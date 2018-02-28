Захар Прилепин: от войны, от тюрьмы, от сумы не зарекайся

У нижегородца Захара Прилепина всегда много новостей.

Писатель и журналист, известный своей самой разнообразной деятельностью. Раньше он снимался в кино и записывал совместки с известными рэп-музыкантами, а теперь у него свой батальон на Донбассе.

Поэтому, раньше новости были в основном литературные и политические, а сейчас всё больше военные и медийные. Сменил амплуа? Надолго? Мы решили дозвониться Захару и обо всём узнать лично. Примерно с двадцатой попытки получилось.

- Захар, наконец-то вы на связи.

- А меня российская симка ловит только на передовой, на Саур-могиле – есть тут такая высокая точка, место легендарных боёв, и ещё возле самой российской границы.

- Как у вас дела?

- Нормально. Всем донецкий привет.

- В России многие воспринимают так называемый «закон о реинтеграции Донбасса», который недавно подписал Пётр Порошенко, как объявление очередного витка войны. Многие уверены, что вот-вот война из традиционной фазы, к несчастью, ставшей на Донбассе привычной, опять перейдёт в самую горячую, с массированными, а не точечными бомбёжками городов и массовой гибелью мирных граждан.

- Только вчера было три попадания с той стороны в мирные дома в посёлке Зайцево. На линии соприкосновения потери ежедневные. Но вы правы, если Порошенко двинет полки своих киборгов и прочих робокопов в наступление, война снова коснётся не только непосредственно находящихся на фронте, но и людей, живущих (насколько это здесь возможно) мирной жизнью и хотя бы отвыкших прятаться в подвалы.

- Так начнёт или не начнёт Порошенко новое наступление?

- Знаете, мы тут очень мало это обсуждаем, бойцам вообще нет дела до его новых законов. У них одно желание: чтоб им поскорее дали приказ наступать самим.

- Дадут?

- Я не принимаю таких решений.

- Какие ваши прогнозы?

- Закон о реинтеграции Донбасса, подписанный Порошенко, на самом деле важен только в рамках его предвыборной компании. Как известно, Юлия Тимошенко уже ездила на поклон к Трампу. И, скорей всего, Трамп начинает склоняться к тому, чтоб поставить на Тимошенко на следующих выборах президента Украины.

Порошенко отдавать власть не желает. В этой ситуации ему надо заручиться максимальной поддержкой армии. Согласно новому закону, он взял армию под личный контроль, став Верховным главнокомандующим.

Кроме того, закон выполняет определённые PR-функции, показывая населению и неонацистским группировкам, что Порошенко якобы настроен очень серьёзно. Он же объявил в законе Россию «страной-агрессором».

Однако по моим ощущениям приказ о наступлении сразу и по всем фронтам он отдать не готов. Потому что если они влезут в очередной котёл – рейтинг Порошенко будет убит уже навсегда.

Порошенко будет играть, тянуть время, возможно, время от времени приказывая делать какие-то провокации на фронтах, резкие и болезненные. Но не более того.

- Как Россия ведёт себя в этой ситуации с вашей точки зрения?

- Россия всесторонне поддерживает Донбасс, и, как я понимаю, продолжает международные переговоры о вводе миротворцев. Если миротворцы будут введены – это, скорей всего, будет гарантировать окончание горячей фазы военных действий. Территории ДНР и ЛНР в этом случае будут по факту зафиксированы как самостоятельные и не подчиняющиеся Украине, хотя с юридической стороны останется множество вопросов. Это полумера, конечно, но зато позволит спокойно заниматься экономикой республик, привлекая ещё больше инвестиций.

Однако наша цель, как людей, служащих в армии ДНР - как минимум, вернуть полные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом речи пока нет, к сожалению.

Будем следить, что называется, за развитием событий. Конфликт между Порошенко и Тимошенко может неожиданно дать какие-то новые вводные.

- Книги новые пишите?

- Нет. Давно уже нет, некогда.

- Вы приезжали в Нижний Новгород поддержать бывшего Главу города Олега Сорокина.

- Ну, естественно. Когда с лета 2014 года моя команда начала заниматься поставками гуманитарной помощи на Донбасс, нам помогали только, что называется, рядовые граждане России. Ни один высокопоставленный чиновник, политик и телеведущий, сколько бы не пели они в телевизоре о своём патриотизме, ни рубля мне не дали тогда. Хотя я их просил, а на Донбассе реально была гуманитарная катастрофа.

