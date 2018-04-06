 

Роскомнадзор подал исковое заявление с целью блокировки Telegram

Чиновники Роскомнадзора подали иск с целью ограничить работу мессенджера Telegram на территории РФ, сообщает сегодня агентство ТАСС.

Напомним, что ранее руководство компании отказалось предоставлять ФСБ данные для дешифровки сообщений. Представители Telegram ответили отказом, сославшись на то, что единого способа дешифровки сообщений не существует, а ключи формируются в каждом отдельном случае на устройствах пользователей.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Интернет
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