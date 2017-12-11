Братья по оружию – сырье для колбасы?

От редакции АПН. Мы полагаем, что эта история является примером откровенно неприкрытого, аморального злодейства, противоречащего интересам общественной нравственности, а так же ряду позиций федерального законодательства. Мы обращаемся к Генеральной Прокуратуре РФ с просьбой рассмотреть вопрос не только о законности этой продажи, но и о соответствии действий ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России», целям и задачам Министерства Внутренних Дел, касающихся поддержания внутреннего порядка в стране. Мы уверены, что подобное хамское и наплевательское отношение к собственным сотрудникам демотивирует личный состав МВД заведомо сильнее, чем мотивировала бы любая сомнительная материальная прибыль от данной операции. Уверены, что руководство ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России», организовавшее торги, не соответствует занимаемой должности и должно быть снято с неё.

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В моем распоряжении список из тридцати с лишним кличек, инвентарных номеров и описаний лошадей, верой и правдой отслуживших в МВД России свою лошадиную жизнь.

Все они – смертники. Нужно понимать, что это вовсе не лошади мясных пород, специально выращиваемые для этих целей, отнюдь. Более того, это даже не старые клячи, а лошади средних лет. Продолжительность жизни лошади 25-30 лет. В ведомости превалируют лошади 10-15 лет от роду.

Чем руководствовалось ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России», списывая этих лошадей, остается только догадываться. Ни на одном сайте и портале не размещена полноценная информация о реализации этих животных, а между тем люди, трудяги, обычные пахари-менты много лет проработавшие с этими лошадьми влезли в долги, взяли кредиты и честно ждали возможности выкупить своих верных боевых друзей.

В итоге некий прям-таки монополист в сфере оказания услуг по реализации высвобождаемого движимого имущества МВД России Мавлютов Вадим Равилевич, хозяин ничем не примечательной фирмы ООО «Ивилон» (392007, Тамбовская область, город Тамбов, Пролетарская улица, дом 100 строение а) с уставным капиталом 10000 рублей, волшебным образом получил возможность реализации аж 15 лотов имущества по всей России, которое продавалось МВД, (https://www.roseltorg.ru/procedure/COM03081700017 включая и несчастный живой товар. При чем лошади приобретал некий гражданин по имени Анвар, отчего то наотрез отказавшийся получить много больше денег сверх продажной стоимости.

Я пыталась уговорить Мавлютова в телефонном разговоре уважить пожилых ментов и продать им их боевых друзей по двойной цене от заявленной продажной, но отчего то сей гражданин не просто не стал меня слушать, а срываясь на крик, обвинил меня и всех, кто ему звонил ранее, в давлении и угрозах, и посоветовал обращаться к тому, кто этих лошадей продает, т.е. в ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России». Кроме того, ехидным голосом гражданин Мавлютов поинтересовался, есть ли у меня возможность воспрепятствовать подписанию договора? Если есть, нет проблем, один звонок - и он отойдет в сторону. Звонков мне делать некому, да и незачем, ибо таки да-сила закона в его исполнении, а посему…

Уважаемый Владимир Александрович!

Надо ли что - то комментировать? Можно закрыть глаза на многое, но в данном случае это уже за гранью цинизма. Вы сами прошли все ступени служебной иерархии. И кому, как не Вам, услышать и помочь своим коллегам и подчиненным?

Я требую приостановить подписание договора с ООО «Ивилон» до проверки законности и обоснованности производимой реализации лошадей и отсутствию нарушений антимонопольного законодательства при определении поставщика услуг по реализации имущества МВД России.

Кроме того, прошу предоставить исчерпывающую информацию о том, где именно в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования была размещена информация о реализации патрульных лошадей, а также кем и когда была произведена оценка данного реализуемого имущества.

Пожалуйста, подпишите петицию. Она будет доставлена министру внутренних дел.