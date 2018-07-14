Путин – Трамп. Контуры дискуссии: Глобализация и мироустройство

В предстоящий понедельник, наконец состоится долгожданный саммит лидеров США и России. На страницах СМИ , в политологическом сообществе идёт жаркая дискуссия на предмет того, какие вопросы будут обсуждать Путин и Трамп. Большинство экспертов предсказывают негативный исход встречи, аргументируя это тем, что реальных возможностей договориться о чём – либо нет. Их оппоненты, считают , что встреча американского и российского лидеров несёт угрозу современному миропорядку и, потому, относятся к ней , как к оптимистической трагедии.

Неопределённость переговоров, c учётом непредсказуемости Трампа, очень велика. Однако «блужданиям по неизвестностям» предпочту практический расчёт. Действительно, вопросов, по которым Трамп и Путин могут договориться, и в соответствии с договорённостями смогут обеспечить прорыв отношений в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе, нет. Можно с большой долей вероятности предположить, что цель данной встречи поговорить не о российско – американских отношениях, а о делах мировых, сопоставить взгляды и позиции на состояние человеческой цивилизации и реальные перспективы её развития. Путин и Трамп, если в чём и сходятся , так это в отношении к однополярному глобальному миру и к тем, кто управляет этим миром и какое место в нём отведено национальному государству. В этих вопросах накопилось очень много глобальных противоречий. Их источниками не являются, какая – либо отдельно взятая страна, США, либо Россия, но без участия которых их разрешение невозможно. Путин и Трамп практически одновременно заканчивают свою политическую карьеру в 2024 году, когда первому из них будет 72 года, а второму -78. И это тоже сближающий фактор.

На такую повестку дня указывает многое: и состав участников переговоров с обеих сторон, и продолжительная личная встреча лидеров в закрытом формате, и место проведения саммита. В Хельсинки в 1975 году прошло международное Совещание глав государств и Правительств по вопросу безопасности и сотрудничества в Европе, на котором была принята заключительная Декларация о нерушимости границ и правах человека. С тех пор минуло ровно 43 года. Мир изменился до неузнаваемости, в Европе прочерчены новые межгосударственный границы. Уже нет одного из ведущих участников встречи- СССР, обеспечивавшего, по крайней мере, двухполюсный мир. Но и победитель в холодной войне - США не справляются с бременем проблем, накопившихся в однополярном мире. В самый раз подумать над тем, как вернуть Мир в русло бесконфликтного развития, не прибегая к войне? Как устранить перекосы, вызванные ускоренным процессом глобализации, не втягиваясь в глобальный мировой кризис? При обсуждении этих проблем главные переговорщики и члены их команд, наверняка, коснутся вопросово движущих силах и идеях переустройства мирового хозяйства и международных отношений. Данной встрече предшествовали саммит НАТО с участием Д.Трампа и месячной давности саммит ШОС (Шанхайской организации сотрудничества), в котором участвовал В. Путин. Лидеры США и России изложат наверняка учтут при обсуждении мировых проблем позиции, которые выражают участники этих крупнейших блоковых организаций.

Убеждён, что вопросы санкций и антисанкций обсуждаться не станут. Ибо они заложеныв основной повестке дня. У обеих сторон есть понимание того, что они вовлечены в конфликт глобалистами, которые продвигают свои интересы исключительно за счёт национальных государств, в том числе России и США. Равно как, проблемы национальных суверенитетов находятся в зависимости не от межгосударственных отношений, а от отношений с мировыми надгосударственными структурами. Всё этоубедительно просматривается на антироссийской политике Запада. Не смотря на меняющуюся ситуацию в международных отношениях, на отсутствие влияния на внутреннюю политику в России, санкции против неё сохраняются . Это совсем недавно подтвердил саммит лидеров Европейских стран, Сенат и Конгресс США. Против санкций выступают крупные компании и значительная часть политической элиты в Германии, Франции, и других европейских странах. Даже закоренелым русофобам и врагам Путина очевидно, что санкции против России не работают, что от них в не меньшей мере страдают российские партнёры по бизнесу в Европе и на североамериканском континенте. Но санкции сохраняются и расширяются. Так, кто же стоит за антироссийскими санкциями и чего они добиваются?

