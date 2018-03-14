Криминальный бизнесмен пытается отмазать «золотую судью» Елену Хахалеву

Представитель криминального бизнеса, партнер кущевской банды Цапков Федор Стрельцов, известный также под прозвищем Федя Обнал, готовится защищать свои «честь и достоинство» в Кущевском районном суде, который, как известно, многократно принимал в его пользу решения, возможно, не имеющие ничего общего с правосудием. Новое расследование о судебном произволе на Кубани публикует сегодня издание Московский Монитор.





В этот раз, уверены журналисты , Стрельцову будет не так-то просто добиться крупной компенсации от жителей Кущевской, которые давно требуют привлечь Стрельцова к уголовной ответственности за организацию земельных захватов, финансовых махинаций и угрозы расправой в адрес фермеров.





Можно только поразиться тому, с каким цинизмом Стрельцов смеет говорить о какой-то чести и достоинстве при таком «послужном списке». К тому же информация о криминальной деятельности «Феди Обнала» постоянно разрастается как снежный ком, и скоро ему самому придется отвечать перед судом. Не поможет и надежная «крыша» - «золотая судья» Елена Хахалева, которая руками Стрельцова и своих грузинских компаньонов сейчас пытается расчистить себе путь к креслу председателя Краснодарского краевого суда.





Свой, совершенно неадекватный иск, цапковский партнер Стрельцов подал в Кущевский районный суд в начале февраля к трем своим давним оппонентам – жителям печально известной станицы, предпринимателям Борису Гурдисову и Константину Лесному, а также адвокату Сергею Лаптеву. Стрельцов утверждает, что они опорочили его «доброе имя», дав интервью для видеофильма «Золотая судья Хахалева», размещенного в сети Youtube. В качестве главного примера судейского произвола на Кубани авторы фильма назвали «Стрельцовско-мартыновскую ОПГ», находящуюся под «крышей» судьи Краснодарского крайсуда Елены Хахалевой.





Свои «нравственные страдания» Стрельцов оценил в 30 млн рублей – из расчета по 100 рублей за каждый из 300 тысяч просмотров нашумевшего фильма, а также потребовал от Гурдисова, Лесного и Лаптева публичных извинений.





Кто же эти люди, посягнувшие на «честь и достоинство» уважаемого бизнесмена Стрельцова и где они ему «перешли дорогу»?





Борис Гурдисов является бывшим акционером АО «Маяк» - компании, которая вскоре после ареста основных участников банды Цапков получила в управление земли, которые Цапки отжимали у обычных станичников. В 2014 году Стрельцов через своего подчиненного Дмитрия Тищаева и двоюродного брата Антонецкого сомнительным путем перевел на свой «Агрокомплекс Кущевский» 16 земельных участков площадью более 5 тысяч га, а также организовал «изъятие» земли, принадлежащей жительнице Кущевской Анне Данько. Для того, чтобы никто не мешал Стрельцову получать прибыль от земли, он инициировал уголовное дело в отношении сестры Константина Лесного, адвоката Виктории Лесной, которую карманный для Стрельцова Кущевский районный суд быстро осудил на 8 лет.





В 2015 году Стрельцов при помощи, вероятно, сфабрикованных доказательств и своей подельницы Светланы Мартыновой, бывшей судьи Кущевского районного суда и Арбитражного суда Ростовской области, организовал в Кущевском райсуде решение, лишившее Бориса Гурдисова права на 50% акций АО «Маяк», после чего директором и акционером АО «Маяк» стал зять Стрельцова – Виталий Кошенок. Последний, получив доступ к печати АО «Маяк», вместе со Стрельцовым и директором «Агрокомплекса Кущевский» Георгием Копытом, «экспроприировали» урожай «Маяка» на 100 млн рублей и передали в пользу Стрельцова оставшиеся у АО «Маяк» 9 земельных участков площадью 6 тысяч га, после чего «Маяк» быстро превратился в банкрота. Гурдисов, лишенный своих акций, попытался добиться справедливости, но вместо этого сам оказался за решеткой по надуманному уголовному делу, которые как конвейер штампует кущевская полиция, не исключено, что находящаяся на содержании Стрельцова.





Уголовное дело, судя по всему - по заказу «Феди Обнала», было возбуждено и в отношении Константина Лесного, еще одного давнего оппонента Стрельцова.





