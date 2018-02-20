В предыдущей статье, посвященной проблеме защиты от тепловизоров - «В тепловизоре нас не видно», в большей степени обсуждалась сама проблема и средства защиты от тепловизионного обнаружения, которые доступны всем и каждому. Но теперь эту тему стоит расширить и уже рассмотреть средства защиты от тепловизоров (точнее от тепловизионного обнаружения), которые могли бы применяться в армии.

В обсуждении предыдущей статьи на первый план вышла индивидуальная защита бойцы от теплового обнаружения с помощью различных костюмов, масок, накидок. Справедливо было замечено, что эти средства могут ощутимо снизить вероятность обнаружения тепловизором, но не устраняют проблему полностью. Создание же костюма, который полностью скрывал бы человека в тепловом инфракрасном диапазоне, который при этом был бы относительно комфортный для длительного ношения, очевидно, невозможно.

При переходе даже на уровень мотострелкового взвода становится понятно, что накидки, маски и плащи решают только небольшую часть задачи. Остается незащищенной от теплового обнаружения бронетехника, автомобили, огневые позиции. Какой смысл укрывать бойцов, если танк или БТР будут прекрасно видны на экране тепловизора?

В общем, нужны средства защиты, пригодные для целых подразделений, для прикрытия достаточно больших по площади позиций, объектов, на которых расположены как люди, так и техника. Итак, что бы это могло быть?

Искусственный туман над нами проплывает

Все, в общем, довольно просто. Наиболее эффективный и доступный метод защиты от тепловизионного обнаружения является туман. В данном случае туман искусственный, специально поставленный наподобие дымовой завесы.

По поводу того, «видит» ли тепловизор сквозь туман или нет, идут споры и можно встретить диаметрально полярные мнения. Кое-кто утверждает, что туман вовсе не является преградой для тепловизора. Однако же, это не так, уже с той точки зрения, что мельчайшие капельки воды, которые, собственно, и составляют туман, поглощают тепловое излучение, идущее от объекта, и потому от него через туман до тепловизора доходит только часть этого теплового излучения.

Наиболее интересный для нас вопрос состоит в том, в какой степени туман поглощает тепловое излучение объектов и сколько нужно этого тумана, чтобы тепловизор перестал быть эффективным. Понятно, что вблизи, в силу того, на коротком расстоянии количество капелек тумана очень мало, тепловизор будет видеть объект прекрасно. Тепловые инфракрасные лучи почти не встречают преград. Но тем расстояние дальше (имеется в виду расстояние, занятое туманом), тем больше и больше капелек тумана на пути лучей, и тем хуже становится изображение на тепловизоре.

Натурные испытания показали следующий результат. Специальные тепловизоры для проведения температурных измерений (например, фирмы Testo), то есть весьма хорошие и чувствительные, в тумане с видимостью порядка 40-50 метров хорошо берут объекты на расстоянии 90-100 метров. Они видны и можно различить основные детали. На расстоянии 100-150 метров тепловизор берет только тепловой контур объекта, а свыше 200 метров объект не виден, равно, как и все, что за ним находится. В этом эксперименте объектами были многоэтажные жилые дома, с тепловыделяющей поверхностью примерно в 500-600 кв. метров.

Правда, нужно отметить еще вот какое обстоятельство. Даже если объект в тумане виден, то существенно менее четко, чем наблюдаемый в тепловизор при ясной погоде, многие детали и даже зоны нагрева становятся менее заметными и сливаются с фоном.

Это весьма обнадеживающий результат, поскольку если даже столь крупный объект, как 18-этажная башня, способна укрыться в тумане от тепловизора до совершенной неразличимости, то, стало быть, таким же образом можно укрыть боевую технику, позиции, людей, которые многократно меньше по размерам, окопаны и замаскированы.

Сделать туман не так сложно, для этого есть системы искусственного тумана, которые распыляют воду под давлением в виде мелких капель, которые и образуют туман в виде взвеси водной пыли или конденсированных паров воды. Можно использовать и другой метод, часто применяемый в сценических постановках - «тяжелый дым», то есть конденсированный водяной пар, образуемый от взаимодействия нагретой почти до кипения, а потом распыленной воды и «сухого льда» (иногда вместо него используются холодильные установки). Этот «тяжелый дым» образует плотное, стелющееся облако водяного пара. Установки для производства искусственного тумана довольно компактны и могут применяться в войсках.

Поскольку тепловизоры применяются в основном ночью, то как раз это время суток с пониженной температурой наиболее благоприятно для постановки искусственного тумана. Однако, и днем искусственные туманы также целесообразны, хотя бы потому, что они выделяют много водяного пара, также поглощающего тепловое инфракрасное излучение, охлаждают воздух и сам защищаемый объект. Если возник природный туман, то его можно «загустить» добавкой искусственного и подольше не позволять ему рассеиваться.