Долгие годы российское общество добросовестно заблуждалось на этот счёт, полагая, что за этим стоят США. Это они «нагибают» и свой бизнес, и европейских политиков, подталкивая их к коллективным действиям против России. Так или примерно так размышляли наши высоколобые учёные мужи, эксперты и специалисты по международным отношениям, утверждая, что таким образом американцы разрушают единую Европу и не позволяют реализоваться проекту от Лиссабона до Владивостока. Но постепенно туман начинает спадать и за ним раскрывается совсем другая картина . Мы США приписывали то, чем они не обладали ине управляли. Точнее были участниками процесса, но не главными. Их роль сводилась к тому, чтобы имитироватьдействия, осуществляемые мировой элитой из некоего Центра, официально никем не избранного, не утверждённого и не признанного, но реально существующего. Из того Центра, откуда дергали за ниточки, как марионеток, и глав правительств, и лидеров политических партий формально независимых государств, и обладателей несметных состояний, входящих в список крупнейших богатеев Мира. И США здесь не являлось исключением. Как показали события последних лет, они тоже оказались марионеткой. Вспомните, как себя вела европейская элита во время президентских выборов в США? Как политическое руководство стран, входящих в Содружество Наций, подконтрольное Английской монархии, консолидировалось сантитрамповскими силами в США вцелях недопущения его победы на Президентских выборах и до сих пор участвует в блокировании его важнейших внутриполитических и международных акций. Да, и у Трампа, оказывается, больше претензий не к России, а к ближайшим американским союзникам, которые фактически превратились в иждивенцев США. Именно с ними и с Китаему них самый большой дефицит торгового баланса, именно для их компаний открыты широкие преференции на американском рынке. Именно к Европе у США самые большие политические претензии и по содержанию НАТО и по финансированию системы ПРО.

С другой стороны, именно лидеры Семёрки предлагают Трампу консолидировать усилия в «борьбе» с Путиным. Именно европейская политическая элита, контролирующая Евросоюз, Европарламент, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и Парламент НАТО являются главной русофобской силой в мире.

Величие Победы Трампа, пусть ещё не полной и не окончательной в том , как раз, и состоит, что она одержана не только над Клинтон и разномастной ультралиберальной публикой из Демократической партии , а над мировым либеральным Центром. Путин и Трамп должны понимать, не могут не понимать, что этот Центр окончательно не побеждён. Он ещё полон сил, планов и надежд на то, что антилиберальный альянс не сложится в виду огромных противоречий и националистических амбиций у его ведущих игроков, что у него не хватит потенциала не только к противостоянию, но и к объединению, что ему ещё только предстоит пройти испытание глобальным мировым кризисом, которым непременно сопроводится закат глобального либерального проекта, если таковой случится. Либеральный Центр молчит, но не по причине своей растерянности или испуга, он молчит, только потому, что в таких случаях весомо звучат не слова, а эхо отражающиеся эффекты. Он переосмысливает происходящее, и не только за последние 10-20 лет. Он переосмысливает все успехи и неудачи, которые были в истории человечества с реализацией мирового глобального проекта. Их было несколько, начиная от Рождества Христова и заканчивая нынешним, может быть самым могущественным и реальным, когда был создан единый язык общения и распространения информации – интернет. Когда была обеспечена мировая монополия на современные технологии, когда все конкурирующие идеи и идеологии были дискредитированы и отправлены под запрет.