Наконец, третий ответчик по иску Федора Стрельцова - адвокат Сергей Лаптев, который представляет интересы стрельцовских оппонентов (Анны Данько, Бориса Гурдисова, Виктории и Констанина Лесных). В минувшем августе адвокат Лаптев, в прошлом прокурорский работник, подробно рассказывал всей стране о ситуации в Кущевском районе в эфире Владимира Соловьева «Краснодарский край – страна наоборот». Собственно, именно Соловьев во многом и вытащил скандал вокруг Елены Хахалевой и ее подельников в Кущевском районе на федеральный уровень. Прозвучавшие тогда вопросы Соловьева к Хахалевой - 1. Диплом настоящий? Судя по ответу из Тбилиси, поддельный. 2. Вор в законе говорит о ней? – по-прежнему остаются без надлежащего ответа.





Настойчивость адвоката Лаптева и его доверителей привела к тому, что Следственный комитет России возбудил в отношении зятя и подельника «Феди Обнала» Стрельцова Виталия Кошенка уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Не исключено, что следователи предъявят обвинение и другому подельнику Стрельцова – Георгию Копыту, роль которого в присвоении имущества АО «Маяк» первостепенная. Так что кольцо правосудия сжимается и вокруг самого Стрельцова, получившего недавно не только «письмо с того света» от своего покойного подельника Сергея Цапка, но и привет из «зоны» от Вячеслава Цеповяза, отбывающего 20-летнее наказание за бандитизм. Не так давно Цеповяз дал подробные показания, рассказав о многих делах Стрельцова, о которых тот предпочитает молчать.





Практически одновременно с началом слушания иска Стрельцова в Кущевском райсуде собственное расследование деятельности «Феди Обнала» представил федеральный телеканал РБК. В сюжете, вышедшем в эфир в прайм-тайм, была подробно проанализирована связь Стрельцова с бандой Цапков на основании письма, которое покойный главарь группировки Сергей Цапок направил Стрельцову, уже находясь под судом. Из этого документа следует, что «Федя Обнал» был одной из главных фигур в криминальной деятельности банды, и только то обстоятельство, что он лично не принимал непосредственное участие в массовом убийстве в Кущевской в ноябре 2010 года, спасло его от тюрьмы.





«Ты, наверное, забыл, что ты участвовал везде, - напоминает Цапок своему бывшему компаньону. - Ты думаешь, что ты продал холдинг [«Север Кубани»] и все? Нет, документы остались, и это твои грехи, за которые ты будешь отвечать, мне-то уже все равно срока не добавят. А ты сядешь, и это я тебе обещаю».





Из репортажа РБК также стало известно, что подлинность авторства письма удостоверили почерковедческая экспертиза и еще один фигурант «кущевского дела» - бывший компаньон Стрельцова и Цапка Вячеслав Цеповяз, в прошлом местный депутат и руководитель холдинга «Слава Кубани». Последний заявил, что лично видел, как Цапок написал письмо Стрельцову в перерыве между заседаниями суда – об этом сообщил РБК адвокат Ростислав Квасов, лично встречавшийся с Цеповязом в колонии в Амурской области. И если Цеповяз заговорит, то Стрельцов реально может получить и пожизненный срок. А знающие люди на «зоне» говорят, что «Федя Обнал» занимался не только экономическими преступлениями, но за ним тянется и кровавый шлейф.





Реально осознавая эту «неожиданно» свалившуюся на него опасность, Стрельцов решил пойти ва-банк, подав иск о защите чести и достоинства, но, похоже, просчитался, переоценив возможности как свои, так и своей подруги - «золотой судьи» Елены Хахалевой.





Первое заседание по иску Стрельцова к Гурдисову, Лесному и Лаптеву было назначено на 12 марта – день, когда в Краснодарский край приехал президент Владимир Путин. Возможно, кущевские махинаторы в мантиях рассчитывали, что на фоне визита президента незначительное вроде бы дело останется незамеченным и по нему можно будет вынести решение на скорую руку. Однако в самом конце февраля кубанские фермеры, давно пытающиеся найти управу на судейский беспредел, провели в Москве пресс-конференцию, на которой прозвучали новые свидетельства участия судьи Хахалевой в криминальных аферах.





