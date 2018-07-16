 

Администрация президента запретила словосочетание «пенсионная реформа»

Близкие к власти СМИ и эксперты получили инструкции из Кремля, которые запрещают употреблять в публикациях и во время выступлений словосочетание «пенсионная реформа». Подобные рекомендации разосланы во все «государственные и провластные СМИ, а также всем, кто транслирует точку зрения власти, то есть депутаты от «Единой России», эксперты и некоторые блогеры», сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на собственные источники. 

Вполне разумным кажется предположение о том, что власти опасаются негативных ассоциаций со словом «реформа», которые, в свою очередь, вызовут у людей ощущение повторения реформ 90-х годов. 

Журналисты, блогеры и эксперты должны будут использовать слова «преобразования» и «изменения». Между тем, «Единая Россия» уже приступила к активной фазе выполнения рекомендаций - на партийном сайте пенсионная реформа теперь называется «совершенствование пенсионного законодательства».

Напомним читателям, что российские власти готовят поправки к закону, в результате которых пенсионный возраст для мужчин будет повышен до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Кремль
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