Переосмысление, неизбежно приведёт либеральный Центр к выявлению причин поражения последнего глобального проекта. И в их ряду, несомненно, главенствующее место займёт признание того, что борьба с национальным была изначально неоправданно поставлена во главу этого проекта. Декларация о возможности и необходимости отмирания национального оказалась не просто ничем не прикрытым пугалом, но и фатальной ошибкой. Всё человечество вдруг явственно увидело, как оно будет уничтожено, как патриархальную семью заменят однополыми браками, естественный разум – искусственным интеллектом, а хранительницу человеческой общности государство – пресловутым гражданским обществом. Обществом всё тех же не просто однополых, а бесполых, ничем не ограниченных и никем не контролируемых людей. Их политические, идеологические и социальные позиции базируется на расистской платформе, что национальное гражданство не стоит и ломаного гроша, что только Граждане МИРА и могут составлять основу гражданского общества, что членами этого общества могут быть только они. Испуг оказался настолько велик, что «негражданское общество» в любой стране мира готово взять в свои союзники любого мракобеса, который на знамёнах защиты консервативного вместо Свободы, Равенства и Братства напишет лозунги: Человечество, Нация, Государство.

Одна из очевидных и грубых ошибок устроителей нового мирового порядка состоит в том, что они вместо либерализации государства, семьи и индивидуума, провозгласили их уничтожение.Им ни разу не хватало терпения и разума дойти до конца: создать на базе одного великого государства потрясающий по своей привлекательности Проект,реально воплощающий в себе Свободу, Равенство, Братство. Всё и всегда заканчивалось тем, что обеспечив своим преференции по всем направлениям либеральной мечты, они сковывали остальное человечество ещё более жесткими и болезненными кандалами несвободы, подменяли равенство своей противоположностью, предлагая вместо всеобщего братство масонский орден с безобразными до цинизма правилами протекционизма. Уверовав в своё всесилие, они набрасывались, как голодный волк, на тот народ и государство, которые их приютили и пригрели, открыли свои объятия для такого эксперимента, начиная от Рима и далее со всеми остановками: Константинополь, Лондон, Париж, Москва, Вашингтон …

Либерализм изначально умирает в том месте, где располагается его Центр. Ибо именно здесь раньше других приходит понимание абсурдности и противоречивости поставленных целей и, прежде всего, методов их достижения. Теперь, когда большинству думающего человечества становятся очевидными обман и фарисейство тех, кто организовывал в Мире смуту, раздор, конфликты под благовидными предлогами всеобщей Любви , Свободы, Равенства и Братства, следует ожидать новых подходов и решений. Мировому Центру предстоит перегруппировать свои силы, ввести в действие резервы, осуществить новые эксперименты по поиску более эффективных и безошибочных мер для достижения мирового господства. Направление их поиска предсказать несложно. Скорее всего, оно будет вестись либеральным Центром в противоположном направлении от традиционных для либеральной риторики ценностей: человечество, разуверившееся в принципах Свободы, Равенства и Братства, заслуживает политики либерального порядка и разумности, выражаемой в несвободе, неравенстве, небратстве.

Очевидно, что реализовать эту задачу можно только через насилие, насилие в глобальном масштабе. Для этого надо сохранившееся вопреки всему государство, превратить в инструмент несправедливости и насилия. А для контроля над этими государствами, для подавления непокорных государств и правительств, создать сверхгосударство, контролируемое и подотчётное только мировому Правительству. Здесь важно не повторить прежнюю ошибку, когда в США, как в охранителя глобального проекта были вложены все либеральные ресурсы и возможности, а проект сорвался. Сорвался по причине того, что народ США отказался быть прислугой мирового Правительства и контролируемых им по всему миру политических режимов, транснациональных компаний, фондов и корпораций. Это должно быть непотопляемое во всех смыслах слова государство, на которое, в случае окончательной победы национально- консервативных сил в США, можно бы было сделать ставку. Создание такого сверхгосударства дело не одного десятилетия. Проще всего было бы новый глобальный проект реализовать на базе существующих сверхдержав США, Китая, России, Франции, Германии, Великобритании. Но каждая из них была опробована в этом качестве претендентами на мировое господство. Результат известен. Эти страны готовы к мировому господству, но не во имя либеральных идей, и совершенно точно – без либералов. Нужна современная альтернатива.

Выбор возможностей не широк: либо это государство с большой территорией и многочисленным населением, либо маленькое государство, с преданным идеалам либерализма населением. Сложности выбора состоят в отсутствии ответа на вопрос: может ли в нынешних реалиях маленькое государство быть Сверхдержавой? Достаточно ли для получения этого статуса, наличия атомного и сверхточного оружия и безоговорочного подчинения ему всех национальных правительств? Разумеется,речь идёт не о национальных правительствах, а о правительствах в национальных государствах, обеспечивающих вассальное подчинение, контролируемых ими стран сверхгосударству. Задача, в принципе, реальная и государство такое искать долго не потребуется. Если, всё же, существует понимание, что маленькое государство ни при каких обстоятельствах не может быть сверхдержавой XXI века, то ставку придётся делать на какие – то коллективные силы. Наиболее подходящим для этой цели является Содружество Наций. Мне уже приходилось писать об этом 2 года назад в статье: «BREXIT: Дорога в неизвестность». Повторюсь: в добровольное межгосударственное объединение Содружество Наций входит 53 страны – 14 американских, 18 – африканских, 10 – из Океании, 8 азиатских, 3 европейских.

В совокупности, страны входящие в Содружество Наций, ещё недавно называвшееся Британским, занимают первое место в мире и по территории (25 млн. кв. км) и по численности населения(2.3 млрд. человек). Объединяющим Центром Содружества Наций является Королевское Содружество. В него входят 16 государств, в которых Елизавета -2, является монархом и выступает в качестве главы государства. Трудно даже представить потенциал этого гиганта и возможности его влияния на мировые дела, если он сформируется в самостоятельный политический союз под руководством т.н. Мирового Правительства. По большому счёту, либеральный Центр может перебазировать свой штаб в Канаду или Австралию, входящие в Содружество наций. Страны с ещё полностью не освоенной территорией, богатой всевозможными залежами и природными ресурсами, но живущих по устоявшимся принципам либерализма. К примеру, территория Канады, больше территории США, а Австралия представляет из себя самый большой остров – государство площадьюсемь с половиной миллионов квадратных километров. Оба этих государства имеют один из самых низких показателей плотности населения, соответственно 3.0 и 3.5 человека на квадратный километр. BREXIT Великобритании, вызывающая позиция правительства Канады и Австралиик Трампу, только усиливают подозрения: либеральный Центр готовится к генеральному сражению с консервативной Америкой и в случае своего поражения готов пожертвовать США. Так что Америка может повторить печальную судьбу СССР. ПередачаВеликобритании функций глобального дирижёра либеральным миром читается и в той гнусной кампании, которую она ведёт против России по делу Скрипалей. Судя по всему ею отрабатывается технология консолидации либеральных сил с целью дискредитации страны не причастной к случившемуся. Обретённый опыт пригодится не только в дальнейшем противодействии России, но и в организации мировой либеральной изоляции Трампа, при возникновении такой необходимости. Эти возможности глобалистов всё более расширяются по мере ухода СМИ из под контроля национальных государств.

Но при этом важно не недооценивать то обстоятельство, что в умах национальных элит произошла переоценка глобализма и сил, стоящих за ним. Пришло устойчивое понимание, что Глобализм это новая форма мирового господства. Он своими корнями вырос из капитализма, а точнее из его вышей стадии - империализма. Практически весь двадцатый век был потрачен на то, чтобы на смену монархиям и империям пришла так называемая «демократия», а проще говоря власть меньшинства. Процедурно обставленной, избираемой власти, но от того не меняющейся сущности власти меньшинства и для меньшинства. Меньшинства , сопротивляющегося традиционализму, консерватизму, национализму. Для этого даже была выработана соответствующая идеология либерализма, т. е. свободного, никем и ничем не ограниченного образа мыслей и действий. И надо сказать, что сработало. Человек существо будто бы и разумное, только его разум раз за разом оказывается в плену заблуждений. Главное из которых заключается в том, что ему всё время хочется быть свободным, но при этом он не знает как распорядиться дарованной ему свободой. Вследствие чего он с такой же последовательностью попадает из одного состояния несвободы в другое, из одной формы закрепощения в новое, доселе не ведомое, но сохраняющее все сущностные основания несвободы.