Для пущей эффективности надо добавить в туман еще каких-нибудь веществ, хорошо поглощающих тепловое излучение. Это могут быть продукты сгорания древесины, а еще лучше, резины или пластиков (которые выделяют при сгорании много сажи — практически идеально черного поглотителя теплового инфракрасного излучения), которые способствуют конденсации водяного пара и уплотнению тумана. Смесь воды и таких веществ образуют стойкий и очень плотный туман, более известный как смог. Стойкость его может быть чрезвычайно велика. Например, Великий смог в Лондоне держался с 5 до 9 декабря 1952 года, то есть пять дней. В Москве смог от торфяных пожаров держался с 4 по 18 августа 2010 года.

Искусственный туман может применяться для защиты от тепловизионного обнаружения в различных ситуациях. Над важными объектами (штабами, узлами связи) может постоянно ставиться и поддерживаться туманная завеса достаточной высоты и плотности, чтобы этот объект был совершенно неразличим на тепловизорах, даже установленных на вертолетах. Постановкой тумана может прикрываться район сосредоточения техники и войск, а также развертывание сил перед атакой. Туман может ставиться в оборонительных целях, чтобы помешать противнику вести разведку и наблюдение. Но, поскольку туман все же ставится на довольно короткое время, от нескольких минут до нескольких часов, а также хорошо виден противнику, целесообразнее все же сочетать применение этой меры маскировки с активными действиями.

Установка образования тумана может быть установлена также и на бронетехнике, для создания локального облака тумана, а также для охлаждения поверхности банка или бронемашины. Эта мера позволит улучшить эффективность общей маскирующей завесы, а также сделаем менее заметной в тепловизоре отдельно взятую единицу бронетехники.

Понятно, что в постановке туманов, так же как и в постановке дымовых завес, надо учитывать множество факторов, каких как температура воздуха (лучше всего ставить туман в оптимальных условиях для его образования), направление и скорость ветра, рельеф местности и наличие в нем понижений, оврагов, балок, в которых туман будет скапливаться, а также леса и густого кустарника, задерживающего туман.

Лазер против тепловизора

Маскировка, при всей ее эффективности, все же метод пассивный, к тому же зависимый от множества обстоятельств, способных повлиять на ее эффективность. На мой взгляд, лучше всего отучить противника прибегать к тепловизорам примерно следующим образом.

Это может быть специальная разведгруппа, включающая в себя оператора тепловизора (для, против тепловизора лучше всего другой тепловизор, ну или, по крайней мере, камера с хорошими способностями к съемке в инфракрасном диапазоне) и лазерного прибора для обнаружения оптики, снайпера с ВСС «Винторез», расчета бесшумного 82-мм миномета «Галл», двух-трех автоматчиков с автоматами «Вал», радиста.

Такая разведывательно-истребительная группа имеет основной целью найти в определенном районе, где отмечены признаки применения противником тепловизоров (мы не касаемся в этом случае тепловизоров на технике, а имеем в виду применение их пехотными частями), операторов этих тепловизоров и уничтожить их. Основной прибор — лазерное устройство для поиска оптики. Операторы тепловизоров, конечно, знают, что их прибор никакого демаскирующего излучения не выдает, и будут пялиться в него долго и упорно. Потому объектив тепловизора можно найти лазером. Обнаруженного оператора тепловизора снимает снайпер или его накрывают бесшумным минометом.

Попутно группа может выполнять и другие задачи, типичные для разведки, и вот тут широкое применение может найти их собственный тепловизор.

Чтобы сама группа не светилась в тепловизоре, ее как раз целесообразно одеть на маскирующую одежду. Это могут быть неопреновые комбинезоны, сшитые так, чтобы между ними и телом было некоторое воздушное пространство. В состав маскировки могут входить также различные капюшоны, маски, щитки, непроницаемые для теплового инфракрасного излучения. Они могут понадобиться для оборудования засады, позиции для длительного наблюдениями или выжидания. Незаметность созданной позиции может проверить оператор тепловизора.

Охоту за тепловизором можно вести и в облегченном виде. Например, на оборонительных позициях может быть оператор прибора лазерного обнаружения оптики и хороший расчет 82-мм миномета. Они бьют минами по любому подозрительному блику, обнаруженному лазером. Если минометчики попали не в оператора тепловизора, а в снайпера или наблюдателя с биноклем — то это тоже хорошо.

Отсюда можно сделать такой вывод, что против вражеских тепловизоров можно противопоставить такой прием: для защиты поставить туманных завес побольше и погуще, а потом как можно быстрее уничтожить всю вражескую оптику, какая только засечена в районе боевых действий, в том числе будут, конечно, и тепловизоры.