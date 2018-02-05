Безнадёжный бунт отчаявшихся

Недавно я сделал ознакомительное погружение на сайты и в сообщества относительно нового для России явления под названием «мужское движение» (создано по аналогии с «женским движением»). Весьма любопытно, полазьте сами! Это уже целая субкультура мужиков, не на шутку вознамерившихся бороться за свои мужские права, восстать в полный рост против распоясавшегося феминизма и нынешнего царства свирепого матриархата. Здесь свои гуру (в первую очередь, конечно же, Анатолий Протопопов и Олег Новосёлов, действительно очень толковые авторы), свои культовые фильмы (например, действительно очень убедительный фильм «Мизандрия»), свои нормы приличий, свой субкультурный сленг: «баборабы», «бабобеспредел», «алень»… И всё или почти всё на этих сайтах правильно, убедительно, ясно, последовательно. И при этом возникает ощущение полной безнадёги, беспомощности, абсолютной невыполнимости заявляемых деклараций, ощущение очередной игры для взрослых, которые не в состоянии решить проблему всерьёз и по-взрослому.

Это тоже самое ощущение, что возникает от нашего националистического движения. Давно известно, что у нормальных здоровых народов нет никакого национализма как политического проекта, там националисты все, хотя и не осознают этого – посмотрите на чеченов, армян, азербайджанцев. Все члены этноса прекрасно понимают, что, к примеру, Армения конечно же для армян, что свой народ – самый ценный, точнее, вообще единственно ценный на свете, а остальные – враги или просто конкуренты, или союзники. Ну, а тот народ, у которого появляется национализм как обособленное явление, народ, у которого возникают националистические партии, движения и политические деятели, и где националисты экстравагантно выпирают на фоне 90% населения, согласно данным опросов отвергающих лозунг «Россия для русских» – этот народ безнадёжен.

Совершенно аналогично обстоит дело и с мужским движением. Если лишь малая часть мужских особей осознала глубокую матриархальность современной белой культуры, укоренившуюся в законодательстве, социальных стереотипах, повседневных практиках, если лишь единицы не согласны мириться с подкаблучным принципом устройства белой семьи, отдавать женщине при разводе своё имущество и своих детей, терпеть насаждение феминистического вздора, и если эти сбившиеся в кучки отчаявшиеся самцы выглядят на фоне остальных причудливыми маргиналами, то на семье, на репродукции, на демографических перспективах такого общества нужно ставить крест.

Там, где самое естественное для здорового народа: доминирование мужчины и доминирование твоей нации – оказались в гетто субкультурности, а именно в субкультурах мужского движения и национализма, там общество постигло необратимое разложение в его самых главных, самых жизненно важных сферах.

Такова великая и суровая ирония жизни: нынешнее развитие и распространение у нас национализма и мужского движения знаменует собою закат нашей биологической и социальной эволюции.