Во время пресс-конференции Камо Степанян, бывший сотрудник одной из фирм супруга «золотой судьи» Роберта Хахалева, сообщил о многомиллионных махинациях в сфере госконтрактов, проводившихся под непосредственным контролем семьи Хахалевых. Затем Степанян изложил все известные ему факты в заявлении на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, с которым встретились организаторы пресс-конференции. Также Степанян подтвердил, что располагает информацией о поддельном юридическом дипломе Елены Хахалевой, на основании которого она в 2000 году получила статус судьи. Проверку подлинности диплома сейчас ведет одно из следственных управлений СК РФ.





Попросили фермеры обратить внимание и на самого Федора Стрельцова, благо на Кубани ни Следственный комитет, ни полиция ничего с ним поделать не могут, попросту игнорируя требования прокурора Краснодарского края Сергея Табельского о привлечении Стрельцова к уголовной ответственности по старым делам. Федеральные СМИ тоже много писали об эпизодах из жизни Стрельцова еще в тот период, когда он был «казначеем» банды Цапков – например, о его участии в распилах кредитов Россельхозбанка и о вымогательстве земли у кущевского бизнесмена Николая Гордика. Когда тот отказался поделиться своей землей с Цапками и был отправлен в СИЗО по надуманному делу, Стрельцов и другой подельник Цапков, в тот период начальник кущевского УБЭП Ходыч, заставили его отказаться от активов и передать их банде. Ходыч затем был арестован и получил тюремный срок в рамках расследования «кущевского дела», но по другому эпизоду, а Стрельцов остался на свободе и продолжил захваты земель с удвоенной силой.





Поняв, что скандал вокруг «золотой судьи» принимает слишком серьезный оборот, а тесные связи между Еленой Хахалевой и Федором Стрельцовым уже ни для кого не секрет, Кущевский райсуд перенес заседание по иску Стрельцова на апрель. Но кущевским вершителям правосудия не стоит рассчитывать на то, что после президентских выборов, когда накал борьбы с коррупцией временно ослабнет, они смогут-таки тихо принять решение в пользу Стрельцова. Ведь благодаря серии недавних публикаций в СМИ «Федя Обнал» - Стрельцов стал таким же открытием 2018 года для всей страны, как в прошлом году Елена Хахалева, и теперь каждая новость с именем Стрельцова вызывает огромное внимание общественности на федеральном уровне. И вот уже сам Краснодарский край все больше ассоциируется не только с «золотой судьей» и ее протеже в сфере криминального бизнеса «Феде Обнале», но и с многочисленными аферами Стрельцова с 2005 года по настоящее время. Причем речь идет не только об экономических махинациях и отмывании денежных средств с использованием фирм-«помоек» Стрельцова типа ООО «Агрокомплекс Кущевский», ООО «Компаньон», ООО «Заря», ООО «Гарант», ООО «Дон Агро Плюс» и т.д.





Этот момент и постаралась донести до Кущевского райсуда сторона защиты по иску Стрельцова. В представленном в суд отзыве на иск приведены ссылки на полтора десятка источников, в которых подробно анализируется криминальная деятельность «Феди Обнала», включая такие известные СМИ, как «Российская газета», «Вести ФМ», ИА «Росбалт», а также статьи в «Википедии».





«Российская газета» - официальное издание Правительства РФ – писала о деятельности Стрельцова дважды, в статьях «Самим не хватает. Арестованное имущество Цапков уводят от исков потерпевших» (февраль 2016 года) и «Назад в стойло» (ноябрь 2014 года). Вот небольшая выдержка из первой упомянутой статьи: «Львиная доля имущества и земель "Артекс-Агро" ушли под контроль бывшего бизнес-партнера Сергея Цапка Федора Стрельцова. До недавнего времени Стрельцов возглавлял СПК "Север Кубани", причем на должность директора этого сельхозпредприятия в свое время он был назначен приказом Виталия Иванова (активный член банды "Цапковские", еще до суда покончивший с собой в камере СИЗО). И именно Стрельцов после ареста Сергея Цапка оказался, что называется, "у руля" его имущества и земель, расположенных не только в Кущевском, но и в соседнем Ленинградском районе. Постепенно под контроль Стрельцова попала и некогда могущественная фирма "Артекс-Агро"».





С момента этой публикации прошло два года, но приведенную информацию никто не оспорил – стало быть, она полностью соответствует действительности.





