «Русала».

«Данное обсуждение было инициировано после вступления в силу 6 августа 2018 года в Российской Федерации закона о специальных административных районах, который обеспечивает условия для переноса места регистрации ряда не российских компаний в Россию. Предложенная смена юрисдикции позволит компании воспользоваться преимуществами нового законодательства Российской Федерации о международных компаниях»,— заявили в компании.

6 апреля США включили в санкционный список бизнесмена Олега Дерипаску и подконтрольные ему активы, в числе которых — En+ и «Русал». 17 августа о решении сменить юрисдикцию на российскую объявила En+. Она изменит место регистрации с Кипра на один из специальных административных районов РФ.

 


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APN.ru