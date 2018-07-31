Следователь по делам Навального и Улюкаева удостоен госнаграды

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени следователя, который расследовал уголовные дела в отношении Алексея Навального и Алексея Улюкаева. Речь идет о старшем следователе по особо важным делам при председателе СК Романе Нестерове.
Именно он вел следствие по так называемому делу «Ив Роше», после расследования которого Алексей Навальный был приговорен к условному сроку, а его брат Олег — к реальному. Этот же оперативник занимался нашумевшим делом в отношении экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.
Напомним читателям, что бывший чиновник получил восемь лет
лишения свободы за взятку от главы «Роснефти» Игоря Сечина.
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