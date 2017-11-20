В России могут запретить пропаганду криминальной субкультуры

Госдума РФ в ближайшее время рассмотрит новый законопроект, который запрещает распространять криминальную субкультуру в интернете и средствах массовой информации. Об этом сегодня сообщает информационное агентство ТАСС.





"Запрещается в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях пропаганда криминальной субкультуры, которая выражается в распространении информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.





Если поправки будут приняты, то изменения коснутся законов "О средствах массовой информации” и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”.





Роскомнадзор, в свою очередь, получит право во внесудебном порядке блокировать сайты, содержимое которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни.





АПН следит за развитием событий.



