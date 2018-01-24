К приезду Владимира Путина в Казань

Ходит в нашей стране сейчас такая поговорка: «Все люди у нас делятся на экстремалов и экстремистов. Кого всё устраивает – экстремалы, а кого не устраивает – экстремисты».

Но я-то искренне считаю, что если вдруг среди русских заведутся реальные экстремисты в исходном понимании этого термина, то всему миру – несдобровать. Может быть, поэтому именно среди русских в нашей стране «под лупой» сейчас скрытые агенты госдепа разыскивают «экстремистов»?

Меня уже трудно удивить чем-либо в области притягивания за уши темы «запрещённой деятельности» к активным гражданам с помощью силовиков, но после похода в Центр противодействия экстремизму МВД РТ (ЦПЭ) на прошедшей неделе я только сейчас стал осмыслять этот визит и масштаба абсурда деятельности этого ведомства.

Вызвали меня туда дать показания по поступившей на меня жалобе. Ну, кому-кому, а мне не привыкать – многие кто в «подзорную трубу» за мной следят – и татарские национал-сепаратисты, и силовики всё бегают за мной с видеокамерами по мероприятиям. И, что греха таить, в казанском кремле – с особым пристрастием и даже ревностью следят за деятельностью Общества русской культуры Республики Татарстан и моей лично. И, ведь главное, все три инстанции очень эффективно взаимодействуют на этом поприще. То «доброжелатель» некий вдруг находится жалобу написать (как в этот раз), то содержание телефонного разговора или переписка чудесным образом и весьма оперативно попадают, например, министру образования. Со всеми структурами и людьми работают, даже митрополиту нашему доводят оперативно нужные сведения.

А силовики с подачи Казанского кремля с 2012 г. уже пять административных дел на меня заводили по разным поводам. Но даже если низовому судье и давались рекомендации осудить меня – в верховном суде эти дела всё равно отменялись, поскольку всем, в том числе судьям очевидно, что дела «притянуты за уши», а верховным звонить – руки у чиновников казанского кремля, видимо, не доходили, не настолько велика я птица.

И на чём в этот раз подловить попытались?

А на «украинской» тематике – «за распространение» в сетях символики запрещённого в России Правого сектора!

Это меня-то, создателя и координатора движения «Помогаем НОВОРОССИИ!», отправившего на Донбасс около 20 большегрузов с гуманитарной помощью, всегда решительно и последовательно осуждающего и высмеивающего националистическую кровавую и одновременно клоунскую украинскую истерию и такую же власть!

Суть же в том, что ещё в августе 2014 на своей странице ВКонтакте я разместил очень развеселившую меня фотографию, на которой три человека в Киеве держат флаги. Справа молодой человек в стильных чёрных очках с красной повязкой на рукаве тёмного камуфляжа – жовто-блакитный украинский флаг, слева молодой человек с лицом, наполовину прикрытым повязкой – флаг того самого, запрещённого в России Правого сектора, а по центру девушка растянула государственный флаг Израиля! Конечно, весь мир уже привык к постоянному идиотизму, который творится нынче на Украине, но такую «гремучую» смесь символов я посчитал интересным предметом для исследования, и подписал под фотографией комментарий «Пока мы едины, мы - непобедимы!» А можно все три одним заменить – пиндосовским.»

Ну, и далее – комментарии Пользователей.

«Алеся»:

– Это Москва?

«Михаил Щеглов»:

– Алеся, нет, конечно – Украина (Киев по-моему).

«Артур Галиев»:

– Лол, украинцы сами против вас они с вами никогда не объединяться!!!

Вот, пользователь «Иван» брякнул что-то невпопад, сейчас это и не отображается, поскольку его аккаунт заблокирован администрацией сети, но два ответа ему – остались.

«Sultan Şah»:

– Иван, да сейчас весь мир полюбил Украину за смелость против несправедливой агресии.

«Михаил Щеглов»:

– Да, тут вся любовь налицо в красочных картинках.

«Михаил Щеглов»:

– Иван, на эту тему много исследований.

Не надо демонстрировать не компетентность.

По крайней мере на моей странице.

И всё – обычные сетевые комментарии.

Но сотрудник в штатском мне и заявляет, что здесь имеет место демонстрация в публичном пространстве запрещённой символики. И что скорее всего будет прокурорское предостережение, но это – «ничего страшного».

Я спросил, знает ли сотрудник историю преследования местными силовиками Раиса Сулейманова по наущению казанского кремля, тот сказал, что не очень. Я поинтересовался, как у его ведомства успехи в борьбе с ваххабитами – тот бодро отреагировал: «Работаем!» И, вот, я ему напомнил, что до того, как они и другие силовики начали «работать» по этому направлению, единственным человеком, который говорил об угрозе радикального ислама в республике, был именно Раис Сулейманов. Что именно этот человек вынес к носу нерасторопных силовиков и региональных правителей информацию о масштабах и степени этой распространяющейся заразы. И хотя Раис во всём оказался прав в итоге, ему также вынесли прокурорское предостережение «за демонстрацию экстремистской символики», поскольку в своих статьях, обличая радикалов, он публиковал и фотографии с их акций, доказывая наличие этой серьёзной проблемы. А потом провели у него, его близкой родни обыски и даже завели уголовное дело, что является с точки зрения многих уважаемых людей и экспертов позором для республики и местных силовых структур.

– Если будет предостережение, то я его, разумеется, буду оспаривать в суде и высмеивать везде и позорить силовиков, преследующих меня. Но вообще, смотрите, если действовать последовательно, может быть, тогда надо запретить к показу «17 Мгновений весны», и вообще все фильмы о войне, ведь там демонстрируют фашистов с их нацистскими свастиками? – задал я вопрос сотруднику.

Он сказал, защищаясь, что просто обязан меня допросить, взяв с меня письменное объяснение, поскольку есть жалоба. Объяснения я дал, подчеркнув, что цель публикации была вызвать осуждение символики «Правого сектора» у людей, увидевших её, а отнюдь не её распространение и популяризацию.

Но откуда взялась жалоба более чем через три года после публикации?

Очевидно, что «козырь в рукаве» всё это время держали до поры до времени, и время это пришло именно сейчас, а найти «доброжелателя» и дать ему листок бумаги для написания жалобы – дело для них плёвое.

Почему именно сейчас? Да очевидно – потому что 15 января 2018 г. была опубликована информация о создании в Казани отделения Постоянно действующего совещания национально-патриотических сил России (ПДС НПСР) ещё в декабре 2017. И что в декабре же 27 числа отделением был создан штаб в поддержку кандидата в президенты России Павла Грудинина, опубликован на сайте ПДС НПСР был и первичный протокол об этом событии. А ранее в сетях я публиковал на своих страницах информацию о том, что согласился на предложение участвовать в проекте «народный лидер» от Республики Татарстан, созданном как раз ПДС НПСР.

Учитывая, что статус «народных лидеров» по мнению казанского кремля в нашей республике может занимать только действующий президент № 2 Рустам Миниханов или кто-либо из его команды, а действующему Президенту № 1 уже обещаны высокие проценты на предстоящих выборах, то такое моё поведение, очевидно, «переполнило чашу терпения» у местных чиновников и они инициировали эту жалобу аж через три с лишним года после публикации.

Пост тот злополучный и фото я, конечно, сразу убрал, но знает ли Владимир Владимирович, насколько рьяно и какими способами здесь якобы во имя его интересов преследуют патриотов России и Русского мира?

Сегодня-завтра, как известно, он в Казани, так надо бы попытаться спросить…



