Пусть моськи облаются

Авторитет Сергея Никешина не удастся поколебать никому



С началом отопительного сезона в Санкт-Петербурге подросла не только температура в квартирах, но и градус политической борьбы. До горячки еще далеко, но первые симптомы трудно не заметить. Первой жертвой распространения бациллы «политической чесотки» попытались сделать известного и популярного в городе политического деятеля, депутата Законодательного Собрания города Сергея Никешина. Марионеточная и откровенно фарсовая партия «Коммунисты России» пожаловааись самому генеральному прокурору на бизнес депутата, обвинив его в коррупции и чуть ли не массовом обмане простых граждан.







Инициаторы «сенсации» явно просчитались. Тему «бизнеса Никешина» за 30 лет его политической карьеры не поднимал только ленивый. Но зацепиться там реально не за что. Тем более что сам Сергей Николаевич никогда и не отрицал наличия у него коммерческих активов. Он не прятал их в оффшорах, не переоформлял на дальних родственников, не стеснялся открыто ездить на дорогих автомобилях и жить в дорогих квартирах. Все это было заработано упорным трудом.Профессиональный строитель, прошедший путь от рабочего стройотряда до директора, в самый сложный период истории страны Сергей Никешин встал во главе крупного строительного треста. Вовремя разобравшись что к чему, Сергей Николаевич приватизировал предприятие, и не просто спас его от неминуемого разграбления, а превратил в лидера строительной отрасли города – корпорацию «Двадцатый трест». В бандитском Петербурге это была, пожалуй, единственная компания, которой «рулил спортсмен» с 4-мя высшими образованиями, ученой степенью доктора экономических наук и реальным, а не купленным мандатом депутата городского парламента.Правда, статус народного избранника тогда дорого обошелся Сергею Николаевичу. Как настоящий патриот и государственник, Сергей Никешин брался за самые сложные и невыгодные, но нужные для города бюджетные проекты. Восстанавливал храмы, строил офисы, ремонтировал дома. Достаточно будет упомянуть, что с корпорацией «Двадцатый трест» в то время работали замечательные люди, которые сыграли — вместе с Сергеем Никешиным — огромную роль в судьбе Петербурге, а потом и всей страны. И, конечно, этим решили воспользоваться нечистые на руку дельцы. Появились некие инвесторы, которые предложили строить на Васильевском острове современный деловой центр – «Башню Петра Великого». Проект закрутился. Город выделил льготную ссуду в 2,5 млрд, а «Двадцатому тресту» пришлось вложиться своим собственным имуществом. Но в итоге «инвесторы» испарились вместе с бюджетными деньгами, так и оставив планы на бумаге, а Петербург и «Двадцатый трест» — с носом. Компания Сергея Никешина оказалась в этой истории крайней и попала под уголовное дело. Но серьёзные и влиятельные люди, конечно, знали о надуманности и несостоятельности всех обвинений. Дело было прекращено и доброе имя Сергея Никешина не пострадало.Но та история, наверное, многому научила Сергея Николаевича. С масштабными стройками пришлось завязывать, а некогда большую и успешную корпорацию – реорганизовывать. Собственно, весь «бизнес», которым регулярно тычут в лицо депутату продажные журналисты и политические конкуренты, это, в основном, сдача в аренду того имущества, которое осталось от золотых времен. Чтобы больше не оказаться мишенью для преступников, чтобы не потерять созданное за годы сложной и опасной работы, Сергей Никешин всегда сохранял контроль за собственными компаниями. Сменяются названия, изменяются условия, приходят и уходят управляющие… В жизни может случиться всякое, поэтому уверенным в том, что все будет использоваться во благо людей, можно только тогда, когда сам все контролируешь и сам за все отвечаешь. И в этом смысле Сергей Никешин поступил как рачительный хозяин, как настоящий мужчина, который думает не только о себе и не боится брать ответственность.В царские времена промышленники и купцы всегда принимали участие в делах государственных, но не столько словом, сколько делом. Сергей Николаевич поступил так же. Из бывшего санатория он сделал детский лагерь, куда может поехать ребенок из любой петербургской семьи за счет бюджетных средств. На базе транспортного подразделения «Двадцатого треста» была организована фирма пассажирских перевозок, которая в сложные для общественного транспорта времена перевезла на маршрутках не один миллион петербуржцев. Бывшие неприглядные гаражи и ангары были реконструированы в современные паркинги, легальные автосервисы и автосалоны с дорогими машинами и высококлассным обслуживанием. Все это – бизнес, который платит налоги.