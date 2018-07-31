 

Следователь по делам Навального и Улюкаева удостоен госнаграды

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени следователя, который расследовал уголовные дела в отношении Алексея Навального и Алексея Улюкаева. Речь идет о старшем следователе по особо важным делам при председателе СК Романе Нестерове.

Именно он вел следствие по так называемому делу «Ив Роше», после расследования которого Алексей Навальный был приговорен к условному сроку, а его брат Олег — к реальному. Этот же оперативник занимался нашумевшим делом в отношении экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Напомним читателям, что бывший чиновник получил восемь лет лишения свободы за взятку от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

АПН следит за развитием событий.
 
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Приговор Улюкаеву после допроса Сечина не изменился
» Гособвинение требует 10 лет колонии строгого режима для Улюкаева
» Улюкаев в суде обвинил главу Роснефти в провокации на взятку
» Сечин заявлен свидетелем на судебном процессе по делу Улюкаева
» Алексею Навальному дали условно, его брат приговорен к реальному сроку
Материал недели
Израиль как историческое европейское государство

Израиль как историческое европейское государство

Публикации
Пять вопросов российскому левому политику

Пять вопросов российскому левому политику

Саакашвили: Хлестаков всемирного масштаба

Саакашвили: Хлестаков всемирного масштаба

О «Николае Кровавом»

О «Николае Кровавом»

Сберечь России Белую Русь

Сберечь России Белую Русь

Израиль как историческое европейское государство

Израиль как историческое европейское государство

Полумесяц над Тавридой. Часть 4

Полумесяц над Тавридой. Часть 4

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

О некрополитике

Пять вопросов российскому левому политику

Пять вопросов российскому левому политику

Следователь по делам Навального и Улюкаева удостоен госнаграды

  • 18:36
  • 186

Кущевская полиция «крышует» мафиозный беспредел в регионе

Саакашвили: Хлестаков всемирного масштаба

Саакашвили: Хлестаков всемирного масштаба

Как я провёл лето в Швеции

  • 11:37
  • 459
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru