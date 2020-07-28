Об исключительном бесстыдстве накануне Дня Крещения Руси

Давно я не испытывала такого стыда, как в этот понедельник, когда смотрела передачу «Время покажет» на Первом канале.





Когда больше года назад я писала о Святой Софии и о том, что люди, у которых есть хоть какие-то принципы, неизбежно победят людей, у которых никаких принципов нет, -- то уже чётко понимала, что превращение Софии в мечеть – дело времени. Что её элементарно некому защитить. Но даже предавать Софию не обязательно было так постыдно и смачно.





Сперва Дмитрий Песков, человек, получающий дары сногсшибательно дорогими часами, рассказывал нам, что София-мечеть – это хорошо, ведь теперь не надо платить десять долларов за вход.





Теперь ведущий Анатолий Кузичев, кажется, не приходя в сознание после празднования Дня ВМФ, называет Святую Софию «этим… этим… этим местом» и говорит, что «теперь это не просто памятник архитектуры, не просто музей, -- теперь это действующая мечеть».





Нет, господин Кузичев, это не просто музей. Чтоб вы понимали: в Стамбуле около трёх тысяч мечетей. Именно действующих. Три тысячи. Включая самую большую, подчёркнуто огромную, специально построенную прямо напротив Святой Софии – уникальный шестиминаретный Султанахмет.

Как вы думаете, господин Кузичев, мусульманам негде было молиться?





Нет. Им было, где молиться. Но им – прежде всего, лично Эрдогану – нужна была именно Святая София. Для самоутверждения. Потому что это не «просто памятник архитектуры» и не «просто музей» -- а великий древний символ христианства на этой земле. Уникальный храм для всего восточного христианства. И совершенно исключительный – для Руси. Здесь началось православие. Вот именно здесь, в этом месте, настолько прекрасном, что послы князя Владимира не знали, на небе они или на земле.

Ни о чём таком не приходящий в сознание господин Кузичев не думает. И уж тем более не приходит это в голову радостной девушке-корреспондентке Анне Фёдоровой, заходящейся в ликовании от того, что она присутствует при историческом моменте: превращении Святой Софии в мечеть. Фотографии, спешим делать фотографии! Ловим исторический момент! Снимайте меня так и эдак!





Да что с вами происходит, господа Первый канал? И накануне Дня Крещения Руси? Да есть ли у вас не то что совесть -- но хотя бы самомалейшее чувство приличия?





Ну, пусть мы в России трусливы, ленивы, беспамятны, холодны и не способны даже на официальную государственную ноту протеста в связи с осквернением нашей святыни. Допустим.





Но ведь, кажется, пацаков никто не заставлял радоваться? Можно ли было хотя бы не подчёркивать своё унижение?





Всё дело по-прежнему в том, что они – не понимают. А не понимают по-прежнему по той причине, что не имеют никаких принципов и ничего за душой.

И вот ведущий Кузичев трогательно уповает на слова Эрдогана, что «новый статус никак не помешает туристам», а корреспондентка Анна Фёдорова деловито сообщает, что, несмотря на обещания, грандиозные христианские фрески собора по-прежнему завешены белыми полотнищами «и во время молитвы, и после неё». Она тут же оправдывает это тем, что «поток паломников не прекращается».

Нет, серьёзно? Вы по-прежнему не понимаете, почему он не прекращается и для чего в перенасыщенной мечетями Турции мусульманские паломники валом валят в побеждённый христианский храм? Да, вы присутствуете при историческом моменте – но вы хотя бы понимаете смысл этого исторического момента?

На ваших глазах наиболее исторически значимый христианский храм Восточной Европы – чудом сохранившееся абсолютно уникальное место – превращён в мечеть. И у христиан уже спокойно, без малейшего зазрения отбирают крохи – право смотреть на фрески. Не надо выжимать слезу, если у вас нет слёз. Но помолчать, а? Хотя бы помолчать, из остатков уважения к собственной истории.