Теперь, к сожалению, не царские времена и государство не приветствует, когда государевы мужи управляют реальным бизнесом. Поэтому Сергей Николаевич был вынужден в полном соответствии с законом передать свои компании в доверительное управление. Но и это не дает покоя критиканам и мнимым борцам с коррупцией: они пытаются поставить в вину Никешину тот факт, что управление доверено его родным дочерям. Снова вздорные и абсурдные обвинения!Сейчас редкий человек даст свой мобильный позвонить прохожему, что же говорить про миллиардный бизнес? Да неужели кто-то доверит его каким-то незнакомым людям, будь у них хоть сто лицензий и договоров?! Дочери Сергея Николаевича давно взрослые и де-юре самостоятельные. Как и дети других руководителей, они получили отечественное образование, живут в России и не лезут в политику. Обе закончили альма-матер президента и премьера – Петербургский госуниверситет, учились у будущего ректора Николая Кропачева. Юридический факультет СПбГУ закончил и сам Сергей Никешин, еще когда там преподавал Дмитрий Медведев.Да и вообще, Сергей Николаевич всегда был примерным отцом и семьянином, что особенно ценится в нашем обществе. Ничего аморального, а уж тем более преступного, в заботе о собственных детях нет. Если пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не бросает своих детей в самые сложные периоды, если у бывшего главы РЖД сын миллиардер и живет в Лондоне, то почему депутат регионального парламента совершенно законно не может доверить дело всей жизни собственным дочерям?Хулители Сергея Никешина, которых за его депутатскую карьеру было немало, поднимали многие темы, но всегда обходили вопросы его работы с избирателями. Просто потому что знали: лучше депутата, чем он, не было и, наверное, уже не будет. Для жителей своего избирательного округа Сергей Николаевич – родной человек.Еще в мрачные 90-е, когда все только и думали, как набить свои карманы, он выбил бюджетные деньги, чтобы свозить пенсионеров на отдых не в какой-нибудь разваливающийся профилакторий, а в шикарный отель «Ла Палама» в Испании! При этом бюджетные деньги нет пошли в доход западным фирмачам, а достались отечественному бизнесу: комплекс «Ла Палама» строился при самом непосредственном участии компании «Двадцатый трест». Тогда, когда Россия лежала в разрухе и строить к нам приезжали турки и финны, «Двадцатый трест» стал, наверное, первой отечественной кампанией, работавшей за границей. Испания, Израиль, Греция…Несчетное количество денег за 30 лет было выделено Сергеем Никешиным из бюджета на обустройство детских садов, школ, поликлиник, ремонт жилых домов. Округ депутата – образцовый. Это скажет любой человек, который имеет возможность, например, перейти с одной стороны проспекта Ветеранов на другую. В домах тут всегда тепло, всегда есть свет и чистая вода, все фасады, подъезды и дворы вычищены и освещены. Про жалобы в коммунальные службы здесь давно забыли. А рецепт прост. За все самые важные участки отвечают люди, которые работают в компаниях Сергея Николаевича. И каждый из них скажет: у Никешина не забалуешь. Терять работу и доходы никому не хочется, а потому стараются. Никешин сам выявляет проблемы, сам выделяет на них деньги из бюджета в нужном размере, сам делает работы силами его компаний и сам все контролирует. Волей-неволей, а вновь напрашиваются параллели с теми давними святыми временами, когда просвещенное и благородное дворянство в России успевало и государю служить, и заботится о своих имениях и поместьях, уездах и наделах.Ни одна просьба людей не остается без внимания депутата. Он буквально выгрыз из городских властей участок на углу проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна, чтобы построить бассейн. В советские времена там был отличный дешевый рынок, но потом он закрылся и более 20 лет оставшийся пустырь никому не был нужен. По иронии судьбы, этот пустырь находился прямо под окнами депутатской приемной Сергея Никешина. Но как только депутат по просьбе избирателей решил строить там спортивный комплекс, началась волокита. Чиновники правительства Матвиенко шли на любые ухищрения, лишь бы затянуть процесс. Порядок удалось навести только губернатору Полтавченко. Его волевым решением участок отдали Сергею Никешину. И не просто отдали, но еще по городской программе подвели к нему все необходимые коммуникации – свет, воду, отопление.