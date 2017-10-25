СМИ сообщают об аресте Екатерины Краснихиной – финансиста, имевшей отношение к теневым схемам Михаила Юревича и РЖД

Не сочтя возможным продолжать домашний арест Екатерины Краснихиной, бывшего генерального директора ООО "НК Бердяуш", Тверской районный суд г.Москвы сменил ей меру пресечения, направив её в СИЗО.

По мнению суда и следствия, находясь под домашним арестом, Краснихина занималась вовсе не подготовкой к своей защите на предстоящем судебном процессе, а продолжала руководить криминальной схемой по выводу денежных средств за границу. В чьих же интересах действовала эта схема?

Московский Комсомолец утверждает, что её главным выгодоприобретателем был некий Сергей Вильшенко.

Таинственный серый кардинал

Сергей Вильшенко не является публичной фигурой и, длительное время, не пользовался сколько-нибудь серьёзной известностью. Его имя начала склонять пресса, в основном, в связи с обсуждением уголовного дела против бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Экс-главу региона обвиняют в получении "откатов" на гигантскую сумму – 3.4 млрд. рублей. А где же связь с Вильшенко?

Она довольно прямая. Один из первых давших показания подельников Юревича – Константин Овчинников оказался соучредителем ООО "Технопарк", 75% которого принадлежит Вильшенко. Это не единственная компания Вильшенко. Среди подконтрольных ему структур для целей нашей статьи наиболее интересны ЗАО "ФОРБ" и его дочерняя компания – АО "Амарант", предоставляющая услуги по регистрации юридических лиц и продаже готовых фирм.

Целая сеть дочерних компаний Амаранта –257 юридических лиц привлекла внимание правоохранительных органов, расследовавших махинации Михаила Юревича. Ряд из них были взаимосвязаны, состоя в сложных для внешнего взгляда отношениях. Но, по мнению следствия, на практике их деятельность была предназначена для прикрытия аферы вокруг "дорожной революции" в Челябинской области. "Партнёры" Михаила Юревича использовали их, чтобы замаскировать откаты и запутать картину движения денежных средств, поступающих строителям от государства.

Вот целым рядом из этих 257 компаний как раз и руководила Екатерина Краснихина.

По итогам пертурбаций, совпавших с расследованием уголовного дела, Вильшенко попал в международном розыск и, по мнению правоохранителей, отбыл вместе с семьей в Лондон.

Кто был в деле?

Екатерине Краснихиной, вместе с тремя другими бывшими руководителями ООО«Нерудная компания Бердяуш» – Владимиром Гацем, Дмитрием Супруном и Еленой Дорожевич были предъявлены обвинения по ст 160 УК РФ. Уголовное дело в их отношении было возбуждено ещё в начале августа. Правоохранительные органы заподозрили и смогли удостовериться в том, что в 2010-2013 годах эти люди обманным путём вывели из ООО«Нерудная компания Бердяуш» почти 150 млн рублей.

«НК Бердяуш» была поставщиком гравия для нужд ОАО «РЖД». И группа руководителей компании заключила от ее имени договора с ООО «Русская промышленная корпорация» (РПК), которая, якобы, сопровождала вагоны с гравием. На практике РПК получала деньги, но услуг заказчику не оказывала..

Учитывая, что в то время «НК Бердяуш» находилась под контролем АО РЖД, можно считать, что 150 млн рублей были украдены у государства. Немногим позже, в 2014 году компания сменила собственника, её выкупил сын генерального прокурора РФ Артем Чайка.

Новый собственник провёл ревизию бухгалтерии… Одним из результатов его работы по наведению порядка в компании и стало уголовное преследование бывшего руководства ООО. Одновременно с этим обнаружились и проблемы в другой «дочке» РЖД – Центральной дирекции по ремонту пути (ЦДРП). Весьма вероятно, что они взаимосвязаны с проблемами «НК Бердяуш». Ведь до устройства в "Нерудную компанию Бердяуш" Владимир Гаца был заместителем директора ЦДРП, а манера действий, судя по всему, была на всех местах работы одинаковой..

В 2012 году ЦДРП провела тендер на приобретение услуг транспортной экспедиции. Среди прочих, победителем тендера стала и компания «ТТК-Транс». Вскоре после победы, ООО «ТТК-Транс» учредила дочернюю фирму под названием «Логистический центр ЦДРП». При активном участии Владимира Гаца, эта коммерческая структура, , обрела полномочия по исполнению контрактов РЖД. По сути дела, «Логистический центр ЦДРП» стал ненужным, излишним посредникам в деловых отношениях между разными подразделениями Российских железных дорог; железнодорожники сами оказывали себе услуги, а прибыль оставалась в частной компании.

Шеф уехал. А чем занялись подчинённые?

Дмитрий Супрун, Елена Дорожевич и Владимир Гаца были арестованы и заключены под стражу сразу после возбуждения уголовного дела. Но вели они себя по-разному. Так, Владимир Гаца пошёл на сделку со следствием и дал признательные показания.

