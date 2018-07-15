Если вы отправились в загробный мир и хотите вернуться обратно, то важно помнить следующие правила:

— вы не должны пахнуть как человек;

— вы не должны пробовать пищу мертвых, вредную для живых;

— вы не должны улыбаться и оказывать какие-либо знаки внимания (мертвые не улыбаются, они вас раскусят);

— вы не должны спать, смотреть в глаза и оборачиваться: мертвые так не делают;

— вы не должны садиться;

— вы ни в коем случае не должны обнимать людей и здороваться за руку, иначе останетесь в том мире навсегда.

Если всё это будет соблюдено, то, возможно, вы доберетесь до дома.

Николай Севастьянов, СПбГУ.

Лекция на просветительском фестивале «Кампус». 2018