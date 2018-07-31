Пять вопросов российскому левому политику

Пенсионная реформа будоражит умы народа. И будоражит, как видно, в нужном направлении. То есть в направлении левой повестки, которую власти старательно навязывают обществу.

О том, как (и кем) это делается на пропагандистском фронте, я писать не буду. На эту тему есть прекрасная статья Елены Чудиновой, которую я и рекомендую к прочтению. Я же, в свою очередь, замечу, что даже казённые зюгановские коммунисты начали немного активничать – проводить митинги, например. Что ещё интереснее – наши либералы, известные своим народоненавистничеством, тоже пытаются включить в свою повестку «социальную тематику». Например, люди, известные своей позицией по пенсионному вопросу (выражающуюся словами «бедные старики должны умереть»), теперь выступают против повышения пенсионного возраста. Правда, с обычным сворачиванием в любимую тематику – «вам повышают пенсии, чтобы кормить Крым и Донбасс, слава Украине, героям слава». Однако не стоит обольщаться. Появление вменяемых – в клиническом смысле этого слова – левых политиков сейчас уже дело времени. Как и перспектива передачи им формальной власти в РФ.

О последнем стоит сказать особо. Реальные люди, управляющие РФ, крайне прагматичны. Если для того, чтобы решить ряд задач, нужно посадить в Кремль (и подержать там какое-то время) коммунистов, почему бы и нет? Коммунизм они строить не будут, а вот всяких гадостей под лозунгами социальной справедливости понаделают легко. Гадости эти могут быть чрезвычайно полезны правящей клике. Причём народ какое-то время будет их поддерживать. Потому что спрос на социальную справедливость – а именно обещаниями социальной справедливости коммунисты обычно покупают людей – сейчас очень высок. А дальше он будет только повышаться.

Я не буду объяснять, что коммунисты всегда лгут и всегда устраивают русским ад на земле. Те, кто это понимает – понимают и без моих напоминаний. Однако сейчас подросло поколения, не нюхавшее ядрёного Совка и податливое на красную пропаганду. К тому же всегда можно сказать, что новые коммунисты – или просто левые – будут лучше старых, учтут их ошибки и перестроятся.

Эта маленькая заметка адресована именно тем, кто верит в хороших коммунистов – или просто левых – которые учли ошибки и перестроились. Я искреннее советую оценивать соответствующих деятелей именно по этим критериям: учёт ошибок и готовность их не повторять. Хотя бы на словах.

Поэтому я публикую здесь ПЯТЬ ВОПРОСОВ ЛЮБОМУ ЛЕВОМУ ПОЛИТИКУ В РОССИИ. Особенно – из новых, молодых и ранних.

Согласен ли он, что все граждане России должны иметь одинаковые права вне зависимости от происхождения? Или же отдельные этносы или этногруппы должны иметь преимущества в суде, в правах на организацию, получение налоговых льгот и другие преимущества и преференции? Согласен ли что использование государственного ресурса для поощрения переселения жителей Средней Азии на русские земли - а также земли других народов России - является уголовным преступлением? Согласен ли с он тем, что военные условия являются отягчающим обстоятельством, а не оправданием для таких деяний? Согласен ли он с тем, что призывы к расправам с русскими по этническому признаку и организация погромов в 1990-2017 годы должны быть расследованы, а виновные понести наказание? Согласен ли он с тем, что организация торговли людьми в 1990-2017 годов должна быть расследована (вне зависимости от этнической принадлежности жертв) и виновные должны понести наказание? Согласен ли он с тем, что уничтожение документов советского и эрэфского периода истории и организация сокрытия их от публикации является уголовным преступлением?

Обратите внимание: я ничего не спрашиваю про «экономическую программу» или «социальные завоевания». Они также не касаются тонких вопросом марксистской доктрины. Все вопросы относятся именно к прошлому - и отношения к нему. Все поднятые темы – очень конкретны.

Так вот, желательно добиться прямых ответов на уровне «да/нет». Всё остальное – то есть юление в стиле «видишь ли, Юра» или забалтывание темы - следует понимать как ответ «нет».

Ну а дальше – сами думайте, нужны ли вам начальники, которые отвечают на эти вопросы «нет».