Напротив, оставшуюся из-за своей беременности под подпиской о невыезде Екатерину Краснихину ситуация, кажется, не вразумила.

По данным следствия, она продолжала участвовать в бурной деятельности по выводу денег за границу, и, попутно, уничтожала документы, имеющие серьёзное значение для расследования. Не снизил её активность и домашний арест.

По сведениям ИА Московский Монитор, находясь под домашним арестом, Краснихина сняла со своих счетов не менее 50 млн рублей и 500 тыс долларов. В руки следствия попали видеозаписи с камер наблюдения в одном из банков. "Немое кино" позволило увидеть занимательную картину – на экране видно, как Краснихина упаковывает пачки наличных в огромную сумку-челночку и, с трудом перенося тяжёлый груз, скрывается на улице. Наличные отправились в неизвестность…

Впрочем, может показаться, что сумма эта относительно мелка. По сведениям из ряда источников, оборот по счетам Екатерины Краснихиной составил не менее 1 млрд рублей.

Кто же тот счастливец – получатель этих средств? Со стороны это очевидно, но следствию ещё предстоит доказать то, что они попали в руки Сергея Вильшенко.

Сама Краснихина продолжала нарушать условия домашнего ареста. Так один из дней, когда она прикрыла поддельной справкой о том, что, якобы, находилась на приеме у врача, .Допрошенные следователями медики признали, что: документ не является подлинным.

Аномальная активность Екатерины Краснихиной, её тесная работа с крупными денежными суммами заставляют предположить, что Екатерина Краснихина играет ведущую роль в раскрытой преступной группе. Но стоит помнить, что она – всего лишь «бухгалтер». След, взятый сыщиками после появления нового собственника «НКБердяуш», тянется дальше. К кому он и как он привёл, кто является возможным ключевым участником группы лиц, отдававших Красинихиной руководящие указания было написано выше. Увы, пока что следствие не сумело задать свои вопросы

Сергею Вильшенко.

Осенью птицы улетают на юг. А бизнесмены – в Лондон.

Именно в этот город, по сведениям правоохранительных органов мог направиться Сергей Вильшенко вместе со своею семьёй. Следователи уже объявили его в розыск по линии Интерпола. Во время поисков беглеца обнаружились новые, судя по всему – явно преступные действия.

Во время обыска в банковской ячейке Екатерины Краснихиной оперативники обнаружили греческие паспорта на имя Вильшенко и членов его семьи. Для их оформления были использованы фальшивые паспорта Республики Казахстан.

Кажется, это был запасной вариант, который не пригодился. Но сам факт весьма показателен – к бегству готовились заранее.

Можно предположить, что, для проведения эвакуации из России матери ушлого бизнесмена пришлось придумать легенду о наличии у нее греческих корней. В поддельном казахстанском паспорте в качестве ее девичьей фамилии значится «Николаиди». Между тем, по данным российского МВД, до замужества она носила фамилию «Сухобокова». Несложно понять, что в фальсификации документов для получения иностранного гражданства, скорее всего, участвовали и другие родственники. Без их сознательного содействия легенда наверняка развалилась бы.

Всё это заставляет сыщиков предполагать, что в ходе дальнейшего расследования они могут столкнуться с серьезным противодействием со стороны коррумпированных сотрудников правоохранительных и возможных сообщников преступников. Ведь вряд ли сам Вильшенко нарисовал эти паспорта в графическом редакторе и распечатал на принтере. Налицо – серьёзная и, скорее всего, разветвлённая схема для изготовления и реализации поддельных документов…

Так или иначе, расследование в отношении Екатерины Красихиной и ее «коллег» еще далеко от завершающей стадии. Нельзя исключить, что, раскрыв серию махинаций в дочерних структурах ОАО РЖД, правоохранители выйдут и на более серьёзные фигуры.

Увы, нельзя исключить и того, что у кого-то может появиться соблазн придать этому делу политическую окраску. Экстренно эвакуировавшемуся за границу Вильшенко было бы небесполезно оформиться как политическому беженцу… Да и его подельникам репутация политзаключенных, возможно, принесла бы какие-то бонусы.

Как сообщает ИА «Московский монитор», ссылаясь на данные правоохранительных органов, возможный получатель денег, которые Екатерина Красихина вынесла из банка, нарушив установленную судом меру пресечения – это Алексей Навальный.

Связь кажется странной только на первый взгляд. Если вспомнить страстные разоблачения, переходящие в очернение, звучавшие из уст оппозиционера в адрес семьи генерального прокурора Юрия Чайки и правоохранительных органов в целом, можно предположить, что скоро мы услышим очередную историю о том, как «коррумпированные силовики» уничтожают «честный бизнес»

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По материалам газеты Московский Комсомолец и ИА Московский Монитор.