Когда я обратился к Олегу Сорокину – он тут же ответил: да. «Что нужно?» - спросил. Я дал список необходимого, миллионов на десять. Две фуры он стремительно нам снарядил. Так что, я безо всякого пафоса говорю: благодаря ему тогда в буквальном смысле были спасены человеческие жизни. Чего бы мне не приехать и не поблагодарить его.

- Вы с ним знакомы?

- Впервые мы встретились, когда собирали этот груз. После этого виделись два или три раза, однажды я побывал у него в гостях, году в 15-м, приехав с Донбасса. В гостях был, прямо скажу, чисто из писательского интереса: было любопытно, как устроена жизнь крайне влиятельного и заметного человека.

- И как?

- Знаете, как многодетный отец я всегда обращаю внимание на детей. За пятнадцать минут по поведению детей можно понять, кто их родители, как они их воспитывают, и что в доме допустимо, а что нет. При всех моих самых разнообразных вопросах к Сорокину, я могу сказать, что поведение его детей и сама обстановка в семье мне понравилась. Могу даже сказать: очень понравилась.

Очень неглупые, очень любопытные к миру и корректные дети. Совершенно неизбалованные.

Собственно, я просил изменить меру пресечения Олегу Сорокину именно в силу этих причин. У него совсем маленькая дочь, и ещё двое детей. У меня, помимо донбасской темы, имеется ещё в этом случае, определённая солидарность – отцовская.

Сейчас объясню, что я имею в виду.

И экономическая, и политическая конъюнктура периодически меняется. Вот, скажем, я нахожусь на Донбассе, я военнослужащий. В России есть серьёзное количество политиков, которые считают, что это повод для уголовного наказания. Я не очень верю, что Григорий Явлинский или Ксения Собчак придут к власти, но, гипотетически – вот, они пришли к власти, и решили меня посадить. У нас в УК даже статья есть подходящая: наёмничество. Я под неё с лёгкостью подпадаю. И меня посадят. По крайней мере, выберут до суда мерой пресечения содержание под стражей.

Мне было бы важно, если б нашёлся человек, который за меня б поручился, чтоб я хотя бы мог детей своих видеть, готовясь к суду и находясь под домашним арестом.

- Какая-то часть нижегородцев поддержала вас, какая-то отнеслась негативно. Читал в блогах, как вам писали, что эти десять миллионов, отправленных на гуманитарную помощь, Сорокин «забрал у нижегородцев».

- Ха! «Забрал?» Вообще в торговые центры, которые в своё время были открыты его компанией, ходит до миллиона нижегородцев в месяц. Вы понимаете: до миллиона! Мне попадалась эта статистика. А в предновогодние месяцы – свыше миллиона. Практически, весь город. Если кто-то считает, что Олег Валентинович настолько плохой – ну так пусть не ходит туда и других не пускает. А то это какое-то лукавство получается: начинают его обвинять, и в тот же день идут в его торговый центр и там тратят свои деньги.

Видимо, потому что это хорошие торговые центры. Моя семья тоже там закупается.

- Вам скажут, что он приобрёл эти торговые площади, используя служебное положение.

- Я спрашивал об этом в своё время у него самого. У нас, как вам известно, с Олегом Сорокиным долгое время, пока он был Главой города, имели место весьма конфликтные взаимоотношения.

И чуть позже он показывал документы, что площади на которых построены его центры, были приобретены до того, как он стал Главой. Почему-то в нынешней компании против Сорокина, это не обсуждается.

- На многих людей подействовали документальные фильмы, снятые о нём.

- Я не видел. Я просто помню, как автор этого документального фильма про Сорокина - по фамилии Мамонтов - снимал откровенную заказуху против партии «Другая Россия» - против Эдуарда Лимонова, нашего земляка, кстати, против меня и наших товарищей. «Другая Россия» боролась за «левые ценности» против коррупции и ельцинского наследства, и Мамонтов нас мочил.

Подозреваю, Мамонтов что угодно может снять.

Да и вообще, гипотетически, немного зная российскую политическую систему, подобные фильмы можно сделать о каждом втором управленце в России.

- Вы изменили отношение к Олегу Сорокину?

