 

Если вы отправились в загробный мир и хотите вернуться обратно

Если вы отправились в загробный мир и хотите вернуться обратно, то важно помнить следующие правила:

 

— вы не должны пахнуть как человек;

— вы не должны пробовать пищу мертвых, вредную для живых;

— вы не должны улыбаться и оказывать какие-либо знаки внимания (мертвые не улыбаются, они вас раскусят);

— вы не должны спать, смотреть в глаза и оборачиваться: мертвые так не делают;

— вы не должны садиться;

— вы ни в коем случае не должны обнимать людей и здороваться за руку, иначе останетесь в том мире навсегда.

 

Если всё это будет соблюдено, то, возможно, вы доберетесь до дома.

 

Николай Севастьянов, СПбГУ.
Лекция на просветительском фестивале «Кампус». 2018

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