Однако ни первая, ни вторая мировые войны не создали решающего преимущества устроителям нового мирового порядка. Им пришлось считаться с тем, что решающий вклад в победу над фашизмом внёс СССР, сформировавший на контролируемом им послевоенном пространстве содружество социалистических государств. А последовавшее затем, при поддержке Советского Союза, национально- освободительное движение сокрушило колониальную систему. Эти факторы, а также достигнутый СССР военный паритет положили конец империалистическому господству англосаксонского мира. Боязнь войны горячей, привела к поиску иных инструментов гегемонизма. , который достигается экономическими и технологическими инструментами.. Одержав победу под лозунгами борьбы с фашизмом и антисемитизмом в отдельно взятых странах после второй мировой войны либеральные силы начали скрытую , но последовательную работу по созданию мирового глобального проекта. Смысл его заключался в том, чтобы использовать ведущие компании в разных странах с международным капиталом, создать на их базе транснациональные компании, независимые от национальных финансов, от национальных законодательств и любых государственных юрисдикций., выйти из под контроля национальных правительств, пользуясь поддержкой самой могущественной страны мира. Затем вывести капитал и технологии из страны пребывания.

Таким образом, создавалась не только экономическая основа мирового вненационального правительства, но и складывался механизм отмирания национальных государств, у которых не оставалось в руках никаких рычагов влияния ни на экономику в стране , ни на политику. Больше того, транснациональные компании создавали в каждой стране наднациональные политические институты, которые и формировали власть . Реально эти механизмы можно увидеть на примере ельцинской России, современного Евросоюза и США. К примеру, в Евросоюзе образовались партии, определяющие большинство в Европе, которые не пользуются влиянием и поддержкой внутри европейских стран. Это привело к тому, что евробюрократия фактически оказалась неподконтрольной перед политическими элитами, входящих в Евросоюз стран. По такой же схеме сформирована и политическая элита США, фактически представляющая интересы мирового капитала и транснациональных компаний, обосновавшихся на их территории. Эта схема не нова. Её в интересах достижения мирового господства использовали не раз.

Под крышей могущественного государства, опирающегося на неограниченные возможности диаспор национальных меньшинств, устанавливались союзнические режимы в других странах. Союзнические отношения оформлялись соответствующими договорами и концепциями, которыми и закреплялся новый мировой порядок или правила поведения для всех других стран и народов. Всякое сопротивление им пресекалось санкциями, всевозможными экономическим ограничениями, или военными вторжениями. Такой сценарий характерен для всей нынешней эпохи. Так было в древности, так было в средние века во времена Римской Империи и, такие принципы сохранились и на протяжении последнего тысячелетия, когда взошла звезда англо-саксонского влияния. Вначале Англию сделали владычицей морей, а затем мировым жандармом, потом успешно осуществили операцию по т.н. «открытию» Америки и превращению её в могущественного мирового жандарма. Не безынтересно заметить, что смена государств, выполняющих «жандармоносные» функции, происходило по мере того, как народы, проживающие в этих государствах начинали понимать, что потенциал их страны, нации используется исключительно в интересах транснациональной силы, мечтающей о мировом господстве.

Нашему поколению выпала непростая доля присутствовать при распаде сложившегося миропорядка. Наши достоинства состоят в том, что народам нашей страны пришлось испытать трагедию распада великого государства и перенести связанные с этим великие потрясения и утраты. Мы не по наслышке знаем своего оппонента, его силы и возможности. Всё это придаёт нам уверенности в том, что на смену миру обмана, несправедливости и насилия придёт новый более совершенный мир, обеспечивающий расцвет и процветание всего человечества, а не отдельных его особей.

Очень хотелось, чтобы у Путина и Трампа сложился консенсус на тот счёт, как этого добиться.