Сергей Никешин на собственном примере показал, как надо строить, если ты действительно думаешь о людях, когда у тебя есть власть приструнить нерадивых чиновников. Огромный комплекс возвели всего за 4 года. И все это время Сергей Николаевич лично контролировал работы, не прятался от людей и не скрывал, что здание строит именно он. Теперь в Красносельском районе есть свой спортзал с бассейном. Конечно, это не какой-то совковый бассейн с чашей и раздевалками. Это современный комплекс с множеством магазинов и кафе. Все сделано для удобства людей и (чего уж греха таить) для окупаемости. Коммуникации строил город, но все остальное же – это частные деньги. Они должны приносить прибыль. Благодаря влиянию Сергея Николаевича, землю выделили на льготных условиях, но ведь и строительство нынче дорогое, даже когда строишь сам для себя. Но важен-то результат. Фитнес-клуб, которого так долго ждали, открыт! Он, конечно, не бесплатный. Но и цены там очень демократичные. Если купить абонемент сразу на год, то получится меньше 30 тысяч. По нашим временам – это копейки. Зато за эти деньги можно ходить рядом с домом в красивый, модный, молодежный клуб с новым оборудованием. Со временем цена неизбежно будет уменьшаться. Новое ведь всегда дороже.Благодарны жители и за непримиримую позицию депутата по защите округа от хищных застройщиков. Несколько лет назад в Петербурге был принят нормативный акт о защите зеленых насаждений. Работала над ним депутатская комиссия по городскому хозяйству, которую возглавляет Сергей Никешин. Закон определяет, какие посадки можно вырубить и пустить освободившееся место под новое строительство, а какие нельзя трогать ни в коем случае. Конечно, Сергей Николаевич не мог не воспользоваться такой возможностью, чтобы не обезопасить зеленые дворы Петербурга от бульдозеров и экскаваторов. И в этом большая заслуга членов комиссии, экспертов и представителей общественности, которые в свое время буквально с рулетками и фотоаппаратами в руках прошли весь Петербург.Да, в городе много старых и дряхлых «хрущевок». Но их можно отремонтировать, обшить панелями, утеплить, перестелить крыши, поменять трубы, поставить новые батареи. Это недешево, но как профессиональный строитель Сергей Никешин прекрасно понимает, что это возможно. В бюджете города, конечно, денег не хватит. Но поможет другой закон – о сборах на капитальный ремонт, который одобрили депутаты. Достаточно чуть-чуть увеличить коммунальные платежи, и любую «хрущевку» можно превратить в игрушку! Затраты неизбежны, бытовые неудобства тоже, но зато людям не придется переживать мучительные переезды с места на место. За это Сергею Никешину благодарны жители. За это его ненавидят застройщики. Они уже не раз проводили против депутата заказные компании и даже обвиняли во взятках. Но выторговать себе так ничего не смогли.Не приходится сомневаться, что очередной грязный «наезд» на Сергея Никешина — отголосок борьбы за золотые квадратные метры городской земли. Но есть и другие причины. Ведь не случайно совпал он по времени с витком кадровых перестановок, начатых Владимиром Путиным. Именно сейчас приходят в движение лучшие люди, составляющие президентский кадровый резерв, такие, как Сергей Николаевич Никешин — один из наиболее влиятельных единороссов, верный соратник и возможный преемник Вячеслава Серафимовича Макарова, имеющий одновременно огромный опыт хозяйственной и административной деятельности. Очень похоже, что именно поэтому — как будто специально — депутата пытаются дискредитировать в глазах главы государства. То ли чтобы любой ценой не допустить его возможного повышения в случае предстоящей смены власти в Петербурге. То ли для того, чтобы использовать надуманную антикоррупционную риторику в интересах «пятой колонны» для дискредитации одного из лучших петербуржских политиков, чтобы сделать его объектом травли бездушной правоохранительной машины, которая в погоне за показателями готова сажать за коррупцию даже бабушек, сующих карамельки в карман халата молодой медсестрички. А ведь у «пятой колонны» — длинные руки! Во всяком случае, некоторые решения и действия «правоохранителей» — от представителей силовых структур до членов Верховного суда — в отношении Никешина заставляют задуматься и поставить серьёзные вопросы.Вот только не получится у этих «мосек» сбить чеканный шаг политического тяжеловеса. Сергей Никешин – не из той породы людей, которых можно запугать. Он прошел через многое и готов дать решительный отпор любому, кто посягает на права и благополучие жителей города, родного и для него самого, и для нашего президента. Да и опереться ему есть на кого — и в Петербурге, и в Москве.