- Понимаете, он больше не Глава города. И судят его, насколько я догадываюсь, вовсе не за то, что о нём в фильмах показывают. Взрослые люди отлично отдают себе отчёт, что всякий персонаж, находящийся в контексте большой политики или большого бизнеса, очень часто находится под ударом. Вот у нас Павел Грудинин пошёл на выборы президента. Если б было нужно для общеполитической красоты, он был бы хороший управленец и колхозник. Если не нужно – он сразу становится миллиардером, который что-то там от кого-то утаил. Всякое бывает.

Случаются рейдерские захваты бизнеса – таких случаев новейшая история России тоже знает много. И активы семьи Олега Сорокина, которые он не вывел из страны в офшоры, как многие, а оставил здесь - наверняка у кое-кого вызывают определённый интерес.

Обычные люди, получающие информацию из телевизора, давайте признаем, всё-таки достаточно манипулируемы. Двадцать лет назад большая часть страны состояла из демократов и голосовала за Ельцина, при котором находились Березовский, Гусинский и прочие персонажи. Это никому не мешало. Теперь те же самые люди по большей части вдруг стали неистовыми патриотами и борцами с коррупцией.

Не исключаю, что завтра у них будут ещё какие-то другие убеждения.

Мне тут один воспалённый тип написал, что когда я приехал, чтоб попросить изменить меру пресечения Сорокину, я перестал быть нижегородцем. Вообще говоря, Сорокина депутатом избирали несколько раз – сколько там, тысяч 150 нижегородцев за него всякий раз голосовали? И что, когда они его избирали, сразу переставали быть нижегородцами?

Всё это достаточно смешно.

Пока Сорокин был Главой города, я был в жёсткой оппозиции. И если нам с моими товарищами по «Другой России» что-то не нравилось – мы на митинги выходили. И ни один из нижегородцев, которые сейчас меня клянут, на эти митинги не являлся. Их тогда всё устраивало. Они сейчас стали смелые, когда им по телевизору показали кино про Сорокина.

«Разрешённый протест» - это несколько даже унизительно. Если есть желание показать своё гражданское чувство: воюйте с теми, кто в силе, а не с теми, кто стал слабее вас.

У меня взгляды на жизнь и на политику не менялись с 1991 года, я всегда говорил, то, что говорю. Но Крым и Донбасс, конечно, многое изменили для меня.

В конце концов, я выступал против всей действующей власти до 2014 года. У меня были к нему многочисленные вопросы, которые я по большей части снял. Для меня всё, быть может, упростилось. Есть те, что сдают своих, есть те, что не сдают – вот что стало для меня важно, когда война началась.

А у людей, которые здесь – у них какая-то своя война; ну, ради Бога. Я никому не мешаю, никого не сужу. Просто повторю ещё раз: мне никакие градоначальники не помогали, никакие губернаторы не помогали тоже, хотя я лично знал и знаю многих из них. Сорокин помог – хотя вполне мог влететь под санкции в связи с этим. Я оценил его жест. Ещё я хотел, чтоб он видел свою маленькую дочь.

Остальное без меня решат.

- Ваши дети сейчас где?

- Мои дети недавно были со мной на Донбассе. Но они подзапустили, находясь там, свою школу, и мы вернули их в Нижний Новгород. Но они очень скучают по Донецку, очень любят этот город и очень подружились с моими бойцами.

- Как ваша жена решилась на такое: привезти детей в зону боевых действий.

- С одной стороны, она понимала этот риск. С другой… Знаете, детям надо – просто для будущей их жизни – понимать, что детские их печали и стрессы – это не конец света, что есть вещи пострашнее. Мы, когда приехали, я сразу повёл детей на награждение своих бойцов. Приехали ребята из нашего батальона на колясках: без рук, без ног, у нас много таких, мы воюем. И все эти ребята, молодые инвалиды, они всё равно бодры и улыбаются, они не сдаются. Мне надо было, чтоб дети это видели.

Мне надо было, чтоб они смотрели: вот группа уходит в разведку, они могут не вернуться. Потом они ночью возвращаются, всё чёрные от пыли, обстрелянные, выполнившие свою задачу, весёлые.

Или отец уезжает – «на работу». Уехал, потом приехал. Всё в порядке.

После этого, понимаете, поход в школу можно уже не воспринимать как трагедию.

Надеюсь, они правильно воспримут эту прививку.

От войны, от сумы, от тюрьмы, зарекаться не надо.