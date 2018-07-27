 

Евразиец Махмутов и его карьера

Из грязи в князи — так можно охарактеризовать путь от  оперуполномоченного уголовного розыска из Чебоксар Руслана Махмутова до социолога, видного евразийца и коррупционера из «Росстуденчества», считает издание «Компромат».  Ранее близкий соратник Франца Клинцевича и Михаила Бабича, по мнению издания, плотно обосновался на освоении бюджетных средств, выделяемых на молодежную политику, евразийское сотрудничество и молодежный спорт.

Свой трудовой путь Руслан Махмутов начинал как о/у уголовного розыска в УВД г. Чебоксары и о/у угрозыска по особо важным делам в УВД Ямало-Ненецкого АО. В 2001 году он неожиданно переквалифицируется в юристы-консультанты, а через шесть лет — становится начальником Управления экономической безопасности в ОАО АКБ "Газстройбанк”. Впереди — статус председателя правления АНО "Евразийское содружество”, должность замглавы администрации города Иваново и руководство студенческого центра "Росстуденчество” Министерства образования и науки РФ. Но стоит разобрать каждый его эпизод подробно.

Настоящий друг и соратник Бабича и Клинцевича

Благодаря своему отцу, ветерану ВДВ, находится под покровительством Михаила Бабича, полпреда ПФО. Кроме того, находится в тесном контакте с Францем Клинцевичем, благодаря которому он обязан своей карьерой в «городе невест», когда занял пост замглавы администрации города Иваново по внутренней политике.

Кстати, и с Бабичем в Иваново связана интересная история. Именно в Ивановской области работал скандально прославившийся в один момент на всю страну прокурор Мурат Кабалоев, которого уволили уже в Самаре за гомосексуальный конфликт с его любовником и подчиненным, «Федей» Уваровым. И именно в Ивановской области Михаил Бабич попал в два неприятных скандала (с продажей местного спиртзавода и с дорогой резиденцией области в столице), за которые имел все шансы отправиться в тюрьму, но был отмазан именно Муратом Кабалоевым. В ответ и в благодарность уже позже продвинувшийся по службе Бабич сделал Мурата Кабалоева прокурором Самарской области, где тот и вляпался в гомосексуальный конфликт.

Чтобы понять, как именно в данный момент Руслан Махмутов связан с Бабичем и Клинцевичем, достаточно посмотреть на географию его действий – все они происходят в ПФО или непосредственно его затрагивают в бизнес-деятельности Руслана. Все это творится при покровительстве полпреда округа, Михаила Бабича.

Настоящий «защитник» экономической безопасности

Как уже было сказано выше, Руслан Махмутов с 2007 года занимал должность начальника Управления экономической безопасности в ОАО АКБ "Газстройбанк”. Чем же известен этот банк широкому кругу людей?

Газстройбанк был учрежден в 1994 году в форме общества с ограниченной ответственностью. Учредителями банка выступили 11 юридических лиц, российских организаций. Первоначальное наименование кредитной организации — «Усама-Банк» — было изменено на нынешнее в 1996 году.

Приказом Банка России от 12.08.2016 № ОД-2607 у «Газстройбанка» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Было это сделано по итогам расследования, в ходе которого выяснилось: «Газстройбанк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. А потом еще выяснилось, что регулятор обнаружил признаки вывода активов бывшим руководством Газстройбанка. В общей сложности новым руководителям банка не были переданы оригиналы кредитных договоров на общую сумму порядка 0,6 млрд рублей, а также было установлено заключение договоров уступки прав требования к заемщикам банка с отсрочкой платежа на общую сумму порядка 1 млрд рублей. В общем, при наличии активов в 1.7 млрд, банк «наобещал» и «навыводил» столько, что обязательства перед клиентами составили 3,3 млрд рублей. Вопрос: что же так «эффективно» охранял Руслан Махмутов на своем посту и чью экономическую безопасность охранял? Судя по всему - старых владельцев банка.

Автопарк Махмутова насчитывает десятки престижных автомобилей, в его собственности и собственности его супруги десятки земельных участков. При этом сам г-н Махмутов поддерживает репутацию  борца с коррупцией, неоднократно инициируя статьи о хищении бюджетных средств и подавая заявления в правоохранительные органы от лиц вымышленных заявителей. При этом происхождение собственных средств, позволивших ему приобрести в Москве и Подмосковье большое количество земельных участков и недвижимости, Махмутов объяснить не может. Логично, что бизнес по сдаче недвижимости в аренду ведется через жену Махмутова.

Работа в Росстуденчестве не мешает чиновнику активно заниматься бизнесом: Махмудов числится соучредителем десятка юридических лиц, в том числе ООО "Натур Продукт”, ООО "Агпропрофиль”, ООО "Натур Сервис” и пр.

Настоящий «евразиец»

Так называемое "евразийство” Руслана Махмутова, судя по всему, является не более чем прикрытием для получения и освоения соответствующих грантов: именно для этого было основано АНО "Евразийское содружество”. В настоящее время Махмутов, пользуясь должностным положением, фактически выстраивает систему получения грантов Министерства просвещения на зависимые юрлица. По всей видимости, аналогичная работа будет им проводиться с Министерством спорта при использовании возможностей родственницы Махмутовой Алсу Рушановны.

Главный способ получения средств сейчас: гранты, спонсорская поддержка и иные средств на «Фонд Единство Цивилизаций», откуда дальше уже деньги идут на различные ИП. Среди прочих фирм для получения и освоения грантов и денег от различных спонсоров можно выделить «Национальную Студенческую Лигу Боевых Искусств». А еще до 2015 года Руслан руководил ассоциацией физкультурно-спортивных общественных объединений «Международная федерация борьбы на поясах», которая и послужила ему «стартовой площадкой» в Иваново.

Так как «евразийство» нужно постоянно чем-то подкреплять, Руслан Махмутов создал «научную» работу на тему «Социокультурные основания и ценностные основы становления евразийской идентичности: возможности использования международного опыта», которая интересна своей скорее антинаучной ценностью.

При этом, Руслан Махмутов проявляет крайнюю недальновидность в подборе партнеров по своим «евразийским» делам: к примеру в письме, направленному Заместителю директора первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации Ю. Бодрову с просьбой поддержать проект «Евразийский гражданский альянс» в числе подписавших кроме самого Руслана Махмутова и горсти непонятных и малоизвестных людей можно увидеть имя «Abu Khalid, Махачкала, республика Дагестан». Вряд ли у Руслана Махмутова не было возможности чуть ближе ознакомиться с деятельностью Надира Абу Халида, который известен тем, что присягнул лидеру террористической организации «Исламское государство» Абу Бакру Аль-Багдади, и при этом призвал мусульман присоединяться к ИГ либо личным присутствием, либо в том месте, где они находятся.

Из всего этого вытекает главный вопрос: почему Руслан Махмутов еще не находится в в сфере внимания правоохранительных органов как лицо, возможно связанное с экстремистами? Довольно смешное сопадение, но карьеру Руслан начинал в банке под названием «Усама»!

В одном из «отчетов» господина Махмутова можно встретить строчки про отличие ценностей Евразийской цивилизации от ценностей европейских, среди которых различные формы коммунитарности и свобода, как приближение к Божественному идеалу. Мы очень надеемся, что опубликованная информация помешает самому господину Махмутову приблизиться к этому Божественному идеалу.
 


Первая публикация - издание Компромат

теги: Коррупция
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