Нет реакции со стороны Стрельцова и на видеоролики бывшего сочинского судьи Дмитрия Новикова, который регулярно рассказывает «дорогим россиянам» о коррупции в судебной системе Краснодарского края. «Я видел Федора Стрельцова, в пользу которого было вынесено решение в Краснодарском краевом суде, в двух приемных суда. Делится большой куш стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Наследство Цапков. О чем это говорит? О том, что существует сговор, который направлен против правосудия», - сообщил Новиков в одном из своих сообщений, комментируя попавшую в интернет аудиозапись, где Елена Хахалева рассказывает о принятии судебных решений в пользу Стрельцова, которые обошлись ему в 25 млн рублей. Эту информацию затем также приводил портал «Рамблер новости» в статье «Опальный судья Новиков рассказал, какая «каша заварилась» в краевом суде из-за неизвестного продолжения скандала вокруг Хахалевой».





«Википедия» - самая популярная интернет-энциклопедия с аудиторией в десятки миллионов посетителей в день – подробно пишет о разделе активов Цапков в статье «Массовое убийство в станице Кущевской»: «Новый арендатор кущевской земли ЗАО «Маяк» оказался под контролем не инвесторов, а родственников Мартыновой. Они передали землю обратно Фёдору Стрельцову - доверенному лицу Сергея Цапка и Елены Хахалевой, которого следственной группе, расследовавшей массовое убийство, удалось успешно отмазать». И почему же, спрашивается, Стрельцов не судится с «Википедией»? А ведь это был бы очень интересный процесс, поскольку администрация глобального ресурса выставила бы против «Феди Обнала» своих лучших юристов.





С федеральными ресурсами, публикующими расследования его прошлого и настоящего, Стрельцов судиться, конечно, не станет, потому что тогда ему вряд ли кто-то придет на помощь. Любой суд за пределами Краснодарского края сразу же обратит внимание на множество нарушений уже на стадии подачи иска. Например, в своем заявлении в Кущевский райсуд Стрельцов не представил доказательства, которые подтверждают факт распространения ответчиками порочащих его сведений, и не указал их конкретные высказывания и какие из них носят порочащий характер. Но Стрельцов и не мог этого сделать, потому что вся распространяемая о нем информация полностью соответствует действительности – иначе он бы давно и успешно оспорил ее в суде.





На самом же деле обращение Стрельцова в Кущевский райсуд преследует совершенно иную цель – получить на руки судебное решение, из которого можно будет сделать вывод, что факты, приведенные в фильме «Золотая судья», не соответствуют действительности. Другими словами, Стрельцов через Кущевский суд пытается отмазать как себя, так и Елену Хахалеву, которая, конечно, сама ни за что не будет подавать иски о защите уже собственных «чести и достоинства». Ведь в таком случае ей гарантирован еще один скандал на всю страну – придется публично объяснять, откуда взялся поддельный грузинский диплом, и отвечать на массу других неудобных вопросов под камеры федеральных телеканалов, не говоря уже о многочисленных публикациях о ее роли в «странных» судебных решениях в пользу Стрельцова и его подельника Тищаева, на основании которых у людей без всяких оснований забирали землю. Без ответа звездной судьи остались и утверждения прессы о том, что какую сумму ей заплатил «Федя Обнал» за все незаконные судебные решения. Речь, напомним, идет о миллионах долларов.





Новый скандал Елене Хахалевой сейчас совершенно ни к чему, ведь она находится в шаге от своей заветной цели – должности председателя Краснодарского краевого суда. Карьера нынешнего председателя крайсуда Александра Чернова, занимающего это кресло почти четверть века, близка к завершению, и Хахалева сделала все, чтобы унаследовать его пост. Она не только поставила под свой контроль самые «жирные» дела, связанные с земельными спорами, но и фактически породнилась с Черновым – сын «золотой судьи» Кирилл Хахалев находится в гражданском браке с внучкой Чернова. Лишь формальный конфликт интересов мешает им зарегистрировать свои отношения, но после отставки Чернова это препятствие будет снято. Поэтому сейчас Хахалевой нужны любые свидетельства того, что ее «доброе имя» пытаются опорочить, и Федор Стрельцов здесь выступает верным проводником ее интересов, отстаивая свою «честь и достоинство».





Но очередные скандалы за несколько дней перед президентскими выборами вряд ли сойдут им с рук.





Первая публикация - издание Московский Монитор